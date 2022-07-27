Банк «Открытие» выставил на продажу офисный комплекс класса «А» на Таганке

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Банк "Открытие" выставил на торги принадлежащее ему офисное здание в Известковом переулке, д.3, расположенное на первой линии Садового кольца, общей площадью более 10 тыс. кв. м.

Офисный комплекс, выставленный банком «Открытие» на продажу, по адресу: Известковый переулок, д.3, — здание 2010 года постройки, стилизованное под архитектуру района. В прошлом году банк «Открытие» уже реализовал на торгах соседний бизнес-центр по адресу Известковый переулок, д.1 площадью 6 тыс. кв. м. Объект имел сходную инфраструктуру и назначение.

Выставленный на торги комплекс до настоящего времени использовался для управленческих и сервисных подразделений банка. Здание имеет 6 наземных офисных этажей с оборудованной на первом этаже кафе-столовой, а также 4 подземных этажа с трехуровневым паркингом на 63 автомобиля. Бизнес-центр оборудован необходимыми инженерными системами, в офисных помещениях преобладает планировка смешанного типа: отдельные кабинеты и зоны open space. Выполнен современный качественный ремонт.

Комплекс имеет отличную транспортную доступность и выгодное расположение: здание на первой линии Садового кольца, в шаговой доступности от станций метро Таганская (5 мин пешком) и Марксистская (6 мин пешком).

Торги пройдут 22 августа 2022 г.

Дополнительная информация по объекту доступна по ссылке.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).