Университет требует с родителей студентки деньги за учебу, которой не было

Как оказалось, зачислить на факультет иногда могут даже вез ведома самого студента. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В эту необычную историю угодила выпускница из города Гусева Полина Крайнова (имена героев публикации изменены по их просьбе). Четыре года назад, окончив школу, девушка решила поступить в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Это один из ведущих вузов по своему профилю в стране.

- Дочка долго выбирала между медициной и правоохранительными органами, - вспоминает отец Полины Андрей. - После окончания 9-го класса я сам взял ее за руку и повел на экскурсию сначала в местный отдел полиции, а затем - в районную больницу. Главврач тогда лично показала ей все отделения, амбулаторные кабинеты и лаборатории. В общем, чего только не делает руководство нашей больницы для привлечения кадров (улыбается). В итоге победило, конечно же, здравоохранение. Ребенок стал с 10-го класса заниматься с репетиторами по химии и биологии.

Надежду на поступление вселяло целевое направление на обучение по специальности «лечебное дело», которое получила Полина. То, что все это обернется иском на круглую сумму, никто не мог себе даже представить.

Счет на 62 тысячи

В Северной столице Полину поначалу встретили чуть ли не с распростертыми объятиями. Девушка решила подать документы сразу и на бесплатное обучение (по специальности «лечебное дело»), и на платное (на стоматологию). Поскольку на руках было целевое направление, в приемной комиссии попросили предоставить оригинал аттестата и тут же дали подписать целую кипу документов. Среди них оказались договоры на обучение и согласия на зачисление - сразу на обе специальности.

- В правилах вуза есть сноска, что подписанные договоры и заявления еще не гарантируют зачисление, поэтому мы не увидели здесь какого-то подвоха и все подписали, - говорит Андрей.

Несмотря на то что вопрос с зачислением казался почти решенным, семья Полины на всякий случай подала копии документов и в другие учебные заведения. Подстраховка оказалась не напрасной: для поступления на бюджет в Санкт-Петербурге нашей землячке в итоге не хватило баллов. Взвесив все за и против, Полина и ее родители остановили выбор на платном обучении в Смоленском государственном медицинском университете.

- Там было дешевле, - не скрывает отец девушки.

Оригиналы документов из Санкт-Петербурга забрали, и вскоре Полина была благополучно зачислена в СмолГМУ, где и начала осваивать медицинскую профессию. Вся затея с поступлением в вуз на берегах Невы вроде бы осталась в прошлом, но в самом университете так не считали. Спустя почти три года в Гусев неожиданно пришло письмо. Как следовало из текста, в июле 2018 года вуз почему-то сначала зачислил Полину на платное обучение на стоматологическом факультете, а потом отчислил за непосещаемость. Но самое главное: у родителей потребовали оплатить обучение за весь семестр - 62 153 рубля!

- Меня это скорее удивило, чем шокировало, - признается Андрей Крайнов. - В письме был телефон студенческого и юридического отдела, я связался с ними, объяснил всю ситуацию. Они пообещали разобраться. В итоге вскоре мы получили от них иск...

Без права выбора?

В октябре прошлого года иск университета рассмотрел суд первой инстанции в Гусеве. Не запрашивая никаких других документов, там предпочли самый простой путь: поскольку есть подписанный договор, значит, за учебу нужно заплатить, пусть по факту девушка ни на одном занятии в Санкт-Петербурге не была. Андрей Крайнов с таким решением категорически не согласился и подал апелляцию.

Коллегия областного суда подошла к делу более основательно. Для начала из Санкт-Петербурга затребовали оригинал личного дела Полины, а по видеосвязи допросили представителя вуза. И вот здесь-то и стали выясняться интересные подробности.

- Суд установил, что абитуриентам в этом университете действительно дают на подпись солидный комплект документов, просто кучу бумаг, - подчеркивает адвокат Евгений Хребтань, представлявший в суде интересы Полины. - Среди этих документов в нашем случае был договор на оказание платных образовательных услуг. В результате сложилась двоякая ситуация: девочка еще находилась в процессе выбора и не могла на 100% знать, поступит она именно в этот вуз или в какой-то другой, но договор с университетом в Санкт-Петербурге уже пришлось подписать. Причем даже не один договор, а сразу три!

На этом бюрократические чудачества не закончились.

Когда Полина решила, что будет учиться в Смоленске, забирать оригиналы ее документов в Санкт-Петербург приехал по доверенности друг отца. Он же написал и отказ от зачисления Полины в университет. Точнее, «отказ от согласия на зачисление».

- Даже мне, человеку с юридическим образованием, такая формулировка показалась, мягко говоря, заковыристой, когда я потом ее увидел. Что уж говорить о взволнованных родителях и представителях абитуриентов, которым вот такое дают в приемной комиссии? - удивляется Евгений Хребтань.

Как бы то ни было, отказ в вузе приняли, лишних вопросов не задали, а оригиналы документов покорно выдали обратно на руки. Казалось бы, вот теперь точно все.

Но нет.

Весомые аргументы

В своем иске университет имени Павлова упирал на то, что документальный отказ от зачисления к ним поступил только один и касался исключительно лечебного дела. В отношении же стоматологического факультета такой бумаги, мол, не было. И это действительно так: представитель Полины посчитал, что писать второй отказ не нужно, ведь оригинал аттестата ему вернули уже после первого. Но в университете расценили все иначе: от стоматологии отказа нет, подписанный договор есть, поэтому - платите!

Суд посчитал, что вуз в этой ситуации действовал неправомерно.

- Согласно общим положениям большинство договоров считаются заключенными с момента его подписания обеими сторонами, а не какой-то одной, - объясняет Евгений Хребтань. - Когда отец Полины в июле 2018 года подписывал договор в приемной комиссии, подпись представителя университета там еще не стояла. Ее поставили позже, но Полину ни письменно, ни устно об этом не уведомили: дескать, такого-то числа медицинский университет имени академика Павлова заключил с вами договор и с такой-то даты он вступает в силу. Проще говоря, Полина вообще не знала, что договор был подписан второй стороной, и логично посчитала, что обязательств перед вузом у нее нет. Все экземпляры этого договора, кстати, до сих пор так и находятся в Санкт-Петербурге.

Нашелся, наконец, и еще один весомый аргумент в пользу Полины. Отечественное законодательство позволяет расторгнуть договор, если совершаются конклюдентные действия. Это поступки, которые свидетельствуют о том, что одна сторона явно отказывается от своих обязательств.

- В нашем случае именно так и было. Сначала в университет приезжал представитель абитуриентки, который забрал оригиналы документов. Потом сама Полина не явилась ни за зачеткой, ни за студенческим билетом. Все это красноречиво говорило о намерении девушки не вступать в правовые отношения с вузом и могло остановить руководство учебного заведения от издания приказа о ее зачислении. Но там почему-то проигнорировали эти очевидные вещи, - пожимает плечами адвокат.

Изучив все доводы, областной суд установил, что фактически договор на обучение с университетом имени академика Павлова заключен не был и в силу не вступил. Якобы понесенные затраты на обучение Полины в первом семестре вуз тоже никак не обосновал и не доказал. В результате апелляция была удовлетворена полностью - платить не придется ни копейки! Решение в законную силу уже вступило.

- Сейчас дочка закончила в Смоленске 4-й курс, уже проходила практику в одной из клиник Калининграда. После окончания планирует вернуться в родную область, - говорит отец девушки. - Всем, кто поступает в какое-либо учебное заведение, я хочу посоветовать: будьте внимательны, когда подписываете документы, накладывающие на вас обязательства. И забирайте обратно документы, даже если вы не прошли куда-то по баллам или просто передумали там учиться! Надеюсь, наш пример поможет многим избежать подобной ситуации.

КОНКРЕТНО

Как сейчас подаются документы в вузы

Выпускник имеет право подать документы в пять вузов одновременно. При этом максимальное количество специальностей, на которые принимаются заявления, каждый вуз определяет самостоятельно. Потолок - 10 направлений.

В этом году большинство вузов принимает документы онлайн, хотя по-прежнему допускается и личная подача. Этот нюанс следует уточнить в приемной комиссии.

- Еще одна модернизация этого года – расширение возможностей для подачи документов через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». К порталу уже подключены около 900 вузов и филиалов, включая частные университеты, имеющие бюджетные места, - отметили в правительстве Калининградской области. - Суперсервисом могут воспользоваться поступающие на бюджет и внебюджет, а также на целевые и льготные места бюджетного приема. Для этого абитуриентам нужно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

При подаче заявления онлайн важно не забыть после публикации рейтинговых списков подтвердить свое намерение обучаться в вузе. Для этого необходимо подать согласие на зачисление и принести оригинал аттестата о среднем общем образовании.