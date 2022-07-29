«У нас не было такого понятия, как русофобия!»: Почему жители польского Бранево с ностальгией вспоминают о калининградцах

Старинный Бранево (он был основан в том же году, что и Кенигсберг) находится всего в 6 километрах от границы с нашей областью. Фото: Википедия

Интернет-издание Balkan Insight повествует своим читателям о бедственном положении хорошо знакомого калининградцам польского городка Бранево. При этом вполне справедливо отмечается, что самым большим преимуществом этого населенного пункта была близость к границе. Именно благодаря россиянам процветал местный бизнес.

«Сегодня <…> многие здесь вспоминают времена, когда терминалы, разгружающие российский уголь, обеспечивали стабильную, хорошо оплачиваемую работу, когда россияне отправлялись за покупками в Бранево, а поляки ездили в Калининград за дешевым бензином или, как некоторые, занимались контрабандой сигарет, водки или автомобилей», - признает автор статьи. В подтверждение ностальгических настроений браневцев журналист приводит слова пограничника Войцеха Петржака:

- Очереди на границе растягивались на 2-3 километра, всюду была жизнь, работали два пункта обмена валюты, три бара, большая парковка. Калининградцы? Они такие же европейцы, как и мы. В этом регионе не было такого понятия, как русофобия!

Удивительное признание, если учесть, что согласно соцопросам сегодня 94% поляков считают Россию главной угрозой. «Но в Бранево <…> Россия традиционно ассоциируется с предсказуемостью и прибылью, - признает Balkan Insight. – Поэтому некоторые здешние бизнесмены возмущены. «Русские тратили столько денег, что уму непостижимо, - сказал один из них на условиях анонимности. - Были товары, были покупатели, все были счастливы, люди зарабатывали деньги, жили нормально и строили новые дома, новые магазины. А потом пришел Ярек (Ярослав Качиньский, лидер партии «ПиС». - Ред.) и закрыл все это».

Издание добавляет, что у магазинов популярной среди калининградцев торговой сети «Бедронка» был самый высокий оборот во всей стране. «Русские были известны тем, что вывозили тонны сосисок, контрабандой перевозя их даже в шинах своих автомобилей». Теперь же крупнейшим работодателем в городе с населением около 17 тысяч человек является дислоцированная поблизости военная часть.

Стоит отдать должное балканским аналитикам: они не связывают резкое ухудшение жизни в Бранево исключительно с началом специальной военной операции России на Украине. «Первые признаки проблем появились в 2016 году, когда возглавляемое националистической партией «Право и справедливость» польское правительство неожиданно приостановило безвизовый проезд между Польшей и Калининградской областью. В марте 2020 года пандемия COVID-19 полностью закрыла все четыре пункта пропуска через польско-российскую границу, и с тех пор были вновь открыты только два пункта пропуска с выдачей виз».

Ну а когда Варшава вздумала «наказать Россию» за СВО, запретив импорт нашего угля, на Бранево обрушился настоящий кризис.

- Терминалы обеспечивали рабочие места также для субподрядчиков, которые оказывали услуги по уборке, транспортировке или организации питания, - напоминает местный мэр Томаш Селицкий. - Они также способствовали динамичному развитию города, о чем свидетельствовал растущий спрос на новое жилье. Вместе с запретом на добычу угля вся эта цепочка была разорвана.

- Никогда еще не было так плохо, - вторит градоначальнику гендиректор одной из польских транспортных компаний, напоминая, что именно на российский уголь приходилось около 70% грузов, переваливаемых терминалами Бранево. - Мы смогли сохранить около 95 персонала, но пришлось урезать зарплату на 30 процентов. Однако на всех шести терминалах от 300 до 400 человек из примерно тысячи сотрудников потеряли работу. Конечно, вы должны помочь Украине, но почему бы нам в первую очередь не подумать о себе?