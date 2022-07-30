На выборах губернатора смогут проголосовать больше 834 тысяч жителей Калининградской области

В дни выборов откроются 588 постоянных избирательных участков и 6 временных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередное заседание регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось в пятницу, 29 июля.

Как напомнила зампредседателя регионального избиркома Ярослава Орлова, в этот раз на пост главы региона претендуют 6 человек. Список выглядит так:

Антон Алиханов, «Единая Россия»;

Максим Буланов, Коммунистическая партия Российской Федерации;

Владимир Вуколов, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость;

Евгений Мишин, ЛДПР;

Владимир Султанов, «Коммунисты России»;

Юрий Шитиков, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Все кандидаты уже собрали необходимые 32 подписи депутатов и были зарегистрированы. Уже сейчас претенденты на кресло губернатора могут выпускать листовки, плакаты и другие агитационные материалы. Агитация в СМИ начнется 13 августа.

Сами выборы будут проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Предусмотрено обычное голосование по прописке; голосование на дому; голосование на территориях, где нет участка или затруднено транспортное сообщение; голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Последний способ калининградцам доступен впервые - для этого необходимо подать заявление на портале госуслуг до 5 сентября.

Всего, по данным на 1 июля, в нашем регионе насчитывается 834 270 избирателей. Более половины из них относятся к Калининграду.

В дни выборов откроются 588 постоянных избирательных участков и 6 временных (в СИЗО, госпитале, областной клинической больнице, ЦГКБ, БСМП, кардиоцентре). 25 участков откроются на судах в море, где проголосовать смогут 1500 человек.

Горячая линия регионального избиркома уже работает. Вы можете позвонить по номеру 8 (4012) 582-100 и задать специалисту интересующий вопрос.