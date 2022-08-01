50 жемчужин Калининградской области. Ясное: Город-призрак возле литовской границы

Крышу кирхи сегодня восстанавливают. Но дух города-призрака пока доминирует. Фото: Правительство Калининградской области

Лет десять назад мы колесили с этнографической экспедицией по городам и весям Калининградской области. Попутным ветром занесло нас на самый север – к литовской границе. Там находится поселок с красивым названием Ясное. Увы, но, как нам тогда показалось, красивое название совершенно не соответствовало содержанию. Нет, поселок тоже был наверняка красив, но когда-то очень давно. Мы же увидели облупившиеся полуразрушенные дома, разбитую кривую брусчатку, пустые глазницы старинной кирхи… Своего рода увядающая красота, а точнее, уже увядшая. Но при всем при этом было в этом Ясном нечто неясное, что заставляло задуматься и помечтать: а вдруг когда-нибудь былая красота возродится? Ведь таких колоритных поселков в нашей области, если разобраться, не так-то и много.

Пролетели годы. Поселок все больше ветшал и разрушался, старики умирали, молодежь спешила покинуть унылое место. Но внезапно появилась надежда на возрождение. Вначале, точнее - в 2020 году, начали реставрировать старинную кирху. А затем региональные власти объявили, что Ясное планируется превратить в одну из туристических жемчужин области. Поселок, мол, ждет масштабная программа реновации, примерно такая же, какая происходит сейчас в поселке Железнодорожном на другом конце региона. И появилась надежда, что в обозримом будущем у нас появятся и южная «жемчужина» – Железнодорожный, и северная – Ясное. А почему бы и нет?

Сохранившиеся немецкие дома планируют привести в порядок. Один из них уже как картинка. Фото: Александр КАТЕРУША

Все начиналось с замка

Своим проглядывающим сквозь разруху очарованием Ясное обязано тем, что до войны это был не поселок, а настоящий город. И действительно, откуда в поселке могут быть массивные четырехэтажные дома и огромная площадь с часами? Это городские фишки. Город назывался Каукемен, и некоторое время он даже был центром округа. Солидный статус.

Первое упоминание о поселении в этих местах относится к середине XIV века. На местной небольшой речке тевтонские рыцари построили замок, чтобы контролировать путь торговых судов из Куршского залива в Рагнит (сегодняшний Неман). Большого значения замок не имел, в сколь-либо выдающихся осадах не замечен и постепенно превратился в помещичью усадьбу, где любили останавливаться приезжавшие в эти места на охоту прусские бароны. Вскоре рядом с поместьем выросло поселение, которое уже в XVII веке получило городской статус. В это же время в Каукемене появляется каменная церковь, а также строится первая школа.

Что касается кирхи, которая сохранилась до наших дней, - самого примечательного сооружения в Ясном, - то ее создание датируется началом XVIII века. Разве что высокую колокольню построили позже – в конце XIX века. Эта кирха без существенных потерь пережила обе мировые войны, а в советские годы использовалась под сельскохозяйственный склад. Наибольший же урон здание понесло в восьмидесятые годы прошлого века, когда из-за пожара кирха лишилась кровли.

Здесь был город

Перед началом Великой Отечественной войны Каукемен (временно переименованный в Кукернезе) был небольшим, но крепким городком. Здесь было четыре десятка магазинов, множество разнообразных мастерских, два отеля, три кафе, две кузницы, мельница, четыре типографии, офисы банков. Дымил газовый завод. Узкоколейная железная дорога соединяла город с Инстербургом, сегодняшним Черняховском. По субботам обширная рыночная площадь была заполнена торговцами и покупателями. Население Кукернезе составляло пять с половиной тысяч человек (сейчас в Ясном, по последним данным, живет чуть больше тысячи).

В центре поселка идут старинные часы. Основание – историческое, сам механизм, конечно, современный. Фото: Александр КАТЕРУША

Кое-какие следы того, по всей видимости, довольно оживленного города мы можем наблюдать и сегодня. Он напоминает о себе монументальными, совсем не деревенскими домами, покрытыми брусчаткой улицами, а также старыми немецкими надписями на стенах, пробивающимися сквозь более позднюю краску и штукатурку.

Правда, теперь это, конечно, не город, а напоминание о нем. Причем весьма грустное. Например, в Ясном можно увидеть некогда роскошный трехэтажный дом с обитаемым и даже отремонтированным первым этажом, опустевшим вторым этажом и полуразрушенным, пострадавшим от пожара третьим. И совсем неспроста Ясное иногда называют городом-призраком.

Когда-то это был роскошный дом, в котором теперь из трех этажей обитаемым остался только первый. Фото: Правительство Калининградской области

Однако посетить его точно стоит. Яркие, хоть и не вполне ясные эмоции обеспечены. И конечно, когда бродишь по старым улочкам, хочется помечтать о том, что через несколько лет этот населенный пункт преобразится, здесь снова забьет ключом жизнь и сюда поедут туристы.