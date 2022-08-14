Житель Гусева обстрелял сотрудников полиции из ружья

Инцидент произошел на улице Советской Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Гусеве обезврежен местный житель, стрелявший из окна своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Советской в субботу, 13 августа. Около 21:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе и звуках разбитого стекла.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что в квартире, из которой был произведен выстрел, находится пьяный 54-летний местный житель. Полицейские потребовали прекратить стрельбу и сдать оружие, однако злоумышленник в ответ выстрелил в служебный автомобиль, в котором находились правоохранители.

Пришлось вызывать подкрепление. При силовой поддержке бойцов СОБР и «Гром» полицейские пошли на штурм квартиры. Пьяный неадекват несколько раз выстрелил в сторону полицейских и был обезврежен ответным огнем.

По данным полиции, злоумышленник стрелял из охотничьего ружья, на хранение и использование которого имел необходимые документы.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета, на задержанного завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».