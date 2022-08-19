Самка скорпиона, попавшая в Калининград в картошке, родила 20 детенышей

Пока что скорпиончики сидят на спине мамы. Фото: Михаил КАЗАЧЕНОК.

История, которая взбудоражила Калининград в начале лета, получила неожиданное продолжение. Напомним, 4 июня жительница нашего города купила молодую картошку в овощной лавке на Полоцкой, а когда дома развернула пакет, то пришла в ужас - там сидел скорпион!

Экзотический гость, как оказалось, вовсе не погиб тогда под ударом тапка или еще чего потяжелее. Калининградка сохранила скорпиону жизнь и передала журналистам, а те отнесли в зоомагазин «Питон». Здесь как раз обитают змеи, пауки и прочая живность.

Специалисты обнаружили, что на самом деле это самка скорпиона, которая к тому же еще и беременна.

- Она приехала к нам уже в положении, несколько дней назад отказалась от корма, а позавчера вечером принесла потомство,- рассказывает владелец «Питона» Михаил Казаченок. Сейчас мамаша с детьми живут у него дома.

Самки пестрого скорпиона вынашивают потомство от полугода до года. Питаются сверчками. По предположениям Михаила, родилось около 20 детенышей. И все они около недели будут жить у мамы на спине. Потом расползутся по террариуму и тогда нужно будет рассаживать каждого по отдельности.

- Куда денете такое большое потомство? На продажу? – поинтересовались мы

- Этот вид – самый обычный, поэтому с точки зрения коммерции никакой ценности не имеет. Буду отдавать по знакомым, которые интересуются скорпионами ,- говорит Михаил.

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