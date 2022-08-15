Нужна хорошая работа? Вам сюда!

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» не имеющим на данный момент работы людям предлагаются на выбор несколько учебных программ, которые помогут им получить востребованную профессию и вписаться в быстро меняющийся мир. Это часть нацпроекта «Демография», оператором которого является РАНХиГС.

Предложение может быть интересно всем, кто потерял работу в последнее время, а также будущим матерям и молодым мамам с детьми-дошкольниками, предпенсионерам, гражданам после 50 лет и тем, кто находится на грани увольнения по причине ликвидации или приостановки деятельности компании. А, возможно, кто-то безрезультатно ищет работу после учебы или службы в армии. Нелегко трудоустроиться и не имея высшего или среднего специального образования. Этим лицам также предлагается воспользоваться благоприятной ситуацией и получить недостающие знания.

Таким образом, сыграв на опережение, специалисты в области рынка труда, науки и образования совместными усилиями пытаются предупредить потенциально вероятный осенний всплеск безработицы в стране. Хотя еще в начале лета Росстат констатировал рекордно низкий уровень безработицы за последние несколько лет.

Итак, программа уже в действии. На начало августа обучение благополучно прошли более 10 тысяч россиян. Чтобы заявить о своем намерении учиться, требуется всего лишь оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru

Все программы хороши – выбирай на вкус

Пути открываются разные. Если кого-то привлекает торговля, то освоив специальность оператора ЭВМ со знанием программы 1С, человек вполне может найти себя в этой сфере. Те, кому свойственно оперировать большим количеством информации, могут обернуть эту свою способность в способ зарабатывать в качестве аналитика данных. Эти редкие кадры идут нарасхват в любой области экономики и хозяйства, причем как в государственных, так и в частных структурах. Наконец, еще одна популярная программа касается управления государственными и муниципальными закупками. Владея такими бэкграундом, открываешь себе любую государственную и муниципальную дверь в учреждениях и специализированных организациях, которые участвуют в госзакупках.

В перечне более тысячи программ по самым разным направлениям, в том числе и так называемые «программы широкого профиля»: «государственное и муниципальное управление», «кадровое делопроизводство», изучение Excel с нуля до уровня продвинутого пользователя, английский язык.