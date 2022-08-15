50 жемчужин Калининградской области. Краснознаменск и Добровольск: Про рыбца, застрявший снаряд и дядю Сережу

В 1991 году кирха стала православным храмом апостолов Петра и Павла. О ней слагают легенды… Фото: prussia39.ru

- Приезжайте к нам на рыбца! – похлопал меня по плечу добродушный мужчина. – Когда идет рыбец, наш Краснознаменск преображается.

Это было лет десять назад, но, увы, на рыбалку я так и не собрался. И, наверное, зря, потому что фестиваль-турнир «Краснознаменский рыбец», который проходит весной, точнее, в апреле – пожалуй, самое яркое событие в небольшом городке на северо-востоке Калининградской области. На берегу Шешупе в поселке Долгое (это пригород Краснознаменска) собирается много народа: и местных, и приезжих. Рыбалка, конкурсы, призы, угощения… Кому-то везет – достанет из реки десяток чудесных рыб из семейства карповых. Кому-то не очень. «Занесла вчера нелегкая первый раз жизни на соревнования по рыбцу. Итог – два рыбца за два часа. Для призового места надо было поймать штук восемь. В итоге домой привез вяленого – 50 рэ за штуку», - пишет один из участников фестиваля. Впрочем, самим процессом этот товарищ был наверняка доволен.

Придет апрель, и все – за рыбцом! Фото: Вести - Калининград

«Рыбцовскую» традицию в последнее время подкосила пандемия коронавируса и все эти многочисленные ограничения, но нет сомнения, что фестивали будут продолжаться. Во всяком случае, хотелось бы, ведь рыбец – главная туристическая фишка Краснознаменска.

Про кирху и снаряд

Хотя на городском гербе изображена отнюдь не рыба, а три лесных ореха. Когда-то давно Краснознаменск назывался Лаздинай, затем Лазденен. Корень «лазд» означает лесной орех. Видимо, в эпоху зарождения первого поселения на берегу Шешупе их, этих орехов, здесь было особенно много. Да, наверное, и сейчас есть – в окрестных густых лесах.

Краснознаменск - город относительно молодой: впервые селение Лаздинай упоминается лишь в 1576 году. Позже его переименовывают на более привычный германскому уху Лазденен, строят возле Шешупе кирху и мельницу. Та, самая первая, кирха до наших дней не дожила. Она сгорела когда-то очень давно. И в конце XIX века в Лазденене строится новое культовое сооружение – из красного кирпича, в неоготическом стиле. Это здание мы можем видеть и сегодня – в самом центре Краснознаменска. Рассказывают, что в 1914 году, когда в Восточную Пруссию вошли части Русской императорской армии, Лазденен подвергся обстрелу, и один из снарядов попал в башню кирхи. Не разорвался, да так и остался торчать в стене. И, мол, находится там до сих пор там. Кирха же, уцелевшая во время Великой Отечественной, в 1991 году стала православным храмом апостолов Петра и Павла.

Еще одно напоминание о Первой мировой войне – массовое воинское захоронение. На мемориальном кладбище, которое было реконструировано в 1990-е, покоятся останки 157 русских воинов и 128 немцев.

Орлы с отбитыми головами

Краснознаменск невелик, вы обойдете его довольно быстро. А после прогулки по городку обязательно посетите расположенный в паре десятков километров поселок Добровольск, бывший город Пилькаллен. Именно он был главным населенным пунктом в этих местах. Однако в 1945 году здесь шли ожесточенные бои, город сильно пострадал и райцентром сделали Краснознаменск. Но кое-что интересное в Добровольске сохранилось. Например – памятник солдатам двух войн: франко-прусской и Первой мировой. Причем похоронены там, как оказалось, и русские бойцы – погибшие во время боевых действий в августе-сентябре 1914 года, во время прусского рейда генерала Ренненкампфа.

Памятник весьма живописен: представьте себе заросший вековыми дубами холм, а на нем – гранитная стела, которую охраняют четыре орла (правда, с отбитыми головами). В свое время, когда мы были в Добровольске, кто-то из местных посоветовал:

- Интересуетесь стариной? Тогда вам надо обязательно познакомиться с Чечулинским, с дядей Сережей. У него здесь музей!

Домашний музей

Обычный немецкий дом, небольшой двор, сад с непременными прусскими яблонями и грушами. И сам хозяин – крепкий деловитый мужичок. Всю жизнь проработал механизатором. С землей на ты. А все, что находил в этой земле, нес домой, превратив за десятилетия свое жилище в настоящий музей. Чего там только не было?! Таблички с немецкими надписями, немецкие топоры, молотки, плуги, элементы конской упряжи, монеты и довоенные газеты, открытки, значки, кресты разных видов и номинаций, множество посуды - и битой и вполне себе целой, оловянные солдатики…

Встреча с дядей Сережей – отдельная глава истории Краснознаменска. Фото: Иван МАРКОВ

Мы познакомились и разговорились. Помню, дядя Сережа достал с полки стеклянный флакон с еле заметной надписью на немецком.

- Эта вещь очень дорогая! – сказал Чечулинский. – Потому что когда я нашел ее, открыл и поднес к носу – сразу бух! Аромат! Ты можешь себе представить? Аромат 1939 года!

Дядя Сережа помолчал. Потом добавил:

- Это все было в Ширвиндте. Я нашел эти духи в Ширвиндте.

- В Ширвиндте?

- Ну да, город здесь был, недалеко от Пилькаллена. Ширвиндт. Его нет уже давно, на его месте поле. Ничего не осталось. А такой город был, эх!... Постой, сейчас покажу.

Он полез куда-то на шкаф, покопался в ветоши и вытащил на свет божий крышку от советской посылки. Протянул мне.

- Держи.

Это была картина. Центр небольшого симпатичного городка. Главная улица, замощенная брусчаткой. Домики с красными черепичными крышами. На заднем плане – кирха с двумя высокими готическими колокольнями.

- Это Ширвинд. Дарю. Сам рисовал.

Картина с Ширвиндтом до сих пор стоит у меня на серванте, рядом с оловянными солдатиками, похожими на тех, что были в коллекции Чечулинского. А сам дядя Сережа умер несколько лет назад. И музея в Добровольске больше нет. Не успели похоронить старика, как к его дому выстроилась очередь из барыг от антиквариата. Растащили все. И тот флакончик с немецкими духами, с ароматом 39-го года, наверное, тоже. А может, и выкинули – много за него все равно не выручишь…