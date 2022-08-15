Кто такие доулы и почему их не любят в роддомах Калининграда

Для роженицы важно, чтобы кто-то был рядом. Желательно - профессионал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доулой (с древнегреческого - «рабыня») называют обученную компаньонку или компаньона, которые оказывают практическую, информационную и психологическую поддержку человеку в значимых жизненных ситуациях, связанных со здоровьем - в нашем случае это роды. О своей работе «Комсомолке» рассказала калининградка Инна Пересецкая, доула с медицинским образованием.

Страха нет

- Инна, расскажите, в чем смысл вашей работы.

- Я психолог. В качестве доулы оказываю три вида поддержки: информационную, эмоциональную и физическую. Объясняю женщине, что с ней происходит во время беременности, родов и после рождения ребенка, помогаю принять решение о различных вмешательствах, побороть страхи, сомнения. На этапе подготовки предоставляю любую интересующую информацию, вместе с женщиной, понимая ее индивидуальные особенности, мы составляем желаемый сценарий родов, которого стараемся придерживаться. Наконец, способствую комфортному протеканию родов.

Инна Пересецкая. Фото: из личного архива

- Как давно вы занимаетесь этой работой?

- Вот уже пять лет. А темой сопровождения родов интересовалась, еще будучи студенткой. Когда проходила практику в больнице, часто присутствовала при родах. Было видно, что роженицам страшно, очень хотелось их как-то морально поддержать. Я долгое время вела психологические тренинги для женщин, переживших кризис. И этот накопленный опыт пригодился в практике доулы. Ведь роды - очень мощный «переход». Переходы - это любые изменения в жизни: например, замужество, смена места жительства, развод… И правильное психологическое проживание таких периодов смягчает последствия для психики.

Опыт наших мам

- Что вы думаете о расхожем мнении: мол, наши мамы и без всех этих психологических штучек рожали - и все было нормально?

- Вопрос, как они рожали? Наши мамы при первых схватках приезжали в роддом, где со стороны персонала не было должной эмоциональной поддержки. Все вместе влекло за собой вывод: роды - это страшно и тяжело. Поэтому большинство историй про роды такие ужасные. Ведь если женщина пережила положительный опыт родов, об этом рассказывать не принято, неинтересно. А если опыт оказался травмирующим, об этом рассказывают всем, чтобы эту травму прожить и, так сказать, залечить.

По статистике, женщина, которая рожает в сопровождении партнера, имеет на 30 процентов меньше медикаментозных вмешательств. И в 99 процентах случаев у нее остаются положительные эмоции вне зависимости от того, легкие были роды или сложные.

- В соцсетях периодически пишут, что роддома переполнены. Это правда?

- Роддома бывают переполнены, когда один или два из них закрыты. Особенно было тяжело в пандемию. Роддом № 3 переделали в ковидный госпиталь, роддом № 1 принимал больных или контактных по коронавирусу. Работали два роддома - № 4 и перинатальный центр. В тот период - да, было непросто. Сегодня такого нет.

Кому это нужно

- Насколько востребованы услуги доулы в Калининграде?

- У меня достаточно плотный график, многие женщины понимают важность наличия профессионала рядом во время родов. Вот только в роддомах настороженно относятся к доулам. Бытует мнение, что это какие-то эзотерические женщины, которые вмешиваются в лечебный процесс и пропагандируют роды на дому. К сожалению, у меня и моих коллег из Ассоциации профессиональных доул России развеять этот миф пока не получается.

- Много у вас конкурентов?

- Я не просто решила, что теперь буду этим заниматься, а специально обучилась и получила допуск. Помимо этого, регулярно подтверждаю свои навыки, чтобы работать дальше. Таких профессионалов в Калининграде немного, и я не считаю их своими конкурентами. Это мои коллеги, с которыми мы обмениваемся опытом, новостями, можем даже подменить друг друга, если это необходимо. Очень важно, что мы соблюдаем кодекс профессиональных доул России, который регламентирует деликатное общение с женщиной и соблюдение субординации с медицинским персоналом. Мы не вмешиваемся в лечебный процесс, потому что наша прерогатива - это психологическая, моральная поддержка.

- Доула необходима каждой роженице?

- Моя поддержка нужна тем женщинам, которые этого сами хотят. Бывают разные варианты родов. Например, есть соло-роды, когда женщина самодостаточная и ее раздражает чье-то присутствие. Бывает, рядом нужны и я, и муж, потому что хочется большей поддержки. Все очень индивидуально, каждая женщина выбирает свой комфортный формат родов.

Что почем

- Сколько стоят ваши услуги?

- Полный комплекс - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Сюда входит дородовая поддержка, сами роды, послеродовое сопровождение и встреча после родов.

- По вашим наблюдениям, на какую среднюю сумму можно рассчитывать при хороших контрактных родах в Калининграде?

- Если контракт заключается с врачом, это от 20 тысяч до 40 тысяч рублей в зависимости от роддома и должности медика. Контракт с врачом и акушеркой обойдется от 30 тысяч до 50 тысяч. Еще можно пригласить врача-неонатолога, это плюс еще 6 тысяч рублей. Анестезиолог, если планируется обезболивание, - еще 6 тысяч. Возможен контракт только с акушеркой - тогда это около 15 тысяч рублей. Платная палата - 2-3 тысячи рублей в сутки или 20 тысяч за пять суток. Таким образом, максимальная стоимость платных родов в Калининграде около 80 тысяч рублей, а минимальная - меньше 20 тысяч.

P.S. Стоит отметить, что большинство родов принимают по полису ОМС, то есть бесплатно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 июля 2022 года все калининградских роддома повысили стоимость платных услуг

Перинатальный центр

Контракт с акушером-гинекологом теперь стоит от 37 700 до 44 200 рублей, в зависимости от должности врача. Можно заключить контракт только с акушером, и обойдется это в 19 100 рублей. Также предлагается контракт с врачом-неонатологом - от 12 900 до 14 700 рублей. Контракт с анестезиологом – 6 300 рублей.

Роддом № 4

Контракт с врачом акушером-гинекологом – 35 000 рублей. Отдельный контракт с акушером – 18 тысяч рублей. Контракт с врачом и акушером по цене 41 тысяча рублей (35 тысяч рублей врач и 6 тысяч - акушер). Контракт с анестезиологом – 6 тысяч рублей.

Роддом № 3

Контракт с врачом акушером-гинекологом здесь стоит 19 100 рублей. Контракт с врачом и акушером – 30 тысяч рублей. Контракт с акушером-гинекологом, врачом-неонатологом и акушером – 36 600 рублей. Контракт только с акушером – 11 300 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За первые три месяца 2022 года в Калининградской области на свет появилось 2 235 детей - на 81 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число младенцев растет второй год подряд. Наш регион вошел в девятку субъектов России, где зарегистрирован рост рождаемости.