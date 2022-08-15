Откуда в восточной Пруссии появились татарские деревни

По состоянию на 1939 год в Татаррене насчитывалось 267 жителей. Фото: prussia39.ru

Колонисты поневоле

Впервые знакомство с татарами (точнее, тогда еще татаро-монголами) рыцари Немецкого ордена свели 9 апреля 1241 года в битве при Легнице. Воспоминания об этом у тевтонцев остались настолько неприятные, что в дальнейшем они по большей части старались избегать тесных контактов с грозными степняками. И когда после второго монгольского вторжения в Польшу в 1259-1260 годах Римский папа Александр IV своей буллой возложил на ландмейстера ордена в Пруссии ответственность совершить крестовый поход против кочевых язычников, Хартмунд фон Грюнбах ограничился тем, что подвел собранное войско к южной границе своих владений, а дальше не двинулся. А когда в 1287-1288 годах монгольские кони вновь топтали несчастную Польшу, ландмейстер Конрад фон Тирберг-младший и вовсе приказал эвакуировать гарнизоны приграничных замков, смирившись с возможным разграблением также и части прусской территории.

Битва при Легнице - первое боестолкновение тевтонцев с монголо-татарами. Фото: иллюстрация из средневековой рукописи

Поправить пошатнувшийся воинский авторитет тевтонцы попытались, 12 октября 1398 года заключив союз с Великим князем Литовским Витовтом. Орден обязался поддерживать литовцев в их противостоянии с Новгородской республикой и тем, что потом назвали Золотой ордой. На следующий год немцы действительно приняли участие в походе на восток, но в результате их отряд в 300 мечей под предводительством комтура Рагнита Маркварда фон Зальцбаха в числе прочих союзников был вынужден уносить ноги с поля битвы на Ворскле. Спастись удалось не всем – 9 рыцарей домой так и не вернулись. Но по ходу неудачного в целом «рейза» оказалось захвачено в плен, согласно разным данным, от 50 до 250 татар. Всех их обратили в католическую веру и расселили в командорствах Рагнит, Балга, Эльбинг и Кеёнигсберг – пустующие земли остро нуждались в рабочих руках. В дальнейшем эти вынужденные колонисты полностью онемечились.

Незваные гости

В те лихие времена татары посещали Пруссию почти исключительно с недобрыми целями. В следующий раз это произошло в Великой войне 1409-1411 годов, когда татарский отряд Джелал ад-Дина пополнил ряды польско-литовского войска. Легкая конница выполняла роль боевого охранения армии на марше, осуществляла разведку и попутно вместе с литовцами терроризировала попадавшееся на пути мирное население. Проявили себя татары и в Грюнвальдской битве – да так, что историки спорят об этом до сих пор. Преследуя отступавших тевтонцев и крестоносцев, татарские разъезды добрались до Мариенбурга (ныне польский Мальборк), вынудив организовавшего оборону замка Генриха фон Плауэна воззвать к западному рыцарству о срочной помощи против польского короля и его подручных – «неверных сарацинов». Впрочем, в последовавшей осаде эти самые «сарацины» участия не принимали, предпочитая заниматься более привычным делом: грабить окрестности, добывая провиант для осаждающей армии и при этом доходя аж до Данцига, который находился в 70 километрах к западу. Помезанский викарий Иоганн фон Посилге жаловался, что татары «…в большом количестве воровали лошадей, коней, скот и другие вещи, которые ежедневно перевозились в Куявию, Мазовию, Литву и Русь. Они забирали огромное количество имущества из замков, много хороших предметов мебели, серебряную посуду из костелов, одежду и просто все, что находили».

Татарские отряды под общим командованием брата Джелал ад-Дина – хана Керим-Бердея (Каримбирде), имелись и в составе литовских войск, помогавшим полякам в Голодной войне 1414 года. Сил для генерального сражения у Тевтонского ордена не было, поэтому рыцари предпочли отсиживаться по своим замкам, отдав на поток и разорение самые богатые – юго-западные области Пруссии. Татары бесчинствовали сначала в низовьях Вислы, а потом направились к Кенигсбергу, не дойдя до него лишь самую малость. Спустя 8 лет ситуация в точности повторилась.

Набежали… и остались

В отличие от этих сравнительно кратковременных вооруженных конфликтов, разразившаяся в 1454-м война оказалась куда более долгой, оставшись в польской историографии под названием Тринадцатилетней. Именно по ходу нее 3-тысячный татарский контингент смог больше всего углубиться в земли государства Тевтонского ордена и даже перейти его западную границу! Случилось это в сентябре 1461 года.

Кроме того, татары составили личный конвой короля Казимира IV Ягеллона, который вместе с женой Елизаветой находился при войске. Страдали от этого, прежде всего, мирные жители городов, где доводилось останавливаться монаршей чете - лихие конвойцы, как водится, беззастенчиво грабили обывателей при каждом удобном случае.

Известно, что и в замке Мариенбург, отошедшем полякам по итогам этой войны, дислоцировались татарские конники, которые несли караульную и курьерскую службу, а также обеспечивали безопасность поездок важных особ. Несколько сотен татар участвовали в польско-тевтонской войне 1519-1521 годов: охраняли военные лагеря, ходили в разведывательные рейды, конвоировали в тыл пленных.

Ну а последнее татарское вторжение в Пруссию имело место в начале XVII века, когда по наущению круля Сигизмунда III на страну совершили большой набег крымчаки. Тем самым польский правитель хотел остановить медленный, но неуклонный процесс освобождения к тому моменту уже светского государства от вассальной зависимости. Следствием этих, без сомнения, ужасных для пруссаков событий стало… появление двух уже вполне себе полноценных татарских колоний.

Одна из них основала под городом Даркемен (теперь – Озерск) поселок, который так и назвали – Татаррен. Сегодня он известен как Тихомировка. С учетом происхождения жителей совсем не удивительно, что здесь начали разводить лошадей знаменитой тракененской породы – местный конезавод входил в пятерку крупнейших в округе. Другая часть татар поселились в ближайшем поселке Баллетен - сегодня он известен как Садовое.

Так раньше выглядел Баллетен, который сегодня он известен как поселок Садовое. Фото: map39.ru

По состоянию на 1939 год в Татаррене насчитывалось 267 жителей, в Баллетене - 447. О «татарской» истории населенных пунктов напоминали нехарактерные для архитектуры Восточной Пруссии плоские крыши многих домов, которые сохранялись и после 1945 года.