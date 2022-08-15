Гарик Сукачев и Дмитрий Харатьян погуляли на новоселье в Светлогорске

Домой артисты уехали в узбекских халатах. Фото: предоставлено героем публикации.

В Светлогорск с сольным концертом нагрянул Гарик Сукачев: был аншлаг, песни пели всем залом. По ходу выступления артист произнес речь. Затем зрители узнали, что такие знаменитые хиты, как «Ольга» и «Напои меня водой», Сукачев сочинил в 1992 году на Куршской косе. И вообще, Калининградская область для него регион особенный, а Светлогорск – любимый город.

- В Калининграде в Кафедральном соборе был самый первый концерт группы «Неприкасаемые», - сообщил Гарик. - Так что, хотите вы этого или не хотите, ребята, но мы с вами земляки.

Добрые слова Гарик посвятил и своим друзьям, а еще передал привет известному калининградскому мебельному королю:

- Мы 30 лет назад были молодыми нищими ребятами. Здесь в зале Макс Ибрагимов, мой близкий друг, друг моей семьи. Теперь он живет в Светлогорске, поздравляю! Так вот, когда-то мы лежали в общаге валетиком на узенькой диван-кровати и мечтали, что когда-нибудь, блин, мы все-таки прославимся. И это удалось!

Жителем Светлогорска бизнесмен стал весной этого года. В Калининграде Ибрагимов владеет необычным особняком в форме подковы.

- Там сегодня идет капитальный ремонт, - говорит Макс. - А подковой он, потому что у меня дочка родилась в Год Лошади. И у светлогорского моего дома есть особенность. Его проектировал калининградский дизайнер Дмитрий Волкогон, уникальный человек. Он мне сделал дом в стиле хайтек. Ко мне приезжали очень известные дизайнеры и архитекторы, так они были в шоке - настолько красиво получилось. Дом стоит в лесу, недалеко от санатория «Янтарный берег». Место я тщательно выбирал, очень хотелось уединения. В Светлогорск я переехал навсегда, чтобы жизнь дожить здесь.

В гостях у Ибрагимова Гарик Сукачев задержался на несколько дней – бизнесмен собрал своих друзей по случаю новоселья.

- Я дома делал плов, Игорь Иванович Сукачев и Дмитрий Вадимович Харатьян - а я его тоже пригласил - безумно его любят, - поведал гостеприимный хозяин.- Все ингредиенты мне привезли из Узбекистана. Мясо, морковь, чеснок, приправы и так далее. Конечно, получилось аутентично, они каждый по три-четыре порции плова съели! А еще ко мне прилетели другие мои друзья: народный артист Узбекистана, прекрасный певец Гуломжон Ёкубов и узбекский юморист номер один Мирзабек Холмедов. Они там плова наелись сколько надо, в Калининград приехали рыбу есть, поэтому для них я готовил уху. И по всем ресторанам возил, где самая лучшая рыба.

Кстати, Гарик Сукачев приехал в Калининград не один - со своей дочкой, а Дмитрий Харатьян взял с собой жену Марину.

- Мы гуляли до утра, я не мог даже их выгнать, настолько им понравилось, - рассказал Ибрагимов. - Но мы не только дома сидели. Ездили на Куршскую косу, на Бальгу, в Калининграде побывали в Кафедральном соборе, где сыграли на клавесине, который Гарик Сукачев когда-то собору подарил. Мои узбекские друзья не ожидали, что в Калининграде так хорошо. Уехали под впечатлением. Для них это было как в сказке.

На новоселье Гарик подарил Максу сервиз ручной работы, украшенный изображениями музыкальных инструментов. Харатьян презентовал янтарные вазы и чашки. Не остались без ответных подарков и артисты – домой они уехали в узбекских халатах.