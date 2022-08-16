«Море дает ощущение свободы»: ради яхты калининградец оставил доходный бизнес

На двух кругосветках Сергей Щеколдин останавливаться не намерен. Фото: из архива героя публикации

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО НАЧАТЬ

Уроженец Калининграда Сергей Щеколдин много лет жил и работал в Санкт-Петербурге, где у него был торгово-строительный бизнес. Но в 50 лет наш земляк неожиданно влюбился в яхты и море. Да так, что уже дважды обошел вокруг света.

- Никогда не поздно начать, - говорит Сергей. - Я увидел, что многие из тех, кто увлекается яхтингом, живут прямо на лодках, что яхту в состоянии приобрести любой человек, который может себе позволить автомобиль - цены примерно сопоставимы. Но, конечно, ездить можно на «Жигулях», а можно на «Porsche». Вот и яхту каждый выбирает в соответствии со своим бюджетом. Я встречал и владельцев очень дорогих лодок, и людей, которые купили свои яхты буквально за тысячу долларов.

Еще 17 лет назад Сергей понял, что его новое увлечение требует массу времени и еще больше внимания. Пришлось с работой завязывать.

- Я стал потихоньку от бизнеса отходить, и к моменту покупки лодки забрал практически все деньги, пустив их на яхту, - говорит путешественник.

Свою яхту он строил на верфи во Франции: 14,5-метровая красотка обошлась в 37 миллионов рублей. Можно было уложиться и в сумму вдвое меньшую, но Сергей решил поставить навигационное оборудование, компрессор для дайвинга, генератор, опреснитель, печь, отопитель на дизельном топливе, стиральную машину... Словом оснастился по полной программе!

КИТ ГНЕТ РУЛЬ

Его первая кругосветка длилась с 2015 по 2019 годы в Северном полушарии, от Канарских островов до Бразилии, потом до Канады и Гренландии, через Берингов пролив в Тихий океан до США, затем Гавайи, Филиппины, Таиланд, Красное море, Средиземное море и вновь Канары. Второе путешествие состоялось в 2019-2022 годах уже по Южному полушарию: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Чили, Антарктида, Французская Полинезия, Фиджи, Индонезия, Сейшельские острова, Мадагаскар, Мазамбик, Южная Африка, Намибия, остров Святой Елены, Кабо-Верде и Канарские острова.

Продовольствие закупали в попутных портах. Кроме того, экипаж ловил рыбу и засаливал ее для длительного хранения.

- Ведь бывали переходы по 45 суток, - объясняет Сергей. – И хлеб, когда заканчивался, мы пекли самостоятельно.

Однажды в Тихом океане на яхте погнулось перо руля. Главным виновником ЧП стал кит.

- Мы подумали, что кроме кита никто не мог это сделать. Когда подняли лодку, никаких царапин на руле не было. Дело в том, что в океане можно наткнуться на полупогруженные в воду контейнеры, которые порой штормом смывает с палуб грузовых судов. Но мы были вдалеке от обычных маршрутов контейнеровозов. А руль здорово перекосило, он задевал за корпус. Хорошо, что у руля моей яхты два пера: я одно тогда отсоединил, и 4 тысячи миль до Таити управлялись оставшимся.

Сейчас яхта нашего героя стоит в Турции.

- На следующий год я планирую отправиться в Красное море, потом посетить Таиланд, Малайзию, Филиппины. Вся юго-восточная Азия очень интересна. Индонезия – огромная страна, я там уже бывал. Это несколько тысяч островов с великолепными видами. Между Бали и Ломбоком есть небольшие островки, где замечательные условия для дайверов. У меня есть необходимое оборудование на лодке.

«ТРАМВАЙ» ПОД ВОДОЙ

Дайвингом и подводной фотографией наш собеседник увлекся еще в 1990-х годах.

- Мне посчастливилось видеть, например, ската манту, его еще называют морским дьяволом. Удивительной красоты рыба диаметром под 5 метров. Они как бы летают в толще воды, выделывая кульбиты. Рядом с таким животным чувствуешь себя совсем маленьким. Манты иногда приходят на «станции очистки» - на отмели, где сильное течение. Там их облепляют мелкие рыбы, которые обкусывают паразитов с тела. А на Галапагосских островах мы видели китовую акулу. Та вообще масштабами поражает - под водой плывет такой «трамвай» метров на 12! К этой акуле можно без опаски подплыть близко, даже потрогать. И черепах я много видел, фотографировал их. А вот еще интересно: у острова Ломбок, где мы стояли, многие любители подводной фотографии снимают маленьких рыбок и моллюсков макросъемкой. Гиды плывут с указками и увеличительными стеклами. Это очень увлекательно. На земле попробуй увидеть в лесу волка или медведя! А под водой животные еще не так боятся человека.

В разгар пандемии коронавируса Сергею месяц пришлось жить на Бали. Туристов не было, и курортные цены сильно снизились. За 5 долларов в сутки можно было арендовать бунгало на троих с бассейном. Яхтсмен обычно путешествует со своими друзьями, институтскими и школьными товарищами. В пандемию планировал путешествовать с женой, но ее не пустили в Чили, и планы пришлось поменять.

Яхту калининградца видели и в северных морях... Фото: из архива героя публикации

...и у южных берегов. Фото: из архива героя публикации

- На Бали я встретил нашу соотечественницу, которая уже шесть лет ездит по миру автостопом. Автотрассу она поменяла на море, и мы за два года прошли из Южной Америки, из Чили, до Турции. Уже в Южную Африку ко мне смогла, наконец, приехать жена, и дальше путешествовали уже втроем.

ХОЗЯИН СИТУАЦИИ

Из природных красот, которые удалось видеть за два перехода, моряку очень понравилась Гренландия и север Канады.

- Баффинова Земля - удивительный остров, мне бы очень хотелось туда вернуться. Похожее есть только в Антарктиде. Это вообще место номер один из тех, что мы посетили. Там пингвины, киты, морские леопарды, другие непуганые звери. Я дроном снимал белых медведей в море - они, оказываются, могут несколько сотен километров проплывать в ледяной воде. А на берегу медведи нас боялись, хотя нам говорили, что были случаи, когда звери нападали на оставленные резиновые лодки.

Свою яхту Сергей называет домом под парусом. Здесь он сам себе хозяин: капитан и матрос в одном лице.

- В море дорог нет, поэтому плыть можно, куда ветер дует. Люди, которые путешествуют, могут быть независимы от условностей мира, в которых приходится жить на земле. Под парусом ты сам принимаешь решения, от которых зависит жизнь твоя и твоих товарищей. Мне нравится быть хозяином ситуации, это дает ощущение свободы. У меня часто спрашивают: «А в чем идея таких плаваний?». Да нет никакой идеи! Люди, которые живут на яхтах, они просто… живут на яхтах. У Джека Лондона есть такое: «Мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Нам было легче отправиться в плавание, чем не отправиться и остаться жить на берегу». Нет, я понимаю - у каждого свое дело и свое счастье. Кто-то на даче выращивает урожаи, у меня друзья этим увлекаются. У кого-то интересная работа, дети, внуки. Кто-то дом строит. А мне интересно плавать. В портах и на стоянках я встречаю единомышленников, родственные души. Мне так проще и удобнее жить.