Юбилейный фестиваль «Короче» в Калининграде: много кино, Юлия Пересильд и концерт «Чиж & Co»

Юлия Пересильд уже приезжала на фестиваль в Калининград в 2019-м. На фото она вместе с художником по костюмам Надеждой Васильевой. Фото: Александр КАТЕРУША

Фестиваль короткометражного кино «Короче» (18+) пройдет в 10-й раз - с 19 по 21 августа. Торжественное открытие состоится по традиции в кинотеатре «Заря». На красной дорожке мы увидим актеров, режиссеров, продюсеров, звездных гостей и участников фестиваля.

Фильмом открытия станет короткометражная картина Адильхана Ержанова «Возвращение Зои». Это история о путешествии неблагополучной матери с дочерью в Казахстан к биологическому отцу девочки. Лента, в который сыграли Владимир Яглыч, Светлана Степанковская и Данияр Алшинов, была отмечена на Каннском кинофестивале.

В рамках юбилейного года фестиваль подготовил сюрприз – концерт группы «Чиж & Co», который пройдет 18 августа в Центральном парке Калининграда в рамках финала лаборатории «Короче».

Концерт группы «Чиж & Co» пройдет 18 августа в Центральном парке. Фото: Предоставлено организаторами

КИНО В «ЗАРЕ» И В ПАРКЕ

В основную конкурсную программу вошли 25 новейших российских короткометражек, премьера которых состоится на фестивале. Среди них фильмы с Константином Хабенским и Юрием Быковым, Глебом Пускепалисом, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт, Дарьей Белоусовой и другими актерами.

Также в конкурсе несколько анимационных работ - сказка о семье, дружбе и спасительных решениях «На глубине», российский ответ «Интерстеллару» - «Унесенный в звездную глубину» и анимационная сказка о гендере, личности и душе «Женщина».

Основными площадками смотра 20 и 21 августа станут кинотеатр «Заря» и Центральный парк. Также в этом году добавлена еще одна площадка фестиваля – кинотеатр КАРО в «Плазе», где пройдут конкурсные показы.

Будет и обширная внеконкурсная программа. 19 и 20 августа также пройдут показы фильмов под открытым небом в Центральном парке. Подробное расписание и регистрация на показы – на сайте фестиваля.

Более того, в этом году на фестивале представят эксклюзивную программу для закупщиков кино.

КТО В ЖЮРИ

В состав жюри «Короче» вошли известные актеры и деятели кино. Как рассказали организаторы, профессионально и внимательно фильмы смотреть будут:

- актриса Юлия Пересильд («Край», «Битва за Севастополь», «Зулейха открывает глаза», «Угрюм-река», «Петровы в гриппе» и др.) В октябре прошлого года она отправилась на МКС для работы над первым в истории кинематографа фильмом «Вызов», съемки которого проходили в космосе.

- актер Александр Робак ( «Вокзал», «Живой», «Горько-2», «Домашний арест», «Эпидемия» и др.)

- писатель, драматург, актер Евгений Гришковец.

- сценарист, режиссер, продюсер Жора Крыжовников («Горько!», «Самый лучший день!», «Звоните ДиКаприо!», «Лед 2» и др.)

- якутский режиссер, сценарист и продюсер Владимир Мункуев. Его картина «Нуучча» получила Гран-при программы East of the West 55-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, также была удостоена приза за лучшую режиссуру 32-го «Кинотавра».

- кинооператор Сергей Астахов («Счастливые дни», «Брат», «Про уродов и людей», «Война», «Бедный, бедный Павел», «Мне не больно», «Анна Каренина», «Салют-7» и др.)

- Киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева много лет являлась программным директором «Кинотавра», а также входила в состав жюри российских и международных кинофестивалей.

В рамках юбилейного года на фестивале будет работать еще одно жюри, собранное из победителей «Короче» прошлых лет.

На все сеансы и мероприятия «Короче» вход свободный, но - по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля – www.korochekino.ru.

КСТАТИ

«Манюня». Специально для подростков

В рамках фестиваля в Центральном парке состоится специальный городской показ киноверсии сериального хита Okko – «Манюня» (12+), снятого по мотивам одноименной повести Наринэ Абгарян. Это доброе кино о дружбе, семье и беззаботном детстве. Посещение «Манюни» доступно по предварительной регистрации на сайте фестиваля.