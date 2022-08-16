Банк «Открытие»: большинство россиян не испытывают сложностей из-за ограничений при оплате игр онлайн

29% россиян тратили деньги на игры в мобильных телефонах или ТВ-приставках до появления ограничений. Более половины из них испытали сложности с оплатой игрового контента, связанные с ограничениями из-за санкций. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

71% россиян не тратили деньги на платные компьютерные игры и до введения санкций против России: из них 58% играли только в бесплатные игры, а 13% не играют вообще. До 1000 рублей в месяц на онлайн-игры тратили 19% опрошенных, от 1000 до 3000 рублей -7%, более 3 тысяч рублей в месяц – 3%.

45% из тех, кто ранее покупал игровые контент онлайн, заявили, что у них не возникло сложностей с оплатой игрового контента после введения санкций против России. 35% продолжают испытывать такие сложности. 20% испытали подобные проблемы, но уже сумели решить их.

Среди тех, кто столкнулся с проблемой оплаты компьютерных игр после введения санкций, 33% не предпринимали для ее решения никаких действий. 29% оформили иностранный кошелек, который позволяет платить. 13% использовали при оплате VPN. 9% воспользовались при проведении платежей помощью друзей или знакомых. 8% выпустили карту другого российского банка, не попавшего под санкции. 7% открыли для этих целей карту иностранного банка.

Лишь 12% респондентов полностью отказались от привычных игр в мобильном телефоне и/или на ТВ-приставке из-за невозможности оплачивать процесс игры. Еще 29% из тех, кто тратил деньги на игровой контент, решили подождать - вдруг возможность оплаты вернется. Четверть респондентов (25%) стали играть в другие игры, в которых нет проблем с оплатой. 34% заявили, что у них не было проблем, связанных с онлайн-играми.

*Опрос проводился с 08 по 12 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).