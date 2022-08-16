О чем рассказала печать Владимира Мономаха, найденная в Калининградской области

На лицевой стороне медали изображен Василий Кесарийский. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В День археолога, который отмечается 15 августа, в Калининградском областном историко-художественном музее организовали пресс-показ, пожалуй, самой интересной находки этого года – печати великого киевского князя Владимира Мономаха (1053-1125 гг.). Уникальный артефакт, изготовленный из свинца с примесью олова, обнаружили этой весной по время раскопок на месте прусского селища с условным названием Привольное-1 в Зеленоградском районе.

Значение находки

Печать неплохо сохранилась. На ее лицевой стороне мы видим погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Владимира Мономаха, на обратной – надпись: «Господи, помоги рабу твоему, Василию». Это уже вторая княжеская печать, найденная в Привольном-1. До этого, в 2016 году, на месте прусского поселения был обнаружен похожий «штемпель», принадлежавший внуку Мономаха – новгородскому и псковскому князю Всеволоду Мстиславовичу. И, как говорят археологи, дело не ограничивается одними лишь печатями - из культурного слоя XI-XII веков в Привольном извлекли и другие артефакты, изготовленные на территории Руси.

На обратной стороне – надпись: «Господи, помоги рабу твоему, Василию». Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Эта находка подтверждает нам, что в XI-XII веках были довольно тесные контакты между пруссами и русскими княжествами, и они, эти контакты, продолжались вплоть до завоевания Пруссии Тевтонским орденом, - говорит археолог, заместитель директора Историко-художественного музея Анатолий Валуев. – До обнаружения селища Привольное-1, где нашли значительное количество археологического материала, подчеркивающего связь Древней Руси и Пруссии, об этих связях было практически ничего неизвестно. И то, что сейчас археология выявила буквально за несколько лет, очень значимо.

Причем, как говорит археолог, печать показывает, что контакты Древней Руси и территорией Пруссии находились на достаточно высоком уровне:

- Обратите внимание - это княжеская вислая печать, которой могли скрепляться государственные грамоты, и это, кстати, уже вторая княжеская печать, найденная на нашей территории. И мы надеемся, что в будущем найдутся другие артефакты, которые еще раз подчеркнут, какие отношения были в те времена.

В Пруссию, за контрактом

- Кому теоретически могла принадлежать печать? Не сам же великий князь приезжал в Пруссию…

- Абсолютно точно мы не знаем, но можем предположить. Например, посланнику великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, который прибыл в Пруссию с дипломатической миссией. Может быть, он приезжал, чтобы заключить взаимовыгодный контракт. Важно, что это не пломба, которую ставили на тюк товара. Это печать, которая могла скреплять важные грамоты, дипломатические документы. Возможно, печать хранилась в доме этого посланника, а этот дом был уничтожен с приходом Тевтонского ордена. И таким образом она оказалась в культурном слое.

- Что можно сказать о самом селище, где был обнаружен артефакт?

- Скорее всего, здесь находилось торгово-ремесленное поселение. На его территории были найдены предметы кузнечного производства, литейные формы, на которых отливались разнообразные украшение. Кроме этого велась торговля...

- Сейчас раскопки там продолжаются?

- Поскольку это территория фермерского хозяйства, пахотных земель, раскопки производятся до начала посадок, то есть они проходили весной и планируется их продолжение в марте-апреле следующего года. Кстати, геофизические исследования этого года показали наличие на территории различных построек, и было бы неплохо нам совместно с Институтом (археологии РАН) разработать какой-то проект и более широкомасштабно изучить все эти объекты: чтобы наш музей пополнился новыми экспонатами, а историческая наука - новыми знаниями о темном периоде, который ранее был неизвестен.

В центре торговли

- Есть ли версии, как печать оказалась именно в этом месте?

- Посланник мог прибыть сюда для проведения переговоров, причем местом для этих переговоров прусские князья выбрали почему-то именно это торжище. Может быть, праздник был какой-то в это время... Это еще говорит о том, что поселение имело достаточно высокий статус. Да, это не городское поселение - в Привольном не обнаружено крепостных валов, построек, характерных для более серьезных прусских поселений, для городищ. Тем не менее, по всей видимости, здесь был серьезный торгово-ремесленный центр. К сожалению, раскопки проводятся малыми площадями. Мы нашли лишь остатки отдельных жилищ, может быть, будут найдены какие-то ремесленные комплексы... Словом, это только начало работ, которые будут проходить долгие и долгие годы.

Археолог, заместитель директора Историко-художественного музея Анатолий Валуев рассказал, как печать могла попасть в Пруссию. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

- Какие еще находки в Привольном связаны с Древней Русью?

- Их немало. Это обручи, шиферные пряслица, которые производились на территории Древней Руси, свинцовые пломбы, нательные крестики, всевозможные подвески, пуговицы. Можно сказать, это тот же археологический материал, который встречается на подобных поселениях и на территории Древней Руси. Если сравнить комплексы находок в Великом Новгороде, в пределах нынешней Украины, Белоруссии, то там на месте древних поселений обнаруживаются фактически такие же комплексы. Кроме прочего находят также весы, торговые гирьки, монеты, которые использовались в торговле. И это - показатель существовавших торговых контактов, маршрутов, которые «захватывали», как выясняется, и юго-восточное побережье Балтийского моря.

- Эти контакты прервались?

- Да, с приходом в Пруссию Тевтонского ордена они прервались, торгово-ремесленные поселения пруссов были, как правило, уничтожены. Началось завоевание этих земель (в середине XIII века. – Ред.), продолжавшееся около 80 лет, а в дальнейшем колонизация. Уже позднее торговые и дипломатические контакты стали развиваться между Тевтонским орденом и Русью, но это уже совсем другая история. Это связи с другим государством, которое было образовано здесь, на завоеванных землях западных балтов.