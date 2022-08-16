Ленин, дельфины и 10 га развлечений: как мы отдохнули в Москве за 5 тысяч в сутки

Детям, конечно же, больше всего нравится «Остров мечты», где время летит совершенно незаметно. Фото: Екатерина МАЙОРОВА

Выбирай, но осторожно

Отпуск на носу, а я еще не знаю, как его провести. Последние два года оставалась в области: с погодой везло, а выехать за границу было сложно. В этом году снова не захотелось улетать из страны. Задача выглядела так: мама с дочкой 9 лет, много впечатлений и достаточный уровень комфорта. «Москва – столица нашей Родины», - вспомнила я строчку из учебника. А раз столица, то все должно получиться.

Гугл предложил 50 вариантов, куда пойти с ребенком. Мы составили список - вначале казалось, хватит на месяц, но, забегая вперед, скажу, что за неделю справились на 99%. Итак:

- Кремль и Красная площадь (бывали, конечно, но странно не посетить);

- Мавзолей (это мой пунктик, попасть туда до сих пор не получалось);

- парк Зарядье (так много о нем слышала);

- Третьяковская галерея (тоже странно пропустить);

- Московский зоопарк (с которым связано творчество горячо любимой детской писательницы Веры Чаплиной);

- развлекательный центр «Остров мечты» (все знакомые взахлеб рассказывают о нем уже два года);

- Большой Московский государственный цирк (выбирали между ним и Цирком на Цветном бульваре);

- Москвариум (соскучились по океанариумам Европы);

- интерактивный научный музей «Экспериментаниум» (интересно и полезно);

- смотровая площадка «Панорама 360» и Москва Сити (предпочли Останкинской телебашне).

Еще, по возможности планетарий, оба Арбата, Патриаршие пруды, фуникулер над Москвой-рекой, но вообще будем принимать решения на месте в зависимости от собственных желаний и погоды.

За неделю до вылета, выбор перевозчиков был уже не слишком большой, самыми дешевыми и удобными по времени оказались «Уральские авиалинии». Летим без багажа, летние вещи легко входят в ручную кладь. Билеты почти на все развлечения можно загодя купить через интернет. Как правило, они привязаны к дате и времени посещения, поэтому я взяла только те, где есть фиксированные места (не самые дорогие, но отличные - ровно напротив выхода артистов) – цирк и Москвариум. Сразу скажу, что эти два и еще «Остров мечты» стали самыми дорогими развлечениями в поездке. Можно было сэкономить раза в два, но впечатления важнее.

Отель выбирать без букинга стало непросто - новые поисковики дают весьма скудную информацию. В итоге искала через карты Гугла и сайт самого отеля. Хотелось чуда: во-первых, чтобы пешком можно было дойти до большей части наших пунктов назначения, во-вторых, уложиться в суточный бюджет 5 тысяч рублей. Но мне удалось! В итоге жили мы в старом особняке в Настасьинском переулке (минута от Тверской, пара минут от метро «Пушкинская»). Так что, успели выполнить не только главные задумки, но и прогуляться в саду «Эрмитаж», пройтись по Пушкинскому, Страстному, Тверскому бульварам, Патриаршим.

От аквариума до Лунариума

Приехали. Заселяемся, потом идем в «Эрмитаж», ехать вечером куда-то далеко нет смысла. Мне приходит в голову идея посетить Центральный детский магазин, и через 15 минут мы там. После всех ахов и охов в игрушечном раю поднимаемся на смотровую площадку. Это удовольствие платное, зато в стоимость входит посещение маленького музея советской игрушки.

На следующее утро был запланирован Москвариум. Он довольно далеко от метро, но четко по расписанию ходит трансфер. У нас были билеты на водное шоу и на посещение аквариума. «Сон в летнюю ночь» - это захватывающая сказка с участием акробатов, гимнастов, с красивыми костюмами, постоянно меняющимися необычными декорациями, световыми и интерактивными приемами и, конечно, морскими животными. Котики, дельфины, морж и касатки – у всех свои номера в сценарии.

За стеклом можно увидеть морских обитателей размером от 0,1 см до нескольких метров. Фото: Екатерина МАЙОРОВА

Аквариум достаточно большой, можно увидеть морских обитателей размером от 0,1 см до нескольких метров. Не выходя из Москвариума, обедаем - и видим рекламу интерактивной мультимедийной выставки «Океан юрского периода». Берем билеты - и снова восторг! Виртуальное путешествие в подводной лодке, где мы видим, как зарождается и развивается жизнь на земле, и даже немного помогаем ей: вызываем извержение вулкана и создаем рыб собственного изобретения. После океанариума успеваем на обзорную экскурсию в красном двухэтажном автобусе.

В пятницу не жарко – как раз для прогулки в зоопарке. Приходить лучше пораньше (открыто с 07.30), к полудню тут настоящее столпотворение. Вход - 800 рублей для взрослых, детям до 18 и пенсионерам бесплатно. Множество разных животных, у них хорошие вольеры, жаль некоторые на реставрации, поэтому посмотреть, например, диких кошек не вышло. Территория просторная, ухоженная, много современных интерактивных познавательных активностей. Пожалуй, больше всех нам понравились панды – они встречаются в зоопарках довольно редко.

Панды встречаются в зоопарках довольно редко. Фото: Екатерина МАЙОРОВА

С общепитом не все так прекрасно: точек много, но еда во всех одинаковая: хот-дог, картошка фри, попкорн, лимонад. Через 5 с половиной часов уже почти без сил плетемся домой - мимо Московского планетария, который в необязательном списке. Решили зайти посмотреть, как там, и остались еще на 3,5 часа: 4D фильм и большой интерактивный Лунариум с разнообразными физическими опытами заставили забыть о времени.

Трое в комнате – мы и Ленин

Следующим утром отправляемся пешком в Кремль. Билеты можно купить в автоматах, но только по базовой стоимости, за льготными - в кассу. Я решила, что 200 рублей не стоят того, чтобы тратить отпуск на стояние в очереди. Традиционные фотографии у Царь-пушки и Царь-колокола, заходим поочередно в соборы, а на Соборной площади тем временем собираются люди: по чудесному стечению обстоятельств мы попадаем на развод пешего и конного караулов Президентского полка. Играет оркестр, солдаты жонглируют оружием, любуемся конными перестроениями.

После Кремля обедаем в легендарной «Вареничной №1», что на Никольской. Нас ждет цирк. Казалось, восторг от Москвариума не перебить, но нет! Программа выстроена как приключенческий детектив, интересный взрослым и понятный ребенку. Большой состав артистов, впечатляющие трюки, одновременно задействованы дополнительные площадки в зрительном зале: звук, свет, шоу – все вокруг тебя. Больше 2 часов пролетают на одном дыхании.

В Мавзолей лучше приходить за полчаса до открытия, чтоб не стоять полтора часа в очереди, но мы проспали. Скоротав 45 минут с гумовским пломбиром в стаканчиках, проходим досмотр и движемся вдоль Кремлевской стены, читая таблички с фамилиями захороненных здесь знаменитостей. Само посещение Ленина заняло около 2 минут - в кромешной темноте (освещается только саркофаг), под команды охраны «Соблюдать тишину! Не задерживаемся!»

Теперь идем в «Зарядье». В Ледяной пещере, где на входе объявляют про протяженность 14 км и 20 тонн льда, попадаем в комнату в 100 квадратных метров, фотографируемся и разочарованные выходим. Не советую.

В парке «Зарядье» - на месте, где когда-то стояла знаменитая гостиница «Москва». Фото: Екатерина МАЙОРОВА

По набережной шагаем в Третьяковку, где остаемся до самого закрытия. Помимо собственно шедевров интересно увидеть рядом первые версии картин, «черновики» художников, и сравнить их с окончательным вариантом. А еще мы попали на увлекательную экспозицию «Мастера Возрождения», где смогли посмотреть, как работают реставраторы. Вечером прогулка по Арбату. Заказываем Настин портрет. Дорого, но зато нарисовано на Арбате!

Побывать на Арбате и уйти без портрета практически невозможно. Фото: Екатерина МАЙОРОВА

К метро возвращаемся по Новому Арбату. Сумерки - лучшее время для его посещения: все здания полыхают разноцветными огнями, как в кино.

10 га развлечений

Понедельник. Нас ждет «Панорама 360» в Москва-Сити. Это смотровая площадка одного из небоскребов на высоте 89 метров. Для любителей фотосессий стоят затейливые зеркала, а пообедать можно в ресторане. Но интереснее, что прямо здесь работает фабрика мороженого и фабрика шоколада. И прямо с конвейера ты получаешь лакомство в хрустящем стаканчике, сделанное на такой высоте! На сайте по времени анонсированы программы вроде «Тайны и секреты мороженого», но в реальности мы этого не дождались, потому что «все ушли на совещание». Ну ладно, будем считать, что это случайность. Едем в «Экпериментаниум» - трехэтажный интерактивный научный музей с залами оптики, воды, механики и прочего. Интересно, шумно, много.

Визитная карточка Москва-сити - конструктивистские небоскребы. Фото: Екатерина МАЙОРОВА

Следующий день – «Остров мечты». Больше всего дочь ждала именно его. Я не могла точно представить: 10 га развлечений – как это? Оказалось, два парка со спортивными и детскими площадками, фонтанами. А между парками – тот самый развлекательный центр, хотя я бы сказала - город развлечений. Целых 7 тематических зон по культовым мультфильмам. Если это «Отель Трансильвания», мы идем по реальному замку, если «Деревня Смурфиков» - оказываемся заточенными в высокой темной башне Гаргамеля, и аттракцион то подбрасывает нас на 10 метров вверх, то отпускает лететь вниз. Про «Остров мечты» хочется рассказывать бесконечно. Десятки аттракционов: несколько для малышей, несколько экстремальных (я на такие идти боюсь!) и множество просто веселых и щекочущих нервы. Рестораны с разной кухней, опять-таки соответствующие тематической зоне, прически для девочек, школа мастерства черепашек-ниндзя для мальчиков – невозможно все перечислить. Дорогой билет оправдался на 300%. Можно купить «быстрый проход», чтоб не стоять в очередях, это вдвое дороже, но оправдано не всегда.

Вот так и пролетели наши 8 дней в Москве. Резюме: в плане впечатлений столица - по-прежнему отличное место. Общие траты на развлечения составили 42 000 рублей - в среднем чуть больше 5000 в день. Мы остались довольны, заряжены эмоциями и до сих пор с удовольствием вспоминаем и рассказываем друзьям о нашем путешествии.