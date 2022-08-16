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Туризм16 августа 2022 17:13

Ленин, дельфины и 10 га развлечений: как мы отдохнули в Москве за 5 тысяч в сутки

Жительница Калининграда побывала в столице вместе с дочкой и привезла обратно яркие впечатления и полезные советы
Екатерина МАЙОРОВА
Детям, конечно же, больше всего нравится «Остров мечты», где время летит совершенно незаметно.

Детям, конечно же, больше всего нравится «Остров мечты», где время летит совершенно незаметно.

Фото: Екатерина МАЙОРОВА

Выбирай, но осторожно

Отпуск на носу, а я еще не знаю, как его провести. Последние два года оставалась в области: с погодой везло, а выехать за границу было сложно. В этом году снова не захотелось улетать из страны. Задача выглядела так: мама с дочкой 9 лет, много впечатлений и достаточный уровень комфорта. «Москва – столица нашей Родины», - вспомнила я строчку из учебника. А раз столица, то все должно получиться.

Гугл предложил 50 вариантов, куда пойти с ребенком. Мы составили список - вначале казалось, хватит на месяц, но, забегая вперед, скажу, что за неделю справились на 99%. Итак:

- Кремль и Красная площадь (бывали, конечно, но странно не посетить);

- Мавзолей (это мой пунктик, попасть туда до сих пор не получалось);

- парк Зарядье (так много о нем слышала);

- Третьяковская галерея (тоже странно пропустить);

- Московский зоопарк (с которым связано творчество горячо любимой детской писательницы Веры Чаплиной);

- развлекательный центр «Остров мечты» (все знакомые взахлеб рассказывают о нем уже два года);

- Большой Московский государственный цирк (выбирали между ним и Цирком на Цветном бульваре);

- Москвариум (соскучились по океанариумам Европы);

- интерактивный научный музей «Экспериментаниум» (интересно и полезно);

- смотровая площадка «Панорама 360» и Москва Сити (предпочли Останкинской телебашне).

Еще, по возможности планетарий, оба Арбата, Патриаршие пруды, фуникулер над Москвой-рекой, но вообще будем принимать решения на месте в зависимости от собственных желаний и погоды.

За неделю до вылета, выбор перевозчиков был уже не слишком большой, самыми дешевыми и удобными по времени оказались «Уральские авиалинии». Летим без багажа, летние вещи легко входят в ручную кладь. Билеты почти на все развлечения можно загодя купить через интернет. Как правило, они привязаны к дате и времени посещения, поэтому я взяла только те, где есть фиксированные места (не самые дорогие, но отличные - ровно напротив выхода артистов) – цирк и Москвариум. Сразу скажу, что эти два и еще «Остров мечты» стали самыми дорогими развлечениями в поездке. Можно было сэкономить раза в два, но впечатления важнее.

Отель выбирать без букинга стало непросто - новые поисковики дают весьма скудную информацию. В итоге искала через карты Гугла и сайт самого отеля. Хотелось чуда: во-первых, чтобы пешком можно было дойти до большей части наших пунктов назначения, во-вторых, уложиться в суточный бюджет 5 тысяч рублей. Но мне удалось! В итоге жили мы в старом особняке в Настасьинском переулке (минута от Тверской, пара минут от метро «Пушкинская»). Так что, успели выполнить не только главные задумки, но и прогуляться в саду «Эрмитаж», пройтись по Пушкинскому, Страстному, Тверскому бульварам, Патриаршим.

От аквариума до Лунариума

Приехали. Заселяемся, потом идем в «Эрмитаж», ехать вечером куда-то далеко нет смысла. Мне приходит в голову идея посетить Центральный детский магазин, и через 15 минут мы там. После всех ахов и охов в игрушечном раю поднимаемся на смотровую площадку. Это удовольствие платное, зато в стоимость входит посещение маленького музея советской игрушки.

На следующее утро был запланирован Москвариум. Он довольно далеко от метро, но четко по расписанию ходит трансфер. У нас были билеты на водное шоу и на посещение аквариума. «Сон в летнюю ночь» - это захватывающая сказка с участием акробатов, гимнастов, с красивыми костюмами, постоянно меняющимися необычными декорациями, световыми и интерактивными приемами и, конечно, морскими животными. Котики, дельфины, морж и касатки – у всех свои номера в сценарии.

За стеклом можно увидеть морских обитателей размером от 0,1 см до нескольких метров.

За стеклом можно увидеть морских обитателей размером от 0,1 см до нескольких метров.

Фото: Екатерина МАЙОРОВА

Аквариум достаточно большой, можно увидеть морских обитателей размером от 0,1 см до нескольких метров. Не выходя из Москвариума, обедаем - и видим рекламу интерактивной мультимедийной выставки «Океан юрского периода». Берем билеты - и снова восторг! Виртуальное путешествие в подводной лодке, где мы видим, как зарождается и развивается жизнь на земле, и даже немного помогаем ей: вызываем извержение вулкана и создаем рыб собственного изобретения. После океанариума успеваем на обзорную экскурсию в красном двухэтажном автобусе.

В пятницу не жарко – как раз для прогулки в зоопарке. Приходить лучше пораньше (открыто с 07.30), к полудню тут настоящее столпотворение. Вход - 800 рублей для взрослых, детям до 18 и пенсионерам бесплатно. Множество разных животных, у них хорошие вольеры, жаль некоторые на реставрации, поэтому посмотреть, например, диких кошек не вышло. Территория просторная, ухоженная, много современных интерактивных познавательных активностей. Пожалуй, больше всех нам понравились панды – они встречаются в зоопарках довольно редко.

Панды встречаются в зоопарках довольно редко.

Панды встречаются в зоопарках довольно редко.

Фото: Екатерина МАЙОРОВА

С общепитом не все так прекрасно: точек много, но еда во всех одинаковая: хот-дог, картошка фри, попкорн, лимонад. Через 5 с половиной часов уже почти без сил плетемся домой - мимо Московского планетария, который в необязательном списке. Решили зайти посмотреть, как там, и остались еще на 3,5 часа: 4D фильм и большой интерактивный Лунариум с разнообразными физическими опытами заставили забыть о времени.

Трое в комнате – мы и Ленин

Следующим утром отправляемся пешком в Кремль. Билеты можно купить в автоматах, но только по базовой стоимости, за льготными - в кассу. Я решила, что 200 рублей не стоят того, чтобы тратить отпуск на стояние в очереди. Традиционные фотографии у Царь-пушки и Царь-колокола, заходим поочередно в соборы, а на Соборной площади тем временем собираются люди: по чудесному стечению обстоятельств мы попадаем на развод пешего и конного караулов Президентского полка. Играет оркестр, солдаты жонглируют оружием, любуемся конными перестроениями.

После Кремля обедаем в легендарной «Вареничной №1», что на Никольской. Нас ждет цирк. Казалось, восторг от Москвариума не перебить, но нет! Программа выстроена как приключенческий детектив, интересный взрослым и понятный ребенку. Большой состав артистов, впечатляющие трюки, одновременно задействованы дополнительные площадки в зрительном зале: звук, свет, шоу – все вокруг тебя. Больше 2 часов пролетают на одном дыхании.

В Мавзолей лучше приходить за полчаса до открытия, чтоб не стоять полтора часа в очереди, но мы проспали. Скоротав 45 минут с гумовским пломбиром в стаканчиках, проходим досмотр и движемся вдоль Кремлевской стены, читая таблички с фамилиями захороненных здесь знаменитостей. Само посещение Ленина заняло около 2 минут - в кромешной темноте (освещается только саркофаг), под команды охраны «Соблюдать тишину! Не задерживаемся!»

Теперь идем в «Зарядье». В Ледяной пещере, где на входе объявляют про протяженность 14 км и 20 тонн льда, попадаем в комнату в 100 квадратных метров, фотографируемся и разочарованные выходим. Не советую.

В парке «Зарядье» - на месте, где когда-то стояла знаменитая гостиница «Москва».

В парке «Зарядье» - на месте, где когда-то стояла знаменитая гостиница «Москва».

Фото: Екатерина МАЙОРОВА

По набережной шагаем в Третьяковку, где остаемся до самого закрытия. Помимо собственно шедевров интересно увидеть рядом первые версии картин, «черновики» художников, и сравнить их с окончательным вариантом. А еще мы попали на увлекательную экспозицию «Мастера Возрождения», где смогли посмотреть, как работают реставраторы. Вечером прогулка по Арбату. Заказываем Настин портрет. Дорого, но зато нарисовано на Арбате!

Побывать на Арбате и уйти без портрета практически невозможно.

Побывать на Арбате и уйти без портрета практически невозможно.

Фото: Екатерина МАЙОРОВА

К метро возвращаемся по Новому Арбату. Сумерки - лучшее время для его посещения: все здания полыхают разноцветными огнями, как в кино.

10 га развлечений

Понедельник. Нас ждет «Панорама 360» в Москва-Сити. Это смотровая площадка одного из небоскребов на высоте 89 метров. Для любителей фотосессий стоят затейливые зеркала, а пообедать можно в ресторане. Но интереснее, что прямо здесь работает фабрика мороженого и фабрика шоколада. И прямо с конвейера ты получаешь лакомство в хрустящем стаканчике, сделанное на такой высоте! На сайте по времени анонсированы программы вроде «Тайны и секреты мороженого», но в реальности мы этого не дождались, потому что «все ушли на совещание». Ну ладно, будем считать, что это случайность. Едем в «Экпериментаниум» - трехэтажный интерактивный научный музей с залами оптики, воды, механики и прочего. Интересно, шумно, много.

Визитная карточка Москва-сити - конструктивистские небоскребы.

Визитная карточка Москва-сити - конструктивистские небоскребы.

Фото: Екатерина МАЙОРОВА

Следующий день – «Остров мечты». Больше всего дочь ждала именно его. Я не могла точно представить: 10 га развлечений – как это? Оказалось, два парка со спортивными и детскими площадками, фонтанами. А между парками – тот самый развлекательный центр, хотя я бы сказала - город развлечений. Целых 7 тематических зон по культовым мультфильмам. Если это «Отель Трансильвания», мы идем по реальному замку, если «Деревня Смурфиков» - оказываемся заточенными в высокой темной башне Гаргамеля, и аттракцион то подбрасывает нас на 10 метров вверх, то отпускает лететь вниз. Про «Остров мечты» хочется рассказывать бесконечно. Десятки аттракционов: несколько для малышей, несколько экстремальных (я на такие идти боюсь!) и множество просто веселых и щекочущих нервы. Рестораны с разной кухней, опять-таки соответствующие тематической зоне, прически для девочек, школа мастерства черепашек-ниндзя для мальчиков – невозможно все перечислить. Дорогой билет оправдался на 300%. Можно купить «быстрый проход», чтоб не стоять в очередях, это вдвое дороже, но оправдано не всегда.

Вот так и пролетели наши 8 дней в Москве. Резюме: в плане впечатлений столица - по-прежнему отличное место. Общие траты на развлечения составили 42 000 рублей - в среднем чуть больше 5000 в день. Мы остались довольны, заряжены эмоциями и до сих пор с удовольствием вспоминаем и рассказываем друзьям о нашем путешествии.

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