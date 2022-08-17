Разверзлись хляби небесные: Как 65 лет назад Калининград пережил почти библейский ливень

Квасная бочка на снимке стоит как раз в том районе улицы Дзержинского, где 65 лет назад чуть не произошла трагедия. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Дожди, каких у нас до той поры еще не бывало, хлынули в обед 17 августа 1957-го. Как объяснили потом синоптики, область оказалась в зоне малоподвижного циклона. И за двое суток почти непрерывных ливней выпало 102-136 миллиметров осадков. Или же до 150 (!) процентов месячной нормы.

Причем особенно сильно заливало Калининград. Так, только 18 августа на город выпало 109 миллиметров осадков (более месячной нормы).

– Выпадение такого большого количества осадков за сутки наблюдается в этой местности лишь второй раз с 1891 года, – уточнили специалисты, когда дожди наконец угомонились.

В шаге от трагедии

Ливень нанес значительный материальный ущерб. В том же Калининграде заливало порой не только подвалы, но и первые этажи. На территории Московского района передвигаться кое-где можно было лишь на лодке. А на улице Дзержинского и вовсе чуть не произошла трагедия.

Там в бурлящий поток упал третьеклассник Витя Новиков, и его понесло к коллектору, проложенному под улицей в районе бани (стоит в том месте и поныне). К счастью, это заметил слесарь хлебозавода Александр Чалых. Бросившись на помощь вплавь, он успел схватить мальчика и вытащить его из воды. Родители Вити не знали, как и благодарить смельчака за спасение сына.

А вот на другом конце области 18 августа 1957-го юный калининградец, напротив, сам предотвратил беду. На перегоне Советск-Неман от ливня с откоса на железную дорогу сполз грунт. Плотный слой земли полуметровой толщины и шириной два метра перекрыл путь. Между тем сюда уже приближался пассажирский состав…

Заметив обвал, Павлик Митрофанов из Советска побежал навстречу поезду, изо всех сил размахивая руками. Увидев сигналы подростка, машинисты применили экстренное торможение, и катастрофа была предотвращена. За проявленную бдительность начальник Литовской железной дороги премировал Павлика. Локомотивной бригаде была объявлена благодарность.

В воде и без света

К слову, нечто подобное творилось у нас и 9-11 августа 2005-го. В те дни за сутки выпала тоже месячная норма. Ездить по Калининграду можно было далеко не везде, движение по одной из главных магистралей, улице Подполковника Емельянова, совсем прекратилось: в низине у авторынка образовалось непреодолимое озеро. Кроме того, компанию ливням в тот раз составил штормовой ветер, обрывая линии электропередачи, – так что половина области сидела в воде еще и без света. Тогда в регионе даже пришлось ввести режим ЧС.

35 лет назад:

Фирма веников не вяжет

В 1987 году Министерство путей сообщения СССР присвоило фирменный статус сразу двум калининградским поездам. Пассажирский состав, курсировавший между Калининградом и Ленинградом 35 лет назад получил наименование «Янтарный берег». А тот, который ходил в Ригу и обратно, назвали «Калининградом».

Рижский поезд еще в апреле 1996-го вообще приказал долго жить. Такой популярный (не всегда билет купишь) в советские времена, после разрушения СССР из-за трудностей с пересечением границ он стал ходить практически пустым. И уж конечно, без статуса «фирмы». Не видать больше фирменных составов и на питерском направлении.

И только «Янтарь» все еще в строю, как и ранее, курсирует на московском направлении. А когда же он появился? «Википедия» уверяет, что в 1964 году. При этом на КЖД считают, что историю «Янтаря» следует вести с 1961-го. В связи с чем в ноябре прошлого года там отметили его 60-летие.

Тем не менее лишь в феврале 1966-го тогдашний начальник нашей стальной магистрали (в ту пору – Калининградское отделение Прибалтийской железной дороги) Владимир Сень сообщил общественности о том, что в летнем расписании 1966 года у нас появится первый фирменный поезд.

Самый первый калининградский фирменный поезд, «Янтарь», сначала собирались назвать «Янтарным». Фото: Архив автора

Между прочим, тогда его еще планировалось назвать «Янтарным». Однако в первый рейс (21 мая 1966-го) он отправился уже под привычным нам наименованием – «Янтарь». Приурочено же появление такого поезда было к 20-летию области, которая в рамках того юбилея стала орденоносной – удостоилась ордена Ленина «за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства».

Кстати, если поначалу по поводу нового пассажирского состава звучали восторги, то всего через полгода поднялась волна критики – и весьма нелицеприятной. Первоначальный лоск быстро сошел и, как с огорчением отмечали пассажиры, от фирменного поезда «Янтарь» осталось одно название. Впрочем, это уже немного другая история.

55 лет назад:

Казнить, нельзя помиловать

19 июня 1967-го Совет Министров РСФСР принял проект планировки центральной части Калининграда. Два дня спустя его утвердил и Государственный комитет по гражданскому строительству при Совмине СССР.

Там имелся перечень из семи важнейших объектов в районе будущей Центральной площади. Одним из них должен был стать музей Великой Отечественной войны, который задумали создать на базе… руин юго-западной башни замка. Да-да, тогда его последние обломки еще не планировалось добивать. Неожиданное решение о полном демонтаже развалин было принято через пару месяцев. А именно – 15 августа 1967-го.

В 60-х остатки главного символа Кенигсберга пытались хоть как-нибудь встроить в облик Калининграда, но… Фото: Архив автора

В тот день янтарный край посетил с рабочим визитом второй человек в стране – советский премьер Алексей Косыгин. Он не раз сыграл важную роль в судьбе области. Так, в 1947 году Косыгин в пожарном порядке выводил бывшую Восточную Пруссию из кризиса. В 1968-м под его руководством было подготовлено долгожданное (у нас о нем просили еще при Хрущеве) постановление о дополнительных мерах по развитию региона.

55 лет назад высокий гость заехал к нам ненадолго – по пути в Москву с отдыха в Паланге. Но за полдня успел немало: осмотрел Зеленоградск, побывал на ряде строек и в рыбном порту, возложил венок к мемориалу 1200 гвардейцам.

По воспоминаниям Николая Иванова (помощника первого секретаря обкома КПСС Николая Коновалова), когда за окнами обкомовской «Чайки» показались остатки замка, Косыгин сказал:

– Этот гнилой зуб пора вырвать. А на его месте следует построить новое современное здание.

Коновалов не скрывал чувства глубокого удовлетворения от услышанного – он считался у нас главным инициатором сноса того, что еще уцелело от замка. И уже вскоре пошел демонтаж – окончательный и бесповоротный. Правда, в конце 90-х – начале 2000-х остатки замковых подвалов и фундаментов раскопали археологи. А власти заявляли, что там будет устроен музей под открытым небом. Однако сейчас принято решение повторно закопать руины – так сказать, до лучших времен.