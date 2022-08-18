Партия «ЕР» в рамках акции «Собери ребенка в школу» помогла свыше 50 тыс. школьников

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Ежегодно партия “Единая Россия” помогает подготовиться к школе детям из многодетных, неблагополучных и малообеспеченных семей во всех регионах страны. Как рассказала изданию rostovgazeta.ru координатор партийного проекта «Новая школа», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова, в Воронежской области в этом году дети также получат школьную и спортивную форму. Региональное отделение «Единой России» в ЯНАО передаст школьные наборы детям с инвалидностью и детям, оставшимся без попечения родителей.

В акции принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные россияне. Сбор школьных принадлежностей осуществляется в региональных и местных отделениях «Единой России», общественных приемных партии, волонтерских центрах. На сегодняшний день в российских регионах открыто более четырех тысяч таких пунктов приема.

Отделения «ЕР» также собирают помощь для школьников из Донбасса и с освобожденных территорий. Так, тульское отделение партии передало школьные комплекты детям из Мариуполя, а ульяновское - в Лутугинский район ЛНР. Детям Антрацита в ЛНР помощь собирало ставропольское отделение партии. Фуры с компьютерной техникой, канцтоварами, интерактивными досками и школьными принадлежностями в ДНР отправило самарское отделение «Единой России».

Депутат ГД РФ, куратор гуманитарной миссии ЕР в Харьковской области Артем Туров рассказал, что на данный момент школьникам передали более четырех тысяч комплектов.

Как сказано на сайте ER.ru, в этом году помощь в подготовке к школе будет также распространяться на детей погибших военнослужащих.

«В Калининградской области самое пристальное внимание уделяется малообеспеченным семьям. Поэтому в рамках акции «Собери ребенка в школу» депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней совместно с региональным правительством Калининградской области накануне Дня знаний проводят тематические встречи с населением, на которых они определяют необходимый объем помощи. Так, на сегодняшний день уже обеспечено канцелярскими принадлежностями 417 семей Янтарного края, а также 44 семьи из ДНР и ЛНР. Кроме того, для этих семей была закуплена необходимая одежда и портфели. Стоит отметить еще и то, что для единороссов самого западного региона России данная акция является традиционной. Партийный актив ежегодно оказывает помощь малообеспеченным семьям, чтобы их дети были обеспечены всем необходимым к 1 сентября», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.