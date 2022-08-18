«Это жуткие каракули»: В Калининград привезли письма Петра I

Специалисты смогли разобрать далеко не все, что писал Петр. Фото: Александр КАТЕРУША

Выставка «Молниям и волнам победитель» (6+), приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I, откроется 19 августа в Калининградском областном историко-художественном музее.

«Как хочешь, так и пиши»

Тридцать восемь произведений живописи, графики и скульптуры из коллекции Третьяковской галереи расскажут о прославленных деяниях первого российского императора: завоевании выхода к Балтийскому морю, строительстве отечественного флота, а также историю морских и сухопутных сражений.

Мало кому из художников Петр специально позировал. Фото: Александр КАТЕРУША

- Выставка наша рассчитана на широкий круг зрителей. Мы привезем редкие живописные изображения. Будут ли портреты Петра? Дело в том, что к 350-летию Петра мы сделали собственную выставку и все портреты Петра, которые есть в Третьяковской галерее, находятся у нас в экспозиции этой выставки. Тем не менее, один портрет мы привозим. Он будет демонстрироваться впервые, - говорит куратор выставки, искусствовед Людмила Маркина. - Это редкое изображение Петра в Преображенском музее, картина из частного собрания Андрея Мочальского. Портрет написан русским мастером с гравюры и эту гравюру мы также привезем в Калининград из Петергофа. Вообще, Петр был удивительно деятельный. Он мало кому специально позировал. Буквально по пальцам одной руки можно насчитать художников, с кем он работал. По большей части отношение было такое: «Ты можешь видеть меня на ассамблее, на приеме, за столом. Наблюдай. Как хочешь, так и пиши».

Императорские письма

Гости увидят замечательные лубочные картинки середины XIX века, топографические изображения, а также картины голландских мастеров, приобретенные самим Петром I во время заграничных путешествий, а также другие экспонаты его коллекций, предоставленные дворцом-музеем Петергоф. Это интересные предметы из любимых резиденций Петра I, фаянсовые расписные тарелки из Дельфта, французские солнечные часы с компасом, лаковая китайская дорожная шкатулка. Будут и вещи, которыми пользовался царь, и сувениры, которые он привозил из путешествий.

В экспозиции можно увидеть вещи, которыми лично пользовался император. Фото: Александр КАТЕРУША

Но это еще не все! Государственный архив России демонстрирует на выставке редкие документы: письма Петра I первому российскому вице-адмиралу Сенявину с корабля «Ингерманландия» («в 8 день июня 1719»), начальнику Адмиралтейства Кикину с корабля «Святая Екатерина» (9 июня 1714), первому коменданту Петербурга Нарышкину «из обозу от Нарвы» («июня в 11 день 1704»).

- Посетители увидят почерк Петра. Специалисты по почерку могут узнать характер человека. Так вот, прочитать письма Петра невозможно. Это такие жуткие каракули! Писем огромное количество, но изданы далеко не все -как раз потому, что разобрать их невозможно, - рассказывает Людмила Маркина.