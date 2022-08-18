Тесты на ковид и пропуск в школы через разные входы: как начнется учебный год в Калининграде

Школы готовятся к приему детей с особой тщательностью. Фото: Александр Подгорчук

Главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура побывала в школе № 56 и оценила ход подготовки к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Приводим важные заявления руководителя регионального Роспотребнадзора.

О режиме обучения

- Обучение начнется очно. Разница на каждом этапе эпидемиологического процесса существенна. У нас (в регионе. – Ред.) осталось мало людей, которые бы не встречались с коронавирусной инфекцией. Часть людей получили вакцину, часть – переболели. Это приводит к снижению нагрузки на звено здравоохранения. Чаще всего заболевание протекает в форме ОРВИ. Однако все противоэпидемические рекомендации, которые Роспотребнадзор дает при организации образовательного процесса, должны соблюдаться. Это работа нескольких входов для детей, чтобы избежать столпотворения, это измерение температуры, это раннее выявление заболевших с признаками респираторной инфекции и их ранняя изоляция, это обследование персонала школы перед началом нового учебного года. Все сотрудники школ перед Днем знаний пройдут экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию.

Об организации питания

- Самое большое внимание мы уделяем питанию детей, - отметила Елена Бабура. - Оцениваем состояние пищеблока, оборудования, которое там установлено. В школе № 56 на пищеблоке уже проведены генеральная уборка и дезинфекция, школа закупила дополнительную посуду.

О первой прививке

- В школе функционирует медицинский кабинет, где детям делают прививки. Первую прививку, которую они будут получать в начале нового учебного года – это прививка от гриппа. Кроме того, в этой школе длительное время работает стоматологический кабинет.