Вердикт присяжных близок: В деле калининградских врачей завершено судебное следствие

Из Калининградского областного суда Елена Белая и Элина Сушкевич вышли как невиновные. Каким будет решение суда на этот раз? Фото: Александр МАТВЕЕВ

Во вторник, 16 августа, в Московском областном суде состоялось семнадцатое заседание по уголовному делу в отношении калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Медиков обвиняют в убийстве новорожденного. По версии следствия, 6 ноября 2018 года руководитель роддома № 4 Калининграда Елена Белая дала указание, а врач неонатолог-реаниматолог Регионального перинатального центра Калининграда Элина Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу магния.

О деталях прошедшего заседания рассказали представители инициативной группы мам Калининграда, чьи дети живут благодаря Элине Сушкевич.

Важный свидетель

В ходе судебного заседания должен был состояться допрос медсестры роддома №4, дежурившей в ночь на 6 ноября 2018 года.

- Она не явилась на него, как и на два предыдущих заседания. Также суд отклонил ходатайство защиты в связи с неявкой свидетеля огласить перед присяжными зафиксированные в деле показания, данные ею на этапе предварительного следствия, - отметили представители инициативной группы.

- Речь идет о медсестре, которая ранее указала, что при пеленании новорожденного в 6 часов утра она обнаружила его, 700-граммового, лежащего в луже крови. И никто не подумал что-либо сделать, чтобы все-таки приступить к спасению его жизни! - высказался профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Николай Володин, который посещает судебные заседании наряду с другими врачами. - Доктор Сушкевич по приезде сразу же потребовала определить группу крови и резус фактор ребенка для срочного заказа донорской крови, ввела ему внутривенно физиологический раствор и соду. Но время безвозвратно ушло!

«Адекватно не лечили»

Свои показания дал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома №9 Санкт-Петербурга Владислав Городецкий.

- В присутствии присяжных Городецкий объяснил содержание телефонной переписки с Элиной Сушкевич. Он сообщил, что в день родов, 6 ноября 2018 года, Сушкевич прислала ему фотографии показаний приборов и результатов анализов, и консультировалась с ним по поводу лечения новорожденного мальчика. Врач подтвердил, что эти объективные данные свидетельствуют о терминальном состоянии младенца, которого до приезда Сушкевич адекватно не лечили. По его мнению, Элина Сушкевич не опустила руки, и все ее действия были корректны, были направлены на то, чтобы стабилизировать состояние, подготовить мальчика к транспортировке в перинатальный центр и спасти ребенка, - отметили общественники.

Финал уж близок

Финальное заседание по делу калининградских врачей состоится 23 августа в 11:00. На нем будут проходить прения сторон — защиты и обвинения, после чего запланировано вынесение вердикта присяжными заседателями.

Добавим, в декабре 2020 года коллегия присяжных Калининградского областного суда признала врачей невиновными. На повторное рассмотрение из Калининграда в Московскую область это громкое дело было направлено после обжалования решения суда Генеральной прокуратурой.