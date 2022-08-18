Врач подсказала, как легче переносить жаркие ночи в Калининграде

Далеко не все чувствуют себя комфортно при такой температуре. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Калининграде уже почти неделю стоит аномально жаркая погода. При чем, непривычно высокая температура держится и по ночам - от +20 градусов и выше. Заведующая вторым отделением неврологии Горбольницы № 3, врач-невролог Елена Иванникова подтвердила «Комсомолке» - качество сна у калининградцев ухудшилось.

- Что касается сна в эти жаркие ночи, обращу внимание на несколько моментов. Во-первых, когда устанавливается такая погода, как сейчас, старайтесь в целом притормозить, сбавить жизненный ритм. И бережнее, бережнее относитесь к себе! – призывает врач.

Во-вторых, по словам Елены Иванниковой, ко сну необходимо готовиться. За час-полтора. Когда такая горячая пора, откажитесь от активных физических нагрузок в вечернее время, отдайте предпочтение легкому ужину без острых приправ и алкоголя, сбалансируйте питьевой режим: больше воды, поменьше кофе, крепкого чая. Позаботьтесь о том, чтобы в спальне было прохладно. Спасут плотные затемняющие шторы, вентилятор, кондиционер, пользуйтесь хлопковым постельным бельем - в жару при соприкосновении с кожей такие ткани «создают» дополнительное ощущение прохлады.

И третий момент. За полтора часа до сна нужно минимизировать эмоциональную, интеллектуальную нагрузку. Компьютер, медиа, учебная литература, выяснения отношений – все это подождет до завтра. А сейчас принимайте прохладный душ и спать!

Что же делать тем, кого такие, терапевтические, приготовления ко сну не спасают, и еще, еще, еще одна ночь - бессонная?

- В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом. Кому-то будет достаточно поговорить с психологом. Другому, возможно, потребуется и медикаментозное лечение расстройства сна, - отметила Елена Иванникова.

Добавим, в жару чаще всего плохо себя чувствуют люди с хроническими заболеваниями. Врачи настоятельно рекомендуют придерживаться режима приема назначенных препаратов.