«20 главных событий России за 20 лет»: политическая стабильность

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Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

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Конец двадцатого века стал для России эпохой перемен. Страна отказалась от коммунизма, распалась, сменила политическую систему. В 90-е мы начали учиться демократии, выборам и открытой политической борьбе. Но первые годы политической свободы не всегда были успешными. Зачастую, возможность выдвигаться на различные посты все подряд без разумных ограничений, приводила к тому, что депутатами и руководителями становились непорядочные люди с темным прошлым. Во власть лезли некомпетентные люди и криминал. Но последние двадцать лет в политической системе страны появилось больше порядка.

Открытые выборы по-прежнему – часть российской политической системы. Чтобы защитить голоса избирателей от подтасовок и ошибок, система постоянно совершенствуется.

Так в 2012 году в России на выборах президента массово применили видеонаблюдение. Процесс голосования фактически шел в прямом эфире. Любой гражданин мог зайти на специальный сайт, выбрать любой избирательный участок и посмотреть, что там происходит. Выборы 2012 года стали рекордными по масштабу видеонаблюдения. На 91,4 тысячи участков было установлено почти 183 тысячи камер. За день голосования было записано в общей сложности 246 лет видео. А объем информации составил 22 петабайта. За процессом выборов в он-лайн формате наблюдали 3,5 миллиона человек. Следующие выборы стали менее масштабными по охвату видеонаблюдением. Такая система стоит дорого, поэтому ее оптимизировали, чтобы поставить камеры на самые ответственные участки и в самые проблемные регионы. В 2021 году на выборах в Госдуму работало более 100 тысяч камер наблюдения.

Еще одна техническая новинка последних лет – это комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это электронная урна, которая автоматически считывает результаты голосования и подсчитывает число голосов за кандидатов и партии. Это аппарат позволяет исключить подтасовки на этапе подсчета голосов, так как после завершения голосования прибор выдает протокол с результатами. Если у членов комиссии есть какие-либо сомнения, что бюллетени в КОИБе пересчитываются вручную. К 2021 году в России создан парк из 25 тысяч комплексов обработки бюллетеней. Сейчас с помощью этих устройств имеют возможность проголосовать 26-27 миллионов избирателей России. Приборов хватает не только на крупные города, но и на районные центры.

Технологии помогают голосовать и тем избирателям, которые не живут по месту прописки или находятся в командировке или путешествии. Для этого создана система «Мобильный избиратель». Раньше для этого были нужны открепительные удостоверения, нужно было заранее знать, где ты будешь в день выборов, явиться в свою избирательную комиссию и получить документ. Теперь же «открепиться» можно через портал Госуслуг и голосовать там, где ты находишься. Система учитывает голос избирателя и блокирует возможность проголосовать этому гражданину на другом участке.

Последнее слово в избирательных технологиях – это электронное голосование. Пока эту возможность тестируют в столице и ряде регионов. Голосовать можно удаленно с телефона или компьютера через портал Госуслуг. Российская избирательная система считается одной из самых передовых и технологичных в мире.