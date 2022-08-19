Банк «Открытие»: владельцев последних моделей iPhone среди клиентов стало в полтора раза больше

Ожидаемо лидерами стали устройства на базе Android – ими пользуется порядка 80% клиентов банка. При этом за январь-июль текущего года число владельцев последних моделей iPhone – 13 и 13 Pro – выросло в полтора раза.
Самые популярные бренды – Xiaomi и Huawei – на них приходится 60% всех пользователей Android среди клиентов банка. Несмотря на рост продаж в России смартфонов китайских брендов, количество их владельцев за семь месяцев выросло лишь на 9%. Еще 40% клиентов, предпочитающих Android, верны смартфонам от Samsung, по итогам июля число их владельцев практически не изменилось.
Наиболее популярная модель на базе iOS у клиентов «Открытия» – iPhone 11, ей пользуется каждый пятый. При этом за первые семь месяцев 2022 года на 50% выросло количество клиентов, которые пользуются самыми последними на данный момент моделями iPhone – 13 и 13 Pro, хотя с марта поставки и продажи устройств от Apple в России официально приостановлены.
Топ – 5 смартфонов Android по количеству пользователей
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A50
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Samsung Galaxy A12
Xiaomi Redmi 9C
Топ – 5 смартфонов iOS по количеству пользователей
iPhone 11
iPhone XR
iPhone 7
iPhone 12
iPhone 13 Pro
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).