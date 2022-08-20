Как «эстонские» танки штурмовали Кенигсберг

Приемка Т-34-85 «Лембиту» бойцами 159-й танковой бригады. Фото: архив Минобороны РФ.

С началом Восточно-Прусской наступательной операции части 1-го танкового корпуса корпуса 3-го Белорусского фронта совершили легендарный рейд на Кенигсберг, затем вели тяжелые бои с парашютно-танковым корпусом «Герман Геринг», выходили из окружения по ходу прорыва немцев на Пиллау…

Слово неизвестного значения

В общем, неудивительно, что в конце января две из трех бригад соединения еще оставались на дальних подступах к столице Восточной Пруссии, ремонтируя подбитые танки и передавая их 89-й бригаде, находившейся уже на окраинах Кенигсберга. Например, 159-я бригада весь февраль не имела бронетехники, и лишь 6 марта получила приказ принять на станции города Тапиау (современного Гвардейска – Ред.) долгожданный эшелон с 37 танками Т-34-85.

- Новость эту радостно обсуждали, - вспоминал ветеран бригады Валентин Гаврилов. - На другой день мы увидели эти танки. На их башнях белой краской была написано слово «Лембиту», значения которого мы еще не знали.

Оказалось, колонна боевых машин была выпущена на средства освобожденных от нацистской оккупации жителей Эстонской ССР и названа в честь тамошнего героя, боровшегося против рыцарей Ордена меченосцев в начале XIII века.

«Пусть танковая колонна «Лембиту», носящая имя храброго полководца древних эстонцев в их боях против немецких псов-рыцарей,<…> обрушит всю силу ярости и ненависти эстонского народа против своих вековых врагов - немецких захватчиков», - писали в Москву тогдашние руководители советской Эстонии Николай Каротамм, Йоханнес Варес и Оскар Сепре, а также командир 8-го Эстонского стрелкового корпуса Лембит Пэрн.

Полученная 12 марта боевая материальная часть к вечеру того же дня была переброшена в расположение бригады восточнее местечка Кармиттен (теперь Отрадное – Ред.). Еще через неделю состоялся парад, на котором по всем правилам, в торжественной обстановке танки были введены в строй. Перед танкистами выступали эстонские представители, которые рассказали, как собирались средства на грозную технику, и почему было выбрано такое название.

Через рвы и сквозь огонь

Уже вечером 4 апреля 159-я бригада завязала бои на северных окраинах Кенигсберга. После начала общего штурма города утром 6 апреля танкисты сходу, ведя огонь, проходили по заранее наведенному мосту через внешний ров и развертывались в боевой порядок. Немцы, конечно, тоже не зевали, разрушив переправу сосредоточенным огнем артиллерии: два танка свалились в ров, но через три часа были извлечены оттуда саперами и нагнали своих товарищей, уже прокладывавших в городских кварталах путь штурмовым группам пехоты. К вечеру наши бойцы достигли (в современных ориентирах) района улиц Третьяковской и Старорусской.

Здесь сильный огонь из форта №4 до темноты не давал навести мост через очередной ров, но к двум часам ночи 7 апреля переправа все-таки началась. И сразу же была накрыта артиллерией, стрелявшей на гул моторов из форта №3 и из глубины немецкой обороны. Головной танк удачно проскочил мост, но угодил в воронку, которую не заметил механик-водитель. Следующая машина, попытавшись двинуться в обход, завязла в болоте. Несколько снарядов ударили по мосту, который обрушился. Создалось угрожающее положение, но экипажу застрявшего в болоте танка удалось вывести его на твердую сушу при помощи самовытаскивателя. Танкисты принялись обстреливать вражеский опорный пункт, давая возможность саперам восстановить переправу. К 14:00 новый мост был наведен, и через час танки «Лембиту» уже действовали в районе Нойхуфен (нынешние улицы Челнокова и Елизаветинская), а также городской радиостанции (теперь это областной радиотелевизионный передающий центр на Советском проспекте), преодолевая ожесточенное сопротивление противника.

Без пехотной поддержки

На следующий день, 8 апреля, танки 2-го батальона бригады прорвались в район между современными улицами Нарвской и Горького, затем достигли района Эрнстхоф (квартал между улицами Панина, Воейкова и Нарвской), и принялись уничтожать немцев, засевших в «Ашман-парке». Развивая успех, рота старшего лейтенанта Шлыкова устремилась на стадион (в этом качестве он и сейчас используется Балтийской государственной академией), который обороняющиеся использовали в качестве вспомогательного аэродрома. Там было взято в плен до 1 000 солдат и офицеров противника, захвачены самолет, 2 планера и 20 легковых автомобилей.

Примечательно, что к этому моменту танкистам приходилось действовать практически без поддержки пехоты, которая понесла тяжелые потери – за «броней» продвигались лишь остатки нескольких штурмовых групп. Тем не менее, утром 9 апреля 1-й батальон овладел Куммерау (район улиц Орудийной и Гурьевской), после чего резко свернул на Девау. Причиной маневра стали полученные сведения о собиравшихся в аэропорту высокопоставленных немцах, ожидавших транспортного самолета из Германии. Они действительно оказались там – в плен попали 30 старших офицеров.

Продолжая выполнять поставленную задачу, танкисты через район современных улиц Юрия Гагарина и Стрелецкой продвинулись до Литовского вала. Во второй половине дня по рации был получен приказ: «Прекратить боевые действия, ждать указаний». Тем временем другой батальон пробился по Трагхаймер Пальвештрассе (улица Земельная) к Верхнему озеру, к полудню овладев сильным опорным пунктом немцев - возможно, располагавшемся в бывшей казарме кирасирского полка на нынешней улице Пролетарской. Там командир одного из танков старший лейтенант Фоменко и заряжающий сержант Меньшиков взобрались на крышу и водрузили красный флаг с надписью «Слава советским танкистам!»

Обойдя пруд с юга, танкисты очистили от противника примыкающие улицы, после чего батальон вышел из боя, сосредоточившись на современной улице Горького, в районе домов 125-187. Собственно, на это штурм Кенигсберга для «лембитовцев» и закончился. За четверо суток в бригаде сгорело 4 и было подбито 12 танков ( из которых позже удалось вернуть в строй 8) – для городских боев такие потери считались ничтожными.

Последний бой

Однако после Кенигсберга 159-й бригаде предстояло воевать теперь уже на Земландском полуострове. После короткой передышки в лесу севернее местечка Квандиттен (сегодня не существует, район современного поселка Переславское в Зеленоградском районе) танкисты двинулись на запад и 15 апреля оказались у Гермау (теперь поселок Русское).

Последний бой, как в известной песне, оказался трудным самым.

«Промежуточный рубеж обороны противника проходил по высоте 47,5, - сообщает журнал боевых действий. - Оборона была насыщена противотанковой и зенитной артиллерией в несколько рядов. Три раза танки обоих батальонов атаковали противника и в лоб, и во фланг, но под сильным огнем противника возвращались в исходное положение. Пехота залегла. Окраины Гермау были завалены разбитой техникой, вооружениями и трупами противника».

Взять Гермау удалось лишь в результате пятой по счету атаки. Победа досталась дорогой ценой – было потеряно больше половины боевых машин! В ночь на 16 апреля все остававшиеся в строю 12 «тридцатьчетверок» и одна самоходная артустановка Су-85 были переданы 2-й танковой бригаде. А 159-я закончила свой боевой путь у Тенкиттена - нынешнего поселка Береговое Балтийского городского округа.