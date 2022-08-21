50 жемчужин Калининградской области. Нестеров и окрестности: Красные башни, бронзовый конь и кирха Донелайтиса

До войны здесь располагалась католическая капелла. В начале 1990-х здание передали РПЦ, и сегодня это – храм Святого Духа. Фото: prussia39.ru

Редкий турист добирается до Нестерова. И это не удивительно: расстояние от этого райцентра до Калининграда – более 120 километров. Дальний восток Калининградской области. В общем-то, и большой надобности преодолевать такое расстояние нет – какими-то выдающимися достопримечательностями Нестеров не блещет. Однако если присмотреться их, эти достопримечательности, можно отыскать. А если отъехать от города на два-три десятка километров, то можно и вовсе обнаружить настоящую красоту. Но начнем с самого города.

Именем героя-танкиста

Первоначальное название Нестерова – Шталлупенен, что в переводе то ли с прусского, то ли с литовского означает «селение у реки». Селение это появилось относительно поздно по прусским меркам – в XVI веке. Вначале были построены несколько деревянных домов, чуть позже деревянная же кирха, которая простояла два столетия и сгорела.

В XVIII веке Шталлупенен, который к тому времени уже получил городские права, несколько лет находится под юрисдикцией Российской империи – как и вся Восточная Пруссия, присоединенная к России во время Семилетней войны. Следующий раз русские войска появляются в городе в 1914 году, в самом начале Первой мировой. В окрестностях города проходят ожесточенные бои.

Памятник Степану Нестерову, в честь которого назван город. Фото: prussia39.ru

В октябре 1944 года Шталлупенен занимает Красная армия. В Гумбинненской наступательной операции самое активное участие принимает танковый корпус, в котором замкомандира служит гвардии полковник Степан Нестеров – человек, давший городу новое имя. «Тридцатьчетверкам» Нестерова, несмотря на массированный артобстрел гитлеровцев, удалось форсировать реку Писсу и стремительно ворваться в Шталлупенен. Так Красная армия подготовила плацдарм для Восточно-Прусской наступательной операции, которой суждено было 25 апреля 1945 года закончиться взятием Пиллау. Но Степан Нестеров до этой большой победы не дожил. 20 октября 1944 года он погиб возле местечка Кассубен (ныне - поселок Ильинское). Сегодня в центре Нестерова находится бюст героя, установленный в 1956 году. Что интересно, поставили памятник на старом немецком постаменте. Первоначально, как говорят краеведы, этот постамент служил основанием для бронзовой композиции, посвященной франко-прусской войне.

Башни и церковь

Несмотря на войны и разрушения, исторический центр Шталлупёнена-Нестерова более-менее сохранился. Здесь можно увидеть красивые довоенные дома с арками, на дорогах сохранилась брусчатка. В относительно хорошем состоянии находятся две высоченные водонапорные башни из красного кирпича – одна круглая, другая квадратная.

Кроме того, обращает на себя небольшая белоснежная церковь. Она увенчана маковкой с православным крестом, хотя по форме напоминает образец западноевропейского культового зодчества. И действительно, до войны в здании располагалась католическая капелла. В начале 1990-х здание передали РПЦ, и сегодня это – храм Святого Духа.

Позевывая в Эйдткунене

Осмотр достопримечательностей Нестерова много времени не займет, поэтому есть смысл прокатиться по окрестностям. Например, съездить в приграничный поселок Чернышевское (бывший Эйдткунен). И раньше, и сейчас это важный железнодорожный пункт. В нем путешествующие из России в Германию пересаживались на другой поезд, чтобы двигаться дальше на запад уже по более узкой колее (ширина железнодорожной колеи в России и СССР и Европе, напомню, отличается). И благодаря своему приграничному положению, Эйдткунен удостоился упоминания у известных русских писателей и поэтов, которые останавливались здесь по пути в Германию. «Позевываю зевотой сладкой совсем как в Эйдткунене в ожидании пересадки», - писал Владимир Маяковский. Также строчки о перевалочном пункте на границе можно найти у Достоевского и Чехова.

Главной достопримечательностью поселка является кирха, построенная в неоготическом стиле в 1889 году. К сожалению, здание, которое признано памятником регионального значения, постепенно разрушается и зарастает кустами.

Главной достопримечательностью поселка является кирха, построенная в неоготическом стиле в 1889 году. Фото: prussia39.ru

На родине тракененов

Если ехать от Нестерова на юго-запад, то можно попасть в поселки с очень красивыми названиями – Ясная Поляна и Чистые Пруды. Первый из них известен тем, что является родиной знаменитой породы лошадей – тракененов. Прежнее название Ясной Поляны – Гросс Тракенен. До войны здесь находился крупный конезавод, где и выращивали жеребцов, которые завоевывали «золото» на многих спортивных турнирах. Сегодня о прежней жизни напоминает музей с очень красивыми въездными воротами. А на территории музея стоит бронзовый памятник жеребцу с труднопроизносимым именем – Темпельхютер. «Хранитель храма», так переводится его имя, не побеждал в престижных скачках, зато вошел в историю как поистине геройский жеребец-производитель.

Бронзовый памятник жеребцу с труднопроизносимым именем – Темпельхютер. Фото: prussia39.ru

Интересна история памятника. Сразу после войны бронзовую фигуру коня отправили в Москву, где она до сих пор украшает двор Тимирязевской сельхозакадемии. А памятник в Ясной Поляне – это копия, сделанная в 2013 году калининградским скульптором Андреем Шевцовым.

Второй поселок с красивым названием – Чистые Пруды – примечателен тем, что в XVIII веке здесь жил и работал лютеранский пастор, основатель литовской художественной литературы Кристионас Донелайтис.

Среди калининградцев не мало любителей посещать музей Донелайтиса именно осенью. Красивые там места… Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В отреставрированном здании кирхи, построенном в необычном «каменно-деревянном» стиле (подобных кирх в нашей области вы больше не найдете), сегодня находится музей Донелайтиса. Посетителей здесь немного, зато это место очень любят аисты.