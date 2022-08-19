Неожиданные встречи в калининградских лесах: Вонючий гриб, древние собаки и гигантские насекомые

Эту енотовидную собаку сфотографировали на Куршской косе. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Лето – пора загородных поездок. И тут у калининградцев выбор большой. Конечно, отправившись на море, у вас есть шанс повстречать необычных зверей. Еще недавно, например, мы писали о путешествии моржа в водах Балтики. Но и в полях-лесах много интересного. Рассказываем, что удивляет жителей нашего региона этим летом.

Удод и собака-«полоскун»

Это в Израиле удоды разгуливают по паркам, как у нас голуби. Увидеть такую птицу в Калининградской области – невероятная удача, еще большее везение – подержать в руках. Роскошный удод попался орнитологам полевого стационара «Фрингилла» на Куршской косе. В этом сезоне уже четвертый.

А еще недавно на территорию музейного комплекса нацпарка заглянули енотовидные собаки в виде двух пушистых гостей.

- Видимо, что-то вкусное обнаружила для себя эта парочка на территории «Визит-центра, - предположили в пресс-службе. - Ну, или приходили навестить лиса Куршика.

Енотовидные собаки похожи на енотов-полоскунов, хотя не имеют никакого отношения к этому виду, а принадлежат к семейству псовых и являются родственниками лисицам и волкам.

- Наиболее вероятная численность енотовидных собак, обитающих на Куршской косе - 15 особей, - рассказали в национальном парке.

Видно, дьявол его целовал…

Отправляясь за грибами, на такую находку мы точно не рассчитываем. На просторах Виштынецкой возвышенности отдыхающие обнаружили редчайший для наших краев гриб Антурус Арчера. Говорят, сначала его приняли за прекрасный цветок. Но когда подошли ближе…

Этого представителя семейства веселковых в народе называют «пальцы дьявола». Антурус Арчера имеет яйцевидное плодовое тело, которое выпускает от четырех до семи длинных тонких отростков. Затем они раскрываются и становятся похожи на розовато-красные щупальца осьминога, покрытые темно-оливковой слизью, которая и источает запах гниющей плоти. Зловоние привлекает мух, которые помогают распространять споры.

Редчайший для наших краев гриб Антурус Арчера источает ужасный аромат. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

Несмотря на пугающий вид, гриб не ядовит. Более того, его ближайшие родственники - веселки – в некоторых странах считаются деликатесом. В России же из них принято делать настои, которые используют в медицинских целях. Кстати, в Калининградской области на днях был замечен еще один гриб из семейства веселок. Тоже интересный - нежно-розового цвета.

Фотографии чуда природы выложили в группе «Грибы и грибники Калининградской области» в «ВКонтакте».

- Это первая подобная находка в Калининградской области, - прокомментировала «Комсомолке» кандидат биологических наук Александра Володина. – Сам гриб - южного происхождения. Но сейчас мы видим много примеров заноса южных видов в наш регион. Стали чаще встречаться, например, богомолы. Раньше их вообще не видели, потом фиксировали единичные находки, позже сообщений стало больше. То же касается и грибов. Но надолго ли Антурус Арчера в регионе? Первая суровая зима - и его не будет. Хотя, может, и выживет в стадии спор...

В траве сидел не кузнечик

Что до вышеупомянутых богомолов, то очередного такого красавца этим летом обнаружили в Черняховском районе. В прошлом году краснокнижных насекомых видели в Нестеровском районе. Как рассказывал директор Виштынецкого экологического музея Алексей Соколов, нескольких молодых особей сидели на луговых растениях в поле у поселка Краснолесье. Это были зеленые и коричневатые маленькие богомолы, еще без крыльев. А в соседнем Смирново отметился взрослый богомол с крыльями: салатового цвета, около 10 см в длину. А в поселке Холмогоровка богомола нашли во дворе жилой многоэтажки!

Как поясняют специалисты, южные насекомые расплодились у нас, благодаря жаркому лету, и этого следовало ожидать. В соседних Польше, Литве, Латвии и Эстонии богомолов уже давно наблюдают в дикой природе. Вот и для нашего региона эти забавные создания, кажется, становятся нормой.

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