В Калининграде эксперты обсудили инструменты безопасных покупок онлайн

Вместе - за безопасность онлайн-площадок. Фото: Александр Подгорчук

В работе круглого стола приняли участие директор департамента безопасности Авито Андрей Рыбинцев, управляющий отделением по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Евгений Малый, заместитель руководителя «Роскачества» Антон Куканов и юрист практики разрешения споров компании «Солнцев и партнеры» Михаил Чернокоз.

Приводим наиболее яркие эпизоды обсуждения.

О росте продаж

А. Рыбинцев: Чем больше людей приходят в онлайн, тем стремительнее развиваются сервисы. Авито на рынке почти 15 лет, и каждый год мы фиксируем рост числа пользователей. Нам важно, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент совершения сделок. Поэтому безопасность - наш главный приоритет!

Е. Малый: Если говорить о причинах роста продаж онлайн, то нужно отметить доступность площадок, широкий охват аудитории. Для бизнеса такая форма работы менее затратна.

М. Чернокоз: Покупатель маркетплейса защищен очень хорошо. С правами же продавца еще не все до конца устоялось. Например, открыт вопрос: кто же работает с жалобой на некачественный товар - сам сервис или продавец?

А. Куканов: Задача, которую решает «Роскачество», - помогать потребителю делать осознанный выбор. И эта осознанность начинается с изучения политики конфиденциальности сервисов. Проводили исследование на эту тему. Оказалось, что большинство пользователей документы не читает.

Легко ли расплатиться онлайн

Е. Малый: Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории России в обычном режиме. Операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не влияют.

Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Все операции с использованием карт национальной платежной системы «МИР» проводятся в обычном режиме.

Работоспособность этих карт не зависит от международных платежных систем. Это гарантирует как безопасность, так и независимость от внешних факторов.

О бизнесе онлайн

А. Рыбинцев: Преимущество больших бизнес-площадок, как Авито, - здесь можно начать свой бизнес, не имея никакого опыта. Безопасность площадка возьмет на себя.

М. Чернокоз: Маркетплейсы сегодня спасают малых предпринимателей от многочисленных согласований. Отдельной лицензии для торговли на маркетплейсе не нужно.

О защите прав

А. Рыбинцев: Мы освобождаем покупателя и продавца от дополнительных забот, расширяя перечень инструментов безопасности, которые спрятаны «под капотом» - как механизмы, на основе которых работает автомобиль. За 15 лет существования Авито благодаря этой защите у нас ни разу не было взломов и утечек. Автоматизированная система проверяет до 5 миллионов объявлений и до 8 миллиардов действий пользователей каждый день. Если алгоритм отметит отклонения от правил, профиль отправляется на ручную проверку.

Мы защищаем все этапы сделок. Вы пришли на платформу как покупатель, создали аккаунт, - мы предлагаем подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы профилем не мог завладеть посторонний. Предлагаем пройти дополнительные проверки по документам, Госуслугам или реквизитам, отмечаем такие аккаунты специальными цифровыми значками, чтобы другие пользователи видели, что профилем владеет реальный человек, не робот. Это вызывает больше доверия. Внедрили защиту важнейшей составляющей персональных данных - номера телефона. Сейчас номера телефонов в объявлениях скрыты, звонки переадресуются на личный номер продавца.

Эффект борьбы с фишингом

Е. Малый: 1 декабря 2021 года Банк России получил право во внесудебном порядке инициировать блокировку мошеннических сайтов. По новому механизму регулятор передает списки таких интернет-ресурсов в Генеральную прокуратуру, у которой есть полномочия направлять предписания об их внесудебной блокировке в Роскомнадзор. За период взаимодействия с Генеральной прокуратурой с 2020 года по 1 июля 2022 года направлено на блокировку практически 7 тысяч ресурсов. Благодаря принятому закону процесс блокировки сократился с нескольких недель до нескольких дней.

А. Рыбинцев: Принятый закон эффективен. У Авито есть опыт взаимодействия с Центробанком: количество жалоб на фишинг значительно сократилось. Совместными усилиями мы делаем онлайн-площадки безопаснее!