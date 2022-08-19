Подруга Ксении Моховой: Ее последними словами были «Я ни на кого не держу зла»

Ксения Мохова умерла 18 июля. Фото: из соцсетей

Заявление от отчаяния

О Ксении Моховой широкой общественности стало известно в январе этого года. Тогда женщина впервые на камеру рассказала о своих трудностях: огромный вес, полтора года не выходит из дома, нужна помощь общественников и медиков. Выйти из жизненного тупика Ксении помогала 14-летняя дочь Варвара - именно она обратилась к журналистам за помощью.

После широкой огласки жизнь маленькой семьи изменилась. Ксения оказалась в московской клинике, где ей установили в желудок баллон. Считается, что такой способ приучает человека насыщаться меньшим количеством пищи (эксперты уверяют, что стандартную тарелку в этом случае съесть уже невозможно). Как рассказывала сама калининградка, пока она находилась под присмотром медиков, у нее фиксировали снижение веса с 307 до 285 килограммов.

Но уже вскоре Ксения рассказывала о нехватке средств для покупки специального питания, которое необходимо при баллонированном желудке, а также препарата от сахарного диабета. Ежемесячный доход в размере 18 тысяч рублей попросту не позволял приобрести рекомендованные врачами препараты. Женщина также сообщила, что тяжело переболела ковидом и периодически срывалась на сладкое.

Накануне 9 мая на странице Ксении в «ВКонтакте» появилось видео о переезде из Отрадного в Полесск – в дом, из которого ей было легче самостоятельно выходить на улицу, чаще бывать на воздухе, больше двигаться. Перемене поспособствовали Фонд президентских грантов, МЧС, волонтеры, друзья, знакомые. На следующий день Ксения разместила в соцсетях фотографию цветущего сада, написав: «Вот мой новый двор, моя новая жизнь и сейчас в предвкушении самого лучшего… Мы так рады с доченькой! Спасибо всем, кто помог в этом сложном деле. Надеемся только на лучшее… иначе никак».

Тем не менее, женщине требовалась новая госпитализация. Одни ее друзья рассказывают, что у Ксении имелись проблемы с сердцем, другие – что ей необходимо было доставать баллон, потому что с ним явно что-то было не так: якобы Ксения вообще не могла есть, организм отказывался принимать пищу. А 18 июля стало известно, что Ксения умерла.

Без официальных подробностей

Представители регионального минздрава разместили в соцсетях соболезнование близким, но сообщать какие-либо дополнительные подробности отказались. Чиновники состались на действующее законодательство.

- В соответствии со статьей 13 о врачебной тайне Федерального закона № 323-ФЗ разглашать в общественном пространстве подробности об оказании человеку медицинской помощи мы не имеем права даже в случае его смерти. Вся возможная медпомощь, предусмотренная программой госгарантий, была оказана в полном объеме, - заверили в министерстве.

В Фонде обязательно медицинского страхования никаких деталей тоже не сообщили, но отметили, что при расстройствах питания и нарушении обмена веществ любой гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи. В том числе - высокотехнологичной, включая хирургическое лечение на желудочно-кишечном тракте.

- В случае возникновения вопросов нужно обратиться к представителю страховой медицинской организации, - посоветовали представители Фонда.

Вопросы и ответы

При подготовке этого материала я обращалась к нескольким врачам-эндокринологам, чтобы обсудить не только историю Ксении Моховой, но и вообще проблему ожирения - насколько она актуальна в Калининграде, как далеко продвинулась медицина в лечении таких пациентов, как Ксения. Одни специалисты категорически отказались обсуждать эту тему, другие согласились дать комментарии, но попросили не называть их имена.

Приводим ответы, которые нам удалось получить.

- Разделяете ли вы мнение, согласно которому, Ксения Мохова поздно обратилась за помощью?

- Не видя медицинской карты, сложно это утверждать. Но то, что у человека была снижена мотивация собой заниматься – абсолютно точно. И на определенном этапе в этом Ксении мог бы помочь разобраться клинический психолог.

- Вы согласны с обвинениями правозщаитников, что Ксения умерла в результате несвоевременного оказания помощи?

- Скорее нет. И дело не в том, что врач защищает честь коллег. В этой истории, такой резонансной, очень многое сошлось. А тем, кто призывает полных людей «меньше жрать», хочется посоветовать убавить пыл.

- Возможно ли человеку с весом 300 кг самостоятельно, полагаясь на силу воли и жесткую дисциплину в питании, а также с помощью физических нагрузок добиться снижения веса?

- Нет, сам человек с этим справиться уже не в состоянии.

- Способен ли человек умереть от ожирения?

- Нет, само по себе ожирение не может являться причиной смерти. У больных с большим весом летальный исход, как правило, фиксируется на фоне развивающихся хронических заболеваний, например, сердечной недостаточности.

- Какой вес считается опасным для человека?

- Если вы вдруг набрали дополнительные 5-7 килограммов, но при соблюдении диеты и физнагрузках они уходят, тогда все хорошо. А если при всех усилиях - пересмотре режима питания, увеличении нагрузок - не видно снижения веса, напротив, фиксируется увеличение массы тела, и вы вообще чувствуете себя неважно, обращайтесь к терапевту по месту жительства, вас должны направить к эндокринологу.

- Есть ли сегодня в Калининграде примеры, когда пациенты с огромным весом обращаются к медикам, и принятые меры действительно помогают?

- Такие случаи есть, и все те позитивные изменения, которые происходят,- это желание и заслуга, прежде всего, этого самого человека.

- Отправляют ли пациентов с ожирением в федеральные центры по ОМС?

- Да, такие случаи есть.

«Стучитесь в двери, пока в них проходите»

История Ксении Моховой – это однозначно история про то, как нестандартный человек не уложился в существующие стандарты.

«Последние ее слова были о том, что она ни на кого не держит зла, очень любит дочь, родных и близких, друзей, которые помогали ей», - так написала подруга Ксении Моховой Ирина в соцсетях, при этом повинившись, что не настояла на более ранней госпитализации близкого ей человека.

Своим мнением о том, что произошло с Ксенией, поделилась глава Региональной лиги защиты пациентов Марина Шапошникова.

- «Особенные» люди, если ваш вес достиг 100 кг, и вы понимаете, что это не норма, стучитесь во все двери, пока вы еще в них проходите! Читайте лицензии поликлиник, стационаров, требуйте диетолога, эндокринолога, школы пациентов, запросите данные о своей регулярной диспансеризации, - призвала Мария. - Помните: не существует манжет такого размера на руку (то есть измерить давление проблематично), нет кроватей, нет операционных столов, нет лифтов, не каждая машина «Скорой» способна перевезти пациента с таким весом. Берегите себя и надейтесь только на себя, помните о трагедии Ксении, «заедая» очередной стресс. Сегодня возвращалась домой и всю дорогу думала о сидевшей рядом с малышом лет четырех своей пациентке с весом далеко за 100 кг… Гвардейск… Перспективу вижу плачевную…

Как сообщили в министерстве социальной политики Калининградской области, над несовершеннолетней дочерью Ксении Моховой установлена предварительная опека. Опекуном назначен дедушка.

- Девочка находится в безопасности, психологическое состояние подростка в норме, - отмечают в министерстве.