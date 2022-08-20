Про особенности портрета и натюрморта: Калининградцев приглашают на бесплатные лекции о современной фотографии

Сделать яркий портрет нет так-то просто. Фото: предоставлено «Ф/Школа».

В рамках образовательного проекта «Ф/Школа» с 20 по 27 августа в Калининграде пройдут лекции профессиональных фотографов (16+). Художница, фотограф, куратор, руководитель мастерской «Проектное мышление в визуальных медиа» школы Родченко Елена Аносова расскажет о том, как автору взаимодействовать с героем, портрет которого он хочет сделать.

- Мы делаем портрет или историю про человека. Как работать с героем? Как вести себя? Это общая лекция о коммуникации для широкого круга зрителей. Как формат произведения влияет на зрителя? Как сделать хороший портрет? Я буду говорить и о том, как живопись и академическое искусство повлияло на фотографию, как фотография повлияла на живопись, - рассказывает Елена.

Лекции помогут слушателям создавать запоминающиеся работы. Фото: предоставлено «Ф/Школа».

Фотограф, режиссер, преподаватель, мастер документальной и постановочной съемки Дмитрий Лукьянов свое выступление посвятит работе со светом.

- На лекции я сделаю подробный обзор современных авторов, которые в своей практике используют свет. Говорить будем в основном про натюрморт и пейзаж. Ведь в съемке пейзажа тоже очень важна тема работы с естественным светом. Как выбрать правильные условия, нужную позицию и верные настройки, - рассказал преподаватель.

Еще один спикер это Валерия Титова — художница, работает с цифровой фотографией, нейрогенеративной графикой и видеоперформансом. Окончила факультет журналистики МГУ, интенсив Института База и интенсив BBE по нейрогенеративной графике. Резидент проекта «Ф/школа» 2021 года.

- Нейросетевая графика заполнила интернет, оставляя множество вопросов. Поговорим о том, как сделаны картинки и видео, как пользоваться нейросетями? А что с авторскими правами и не убивают ли они художников? И что делать с готовыми работами, - отметила Валерия Титов.

Лекции будут открытыми, бесплатными, на них нужно зарегистрироваться на сайте проекта http://foton-fshkola.ru/ Мероприятия будут проходить в Арт-резиденции «Дом Молодежи» (ул. Октябрьская, 76), часть лекций проведут 27 августа в Центральном парке на летней площадке «Креспектива Феста».

Справка «КП»

«Ф/Школа» - образовательный проект для фотографов и визуальных художников. Проект создан с целью профессионального развития авторов и для создания горизонтальных связей с авторами из других городов России.