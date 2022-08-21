Евгений Гришковец посвятил новый спектакль маме

Евгений Гришковец отмечает, что материал пьесы «абсолютно бесспорен в настоящее время». Фото: Александр КАТЕРУША

Евгений Гришковец готовится поставить новый спектакль на сцене Московского Художественного театра имени Чехова. Это будет история, навеянная сказкой про Винни Пуха.

Своими планами Гришковец поделился на проходящем в Калининграде фестивале «Короче», где писатель входит в состав жюри.

- Я написал пьесу с комментариями. Точнее инсценировку с комментариями по великой книге Алана Александра Милна «Винни-Пух и все-все-все», - рассказал драматург «Комсомолке».- Это будет спектакль-конференция, в котором я ставлю задачу излечить ту самую детскую травму, оставшуюся у многих детей, которым родители читали эту книгу. Родители в процессе чтения этой книги хохотали. А детям было ничего не понятно. Это чертовски лирический спектакль. Я посвящаю его в больше степени своей маме. Я утратил ее в этом году. Она ушла из жизни. Она – тот человек, который читал мне когда-то эту книгу…

Евгений Гришковец отмечает, что материал пьесы «абсолютно бесспорен в настоящее время».

- Это то, о чем можно без всяких сомнений сейчас говорить. Говорить честно, откровенно и ничего не боясь. Поддерживать то самое человеческое в человеке. Что делают герои книги про Винни-Пуха? Они ходят друг к другу в гости и разговаривают. Они – игрушки мальчика, которому 6 лет. Среди этих игрушек даже нет ни одного оловянного солдатика. У этих персонажей нет денег, в этой книге ни разу не упоминается, что кто-то что-то купил. Это то, что сейчас совершенно необходимо, - считает Гришковец.

На сцене зрители увидят семь человек, и все они будут читать роли за персонажей, держа в руках книги.

- Они будут условными Пятачком и Винни-Пухом. Они не будут ничего изображать, не будут бегать, прыгать, пищать и хрюкать или изображать из себя неуклюжего медведя, - говорит драматург.

К репетициям спектакля Гришковец приступает в ноябре этого года.