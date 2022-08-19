Банк «Открытие»: начала ослабления рубля можно ожидать до конца года

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

Рубль по отношению к доллару и евро продолжает укрепляться и вновь пробил уровень 60 по отношению к каждой из этих валют. Укреплению способствуют не только традиционные факторы, такие как налоговый период, но и фундаментальные причины.

Цены на нефть марки URALS остаются на высоком уровне, а прогнозы в отношении добычи становятся все более и более оптимистичными. Ранее Международное энергетическое агентство ожидало начала существенного сокращения добычи в России в 4 квартале 2022 г. и в 2023 г. прогнозировало его снижение на 1,7 мбс по отношению к уровню 2 квартала 2022 г. Однако при очередной актуализации прогноза начало спада добычи было «отложено» на начало 2023 г., а его глубина скорректирована до 0,9 мбс. Таким образом, агентство не ожидает существенного снижения добычи и экспорта в текущем году, а оценки снижения в 2023 г. становятся все менее угрожающими российской валюте.

Свой прогноз на прошедшей неделе также обновило Минэкономразвития. В результате прогноз внешнеторгового баланса – основного фактора ценообразования рубля в условиях ограниченных капитальных потоков – на 2022 г. был улучшен с $230 млрд до $300 млрд. На 2023 г. сальдо торгового баланса оставлено практически без изменений на уровнях вблизи $180 млрд, что пока лишь отражает консервативно-острожный подход ведомства к планированию в условиях существенной неопределённости.

По прогнозам «Открытие Research», до конца года можно ожидать начала постепенного ослабления рубля в коридор 65-70 рублей за доллар или евро под влиянием вероятной коррекции цен на нефть, а также увеличения объемов импорта – из-за сезонных факторов и восстановления после провала весной 2022 г.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).