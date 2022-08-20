Красная дорожка, звезды и показы в парке: В Калининграде открылся юбилейный кинофестиваль «Короче»

Сценарист Жора Крыжовников, актриса Юлия Пересильд, драматург Евгений Гришковец и кинооператор Сергей Астахов в кинотеатре «Заря». Фото: Александр КАТЕРУША

X, юбилейный, фестиваль короткометражного кино «Короче» (19 – 21 августа) открылся в Калининграде. Торжественная церемония состоялась в кинотеатре «Заря». По красной дорожке прошли актриса Юлия Пересильд, драматург Евгений Гришковец, сценарист Жора Крыжовников, якутский режиссер Владимир Мункуев, кинооператор Сергей Астахов, киновед Ситора Алиева, другие звезды кино, продюсеры, режиссеры и молодые кинематографисты.

Юлия Пересильд на красной дорожке. Фото: Предоставлено организаторами

Министр по культуре и туризму региона назвал «Короче» одним изглавных фестивале не только региона, но и всей страны.

- Это событие в культурной жизни. Я знаю людей, которые с нетерпением ждут фестиваля целый год. Значение фестиваля сложно переоценить. Он один из самых знаковых фестивалей: сюда приезжают будущие звезды. У нас есть шанс увидеть тех, кто станет звездами через два, три, четыре года, - сказал министр.

. Фото: Александр КАТЕРУША

Актриса Юлия Пересильд сказала, что «Короче» всегда славился открытием новых имен в кино. На фестивале, как члену жюри, ей предстоит отсмотреть множество фильмов.

- Я специально не смотрела ни на какие имена, потому что мне бы очень хотелось посмотреть картины с чистого листа. Я жду безумных идей, новых имен, нестандартных историй, талантливых молодых артистов, новых режиссеров. Я буду смотреть фильмы с любовью, нежностью и вниманием, - сказала актриса. На «Короче» она приезжает не первый раз и отмечает, что от фестиваля и Калининграда в восторге.

Члены жюри юбилейного фестиваля. Фото: Александр КАТЕРУША

Еще один член жюри, сценарист Жора Крыжовников, о своем экспертном методе просмотра кино говорит так:

«Если бы можно было выделить какие-то критерии, то можно было бы, наверное, выдавать фильмам объективную оценку. Но это же все вкусовщина. Как говорит Паратов в «Бесприданнице»: «У каждого свой вкус. Один любит арбуз, другой свиной хрящик». Я буду ждать, что меня что-то удивит, рассмешит, растрогает или заставит гадать, что будет дальше. Все, что эмоционально вовлечет – то и хорошо!».

Евгений Гришковец на сцене в "Заре". Фото: Александр КАТЕРУША

Церемонию в любимом кинотеатре «Заря» открыла песня «Место для шага вперед» группы «Кино». С речью со сцены выступил калининградский писатель Евгений Гришковец.

- Экран у меня за спиной – не что иное, как место для шага вперед, место первого шага для многих и многих участников фестиваля «Короче». За годы существования нашего фестиваля на этом экране были впервые показаны произведения многих авторов, на этом экране впервые возникли в титрах их имена, впервые на нем мы увидели актеров в их первых маленьких киноролях. Для кого-то здесь случилось начало творческого пути, для кого-то это был первый и последний чудесный случай. Но для всех это было место для шага вперед, - сказал Евгений Гришковец. Он отметил, что фестиваль был основан 10 лет назад в «любимом Калининграде». Зрители аплодировали. «Короче» - большое событие для Калининграда и для всего мира отечественного кино.

. Фото: Предоставлено организаторами

Перед зрителями выступил продюсер Игорь Толстунов, который был председателем жюри фестиваля все предыдущие годы. Он объявил о том, что и он, и президент фестиваля, продюсер Сергей Сельянов оставляют свои должности.

- Мы с Сергеем Михайловичем [Сельяновым] решили, что нам пора оставить наши теплые места и освободить их для других. Потому что невозможно же всю жизнь проходить председателем, президентом. Это же кошмар какой-то – сказал Игорь Толстунов под аплодисменты зала.

Сергей Сельянов выступил с видеообращением. Фото: Александр КАТЕРУША

Сергей Сельянов приехать не смог, он обратился к зрителям по видеосвязи.

- Что-то иногда надо в своей жизни менять. Сегодня я с благодарностью за все 10 лет к команде, организаторам, участникам, покидаю эту позицию, - сказал Сергей Сельянов и пожелал успехов участникам фестиваля.

С открытием поздравил всех владелец и организатор фестиваля «Короче» Антон Калинкин. Впрочем, он отметил, что главные на фестивале это те, кто снимает кино и смотрит его.

Антон Калинкин объявил со сцены сразу несколько важных новостей. В первую очередь они касались некого изменения формата фестиваля в будущем году. Со следующего года у фестиваля появится попечительский совет. Возглавит его Федор Бондарчук.

Сам режиссер передал зрителям видеообращение.

- Именно «Короче» был и остается трамплином для молодых кинематографистов. Я рад в будущем присоединиться к команде попечителей фестиваля, - сказал Федор Бондарчук и отметил, что именно в Калининграде 10 лет назад организовалась культура смотрения и экспертной оценки кино в формате короткого метра.

Владелец и организатор фестиваля «Короче» Антон Калинкин рассказал о том, что следующего года у фестиваля появится попечительский совет. Возглавит его Федор Бондарчук. Фото: Александр КАТЕРУША

Антон Калинкин сообщил и о том, что со следующего года фестиваль «Короче» будет фестивалем короткометражного и дебютного полнометражного кино. Отборочную команду дебютного кино возглавит киновед и киноэксперт Ситора Алиева.

Фильмом открытия «Короче» 19 августа стала короткометражная картина Адильхана Ержанова «Возвращение Зои». Лента, в который сыграли Владимир Яглыч, Светлана Степанковская и Данияр Алшинов, была отмечена на Каннском кинофестивале.

Сюрпризом для собравшихся стало выступление в «Заре» группы «Чиж & Co», которые накануне дали сольный концерт в Центральном парке.

Антон Калинкин зажег свечи на торте в честь открытия юбилейного фестиваля. Задували свечи всем залом, загадав желания. Фото: Александр КАТЕРУША

В основную конкурсную программу «Короче» в этом году вошли 25 новейших российских короткометражек. Среди них фильмы с Константином Хабенским и Юрием Быковым, Глебом Пускепалисом, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт, Дарьей Белоусовой и другими актерами.

Помимо конкурсных показов на фестивале представлена обширная внеконкурсная программа.

Программа смотра на 20 и 21 августа здесь. Фильмы демонстрируются в «Заре», «КАРО» и Центральном парке.

Торжественная церемония закрытия состоится 21 августа в Центральном парке в 20:00. В программе вечера выступление Калининградского симфонического оркестра, показ фильмов-победителей X Российского фестиваля короткометражного кино «Короче».

Вход на мероприятия кинофестиваля свободный, по регистрации на сайте!

ДОСЛОВНО

Продюсер Антон Калинкин: «Тренд – это истории про нас»

Владелец и организатор фестиваля «Короче» Антон Калинкин в интервью «Бизнес FM Калининград» рассказал о том, что на короткометражное кино сегодня наблюдается большой запрос от онлайн кинотеатров и от продюсеров, которые готовы вкладываться в короткий метр. Также организатор кинофорума сказал о тенденциях в мире кино.

- Тренд последнего времени – это истории про нас, сегодняшний день. Я говорю не про социальные или политические события, а про наши человеческие чувства и отношения, которые никуда не деваются при любой обстановке. Всегда есть место любви, дружбе, печали, предательству или другим большим эмоциям, - считает Антон Калинкин. – Если говорить про жанр, то это драмеди. Это такое ироничный взгляд на наше восприятие мира. Вечный жанр комедии всегда востребован. Ужасы тоже всегда хорошо воспринимаются аудиторией.