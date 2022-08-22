Закрытие фестиваля «Короче» в Калининграде: Пересильд блеснула глубоким декольте, Шпица - голыми плечами

На этот раз Юлия выбрала гораздо более свободное платье, чем на открытие фестиваля. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

Фестиваль короткометражного кино «Короче» (18+) прошел в Калининграде 10-й раз в истории. По случаю юбилея он подрос во всех смыслах этого слова. Во-первых, фестивальных дней было не три, а четыре - в добавочный в Центральном парке состоялся бесплатный концерт группы «Чиж & Co». Во-вторых, смотреть кино зрители могли еще и в кинотеатре «Каро» в «Плазе», раньше этой дополнительной площадки никогда не было.

В основную конкурсную программу в этом году вошли 25 новейших российских короткометражек. Среди них - фильмы с Константином Хабенским и Юрием Быковым, Глебом Пускепалисом, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт, Дарьей Белоусовой и другими. Помимо конкурсных показов на фестивале представили обширную внеконкурсную программу.

Александр Робак был одним из членов жюри фестиваля. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла 21 августа в Центральном парке. Вела вечер актриса Елизавета Боярская. Среди гостей были замечены Владимир Яглыч, Катерина Шпица, Алена Бабенко и другие звезды кино.

Екатерина Шпица. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

Елизавета Боярская. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

В этом году на фестивале было два жюри: основное и специальное, которое состояло из победителей прошлых лет. Они и выбрали лучший фильм по собственному мнению. Приз получила картина «Унесенный в звездную глубину» 20-летнего астраханского режиссера Сергея Анфиногентова. Интересно, что эту же короткометражку отметили как лучшую анимационную работу, так что автор уехал из Калининграда с двумя статуэтками. Награду режиссеру вручила Юлия Пересильд - единственная актриса, слетавшая в космос.

Сергей Анфиногентов уехал из Калининграда с двумя статуэтками. Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

Специальный диплом жюри получил фильм «Красная Заря» Евгения Добророднова.

- Количество работ, которым бы хотелось дать приз – гораздо больше, чем призов. Я испытывал уколы зависти к тому, что видел. И это случилось не единожды. Такое ощущение, что реально у российского кино есть надежда. И это вы, - обратился со сцены к участникам фестиваля сценарист Жора Крыжовников.

Он также приоткрыл тайну о работе жюри:

- Обсуждение шло несколько часов. Мы попытались хоть как-то сократить количество обсуждаемых фильмов. В нашем листе их было одиннадцать, но призов меньше. Но практически в каждом фильме было что-то достойное профессиональной зависти. Либо артисты играли хорошо, либо история, либо картинка. А иногда даже два или три элемента были хорошими.

Статуэтку за лучший фильм получил фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман. Это было единогласное решение жюри.

Церемония завершилась концертом Калининградского симфонического оркестра и показом фильмов-победителей.

Уже известно, что в следующем году «Короче» сменит формат и станет фестивалем короткометражного и дебютного полнометражного кино. Отборочную команду дебютного кино возглавит киновед и киноэксперт Ситора Алиева. Она много лет являлась программным директором «Кинотавра», а также входила в состав жюри российских и международных кинофестивалей, среди которых Венецианский кинофестиваль, Берлинский кинофестиваль и другие.

Ситора пожелала начинающим кинематографистам «терпения, мужества и главное – отсутствие страха».

- Снимайте свои первые дебюты, потому что вы мои единственные работодатели. Иначе я останусь без работы на ближайшие 10 лет, - призвала киновед.

КОНКРЕТНО

Кто получил призы

Лучший фильм – «Веселый понедельник», режиссер Софья Райзман;

Лучший фильм - выбор специального жюри – «Унесенный в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов;

Лучшая анимационная работа – «Унесенный в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов;

Лучшая операторская работа – Антон Дорушенков, «Калачакра»;

Лучший сценарий – Виталий Дудник, «Как с Максимом х(пип)ня случилась»;

Лучшая режиссура – Георгий Болдугеров, «Рыбалка»;

Специальный приз – «Слезы капали в Фо-Бо», режиссер Сергей Филатов;

Диплом жюри – «Красная Заря», режиссер Евгений Добророднов.