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Звезды21 августа 2022 22:00

Закрытие фестиваля «Короче» в Калининграде: Пересильд блеснула глубоким декольте, Шпица - голыми плечами

Торжественное закрытие 10-го кинофорума состоялось в Центральном парке
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
На этот раз Юлия выбрала гораздо более свободное платье, чем на открытие фестиваля.

На этот раз Юлия выбрала гораздо более свободное платье, чем на открытие фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

Фестиваль короткометражного кино «Короче» (18+) прошел в Калининграде 10-й раз в истории. По случаю юбилея он подрос во всех смыслах этого слова. Во-первых, фестивальных дней было не три, а четыре - в добавочный в Центральном парке состоялся бесплатный концерт группы «Чиж & Co». Во-вторых, смотреть кино зрители могли еще и в кинотеатре «Каро» в «Плазе», раньше этой дополнительной площадки никогда не было.

В основную конкурсную программу в этом году вошли 25 новейших российских короткометражек. Среди них - фильмы с Константином Хабенским и Юрием Быковым, Глебом Пускепалисом, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт, Дарьей Белоусовой и другими. Помимо конкурсных показов на фестивале представили обширную внеконкурсную программу.

Александр Робак был одним из членов жюри фестиваля.

Александр Робак был одним из членов жюри фестиваля.

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

Торжественная церемония закрытия фестиваля прошла 21 августа в Центральном парке. Вела вечер актриса Елизавета Боярская. Среди гостей были замечены Владимир Яглыч, Катерина Шпица, Алена Бабенко и другие звезды кино.

Екатерина Шпица.

Екатерина Шпица.

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

Елизавета Боярская.

Елизавета Боярская.

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

В этом году на фестивале было два жюри: основное и специальное, которое состояло из победителей прошлых лет. Они и выбрали лучший фильм по собственному мнению. Приз получила картина «Унесенный в звездную глубину» 20-летнего астраханского режиссера Сергея Анфиногентова. Интересно, что эту же короткометражку отметили как лучшую анимационную работу, так что автор уехал из Калининграда с двумя статуэтками. Награду режиссеру вручила Юлия Пересильд - единственная актриса, слетавшая в космос.

Сергей Анфиногентов уехал из Калининграда с двумя статуэтками.

Сергей Анфиногентов уехал из Калининграда с двумя статуэтками.

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче».

Специальный диплом жюри получил фильм «Красная Заря» Евгения Добророднова.

- Количество работ, которым бы хотелось дать приз – гораздо больше, чем призов. Я испытывал уколы зависти к тому, что видел. И это случилось не единожды. Такое ощущение, что реально у российского кино есть надежда. И это вы, - обратился со сцены к участникам фестиваля сценарист Жора Крыжовников.

Он также приоткрыл тайну о работе жюри:

- Обсуждение шло несколько часов. Мы попытались хоть как-то сократить количество обсуждаемых фильмов. В нашем листе их было одиннадцать, но призов меньше. Но практически в каждом фильме было что-то достойное профессиональной зависти. Либо артисты играли хорошо, либо история, либо картинка. А иногда даже два или три элемента были хорошими.

Статуэтку за лучший фильм получил фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман. Это было единогласное решение жюри.

Церемония завершилась концертом Калининградского симфонического оркестра и показом фильмов-победителей.

Уже известно, что в следующем году «Короче» сменит формат и станет фестивалем короткометражного и дебютного полнометражного кино. Отборочную команду дебютного кино возглавит киновед и киноэксперт Ситора Алиева. Она много лет являлась программным директором «Кинотавра», а также входила в состав жюри российских и международных кинофестивалей, среди которых Венецианский кинофестиваль, Берлинский кинофестиваль и другие.

Ситора пожелала начинающим кинематографистам «терпения, мужества и главное – отсутствие страха».

- Снимайте свои первые дебюты, потому что вы мои единственные работодатели. Иначе я останусь без работы на ближайшие 10 лет, - призвала киновед.

КОНКРЕТНО

Кто получил призы

Лучший фильм – «Веселый понедельник», режиссер Софья Райзман;

Лучший фильм - выбор специального жюри – «Унесенный в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов;

Лучшая анимационная работа – «Унесенный в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов;

Лучшая операторская работа – Антон Дорушенков, «Калачакра»;

Лучший сценарий – Виталий Дудник, «Как с Максимом х(пип)ня случилась»;

Лучшая режиссура – Георгий Болдугеров, «Рыбалка»;

Специальный приз – «Слезы капали в Фо-Бо», режиссер Сергей Филатов;

Диплом жюри – «Красная Заря», режиссер Евгений Добророднов.

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