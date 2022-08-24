Банк «Открытие» запустил семейную ипотеку для военнослужащих по ставке 5,8% годовых

Банк «Открытие» запустил программу «Семейная ипотека» для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС). Теперь военнослужащие, у которых после 1 января 2018 года родился ребенок могут оформить ипотеку по ставке 5,8% годовых.

Программа распространяется как на готовое, так и на строящееся жилье от застройщиков. Максимальная сумма кредита составляет 4 088 000 рублей, размер минимального первоначального взноса от 15%. Кредит должен быть выплачен до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе.

С помощью целого ряда льготных услуг и сервисов для военнослужащих сделка пройдет максимально быстро и удобно. Например, оценку объекта недвижимости можно провести дистанционно - без выезда специалиста и по льготным тарифам.

Военную ипотеку в банке «Открытие» могут оформить участники НИС - военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, национальной гвардии и других федеральных органов государственной власти и специальных служб, в которых законодательством предусмотрено прохождение военной службы.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).