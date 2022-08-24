Вторая смена, подъем флага и линейки по полчаса: что ждет школьников Калининграда в новом учебном году

Начинать каждую новую неделю будут с подъема флага, исполнения гимна и разговора о важном. Фото: Иван МАКЕЕВ

Светлана Трусенева провела прямой эфир в сообществе «Правительство Калининградской области» в ВКонтакте. Мы выбрали самые интересные высказывания министра.

Общая картина

- Сегодня в регионе все 178 общеобразовательных организаций готовы к новому учебному году. 124 тысячи школьников сядут за парты. В этом году у нас есть школа-новостройка, на улице Рассветной в Калининграде, она приняла в свои ряды 1 768 ребят.

Вторая смена в школах, к сожалению, есть. В 16 % от общего числа образовательных организаций - в Калининграде, Черняховском, Гурьевском, Светлогорском городских округах. Особенность функционирования второй смены, напомню, такая: она может быть во 2-3-х классах, в 6, 7, 8 классах, допускается в 10-х классах, все другие параллели – только первая смена.

Про 1 сентября

- 1 сентября линейки пройдут преимущественно на открытом воздухе, с приглашением родителей, бабушек, дедушек. Необходимо соблюдать дистанцию. При входе в школу детям будет проведена бесконтактная термометрия, чтобы не допустить тех, у кого есть признаки заболевания.

Хочу напомнить родителям, что термометрия не является медицинским вмешательством, для ее проведения не требуется дополнительных соглашений от законных представителей несовершеннолетних.

О новых понедельниках

- В новом учебном году каждый понедельник в каждой образовательной организации будет начинаться с поднятия флага, исполнения гимна, линейки, на которой будут озвучиваться лучшие результаты учащихся, педагогов, а также озвучиваться планы на предстоящую неделю. И каждый понедельник с 5 сентября будет начинаться с классного часа «Разговор о важном». Название этого занятия говорит само за себя: это будет разговор о родине, о семейных ценностях, с привлечением известных калининградцев, будем формировать у ребят правильное отношение к своим достижениям, к командной работе, к лидерству.

Об умной продленке

- С 1 сентября стартует региональный проект «Умная продленка», ориентированных на учащихся 1-4 классов. Родителям предлагается выбрать два занятия, на каждое из которых в неделю отводится по два часа. На сегодня заявлено 30 тысяч детей, это 60 процентов обучающихся начальных классов. Информацию о свободных местах можно узнать в школах или на портале «ПФДО» (расшифровывается как ПерсониФицированное Дополнительное Образование – Ред.).

Если нет сертификата о дополнительном образовании, узнать об участии в проекте «Умная продленка» можно у классного руководителя.

О новой школе

- В этом году стартуем с новой школой - № 59, в микрорайоне Сельма. Пока дети будут учиться только в первую смену, потому что нужно создать кадровый потенциал, обжиться в новой инфраструктуре.

Особенность школы - отдельно выделен блоки для средней и старшей школы, отдельно - начальная школа, отдельный блок – библиотечный, медиацентр, много залов для физической активности, актовые залы. Надеюсь, новая школа станет новой точкой роста на образовательной карте Калининграда.

Об уходе учителей

Во время «Прямой линии» одна родительница пожаловалась на то, что уходят учителя их гимназии Гурьевска, другая – на увольнение опытных педагогов из школы № 46.

- Что касается дефицита педагогических кадров, то он есть, - не стала спорить Светлана Трусенева. - Учителя - живые люди. Они пожизненно не прикреплены к одной школе. Они вправе увольняться, менять место работы, переходить в другие школы.

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В каких случаях педагогам рекомендуют использовать маски

По инициативе Управления Роспотребнадзора по Калининградской области состоялось совещание по подготовке образовательных организаций к новому учебному году с участием педагогов и родителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Уже два с половиной года мы работаем в условиях распространения коронавирусной инфекции, - отметила главный государственный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. - Сейчас эпидемическая ситуация характеризуется ростом. Мы вступим в учебный процесс в непростой период.

Какие требования санитарного законодательства относятся к школьному процессу и что важно соблюдать?

- Важно раннее выявление заболевшего по признакам инфекционного заболевания. Одним из признаков инфекционного заболевания является повышение температуры тела. В новом учебном году продолжится бесконтактная термометрия. Повышенная температура должна фиксироваться в журнале.

- Следует предусмотреть отдельные входы в учебное заведение, чтобы исключить очереди.

- Массовые мероприятия в школах пока ограничены.

- Управление Роспотребнадзора рекомендует носить маски учителям в рекреациях. Школьники маски не носят.

- Сотрудники пищеблоков обязательно работают в масках, раздают пищу в масках и перчатках. Для сотрудников пищеблоков соблюдение масочного режима – обязательно.

- Дезинфекция рук должна быть предусмотрена на входной группе, в туалетных комнатах и в столовой. У каждого средства, которое используется для дезинфекции рук, должны быть соответствующие документы. Мыло должно быть в туалетных комнатах и в столовых.

- Педагогам рекомендуется пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Коронавирус по-прежнему представляет серьёзную угрозу для людей, которые старше 60 лет, и у которых есть хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая лёгочная патология, нарушения иммунной системы.

- Вакцинацию от COVID-19 можно совместить с вакцинацией от гриппа. В Калининградскую область уже поступила первая партия вакцины против гриппа.

- Перед началом нового учебного года, все педагоги будут протестированы на коронавирусную инфекцию. Сотрудники пищеблоков – на носительство возбудителей кишечных инфекций.