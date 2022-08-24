Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 9:41

Туристический бум 1967-го: отдыхать в Калининград ехали даже из Крыма

55 лет назад в нашей области впервые был отмечен наплыв туристов
Владислав РЖЕВСКИЙ
Светлогорские пляжи были одной из главных приманок для советских отдыхающих из других регионов.

Светлогорские пляжи были одной из главных приманок для советских отдыхающих из других регионов.

Фото: Архив автора

Янтарный берег России

К тому времени страна уже оправилась от послевоенной разрухи. Как писали в газетах, «с каждым годом неуклонно растет благосостояние граждан СССР». В частности, все больше людей могли себе позволить путешествовать.

Позитивные изменения в различных сферах происходили и в нашей области. В 1966 году она отметила свое 20-летие и была награждена орденом Ленина – «за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства». Тогда же мы стали позиционировать себя как Янтарный берег России. И потянулись на крайний запад гости из других регионов Советского Союза (для иностранных туристов регион до начала 90-х был закрыт).

Конечно, прежде всего отдыхающих интересовало море. Так что основной туристический натиск принимали на себя Светлогорск и Зеленоградск. Однако не страдал от недостатка внимания и Калининград. Все чаще горожане видели группы экскурсантов. И, что греха таить, было приятно слышать от них, что права песня – у вас действительно город-сад!

Львиная доля туристов прибывала на поездах. Вносили свою лепту также самолеты, теплоходы, автобусы. А еще невольно бросалось в глаза то, сколько на улицах появилось машин с неместными номерами (кстати, вот одно из наглядных подтверждений тезиса про неуклонный рост благосостояния граждан).

По знакам госрегистрации можно было изучать географию страны: откуда только к нам не ехали счастливые обладатели личного авто! Особенно же калининградцам льстили номера с буквами КРА. Это была крымская серия – то есть на нашей Балтике стали проводить отпуск даже представители одного из главных туристических регионов СССР.

Встречались на знаках и забавные комбинации. Например, ЮАР. Но машины с такими номерами были не из Южно-Африканской Республики, как шутили, а… из Московской области.

Что за турист из Рязани?

А вот перед нами «Москвич» с номерным знаком 98-04 РЯА. Что за турист-автомобилист решился приехать на этом автомобильчике из Рязани? Александр Солженицын. Да-да, тот самый. Возможность купить машину у него появилась благодаря гонорарам за «Один день Ивана Денисовича». И, будучи заядлым путешественником, однажды он добрался даже до бывшего Кенигсберга, который ему не удалось увидеть в 1945 году.

Путешественник Александр Солженицын и его «Москвич».

Путешественник Александр Солженицын и его «Москвич».

Фото: Архив автора

Когда войска 2-го Белорусского фронта с боями шли по Восточной Пруссии, среди его воинов был и командир разведывательной артиллерийской батареи капитан Солженицын. 9 февраля 1945-го батарея располагалась у Вормдитта (ныне – польский город Орнета). Там и арестовали за крамольные письма будущего нобелевского лауреата.

В Восточной Пруссии он не только воевал, но и напитывался впечатлениями для будущей книги «Август Четырнадцатого». Еще в 1937 году студент Солженицын начал заниматься темой гибели в 1914-м 2-й русской армии генерала Самсонова. Однако одно дело изучать по архивным материалам и совсем другое – увидеть те места своими глазами, пройти по ним, прочувствовать.

В 1945 году добраться довелось лишь до Вормдитта. И вот – снова приехал. Приехал, так сказать, инкогнито, не афишируя поездку. Он ведь уже был в опале. Тем не менее кое-что о том визите известно. Как рассказала председатель регионального фонда культуры Нина Перетяка, в Калининграде Солженицына прежде всего интересовали фортификационные сооружения, оставшиеся от Кенигсберга. Также он осмотрел Светлогорск, Зеленоградск, Куршскую косу. Хотелось увидеть и тот район, который после войны отошел Польше, и где оборвалась его фронтовая дорога. Но туда, понятное дело, ему хода не было.

65 лет назад:

Дубль четыре: «Дорогой мой человек»

В августе 1957-го в янтарном крае вновь снимали кино.

Первыми ласточками (в 1948 году) стали фильмы «Встреча на Эльбе» и «Сталинградская битва». В 1950-м у нас прошли съемки «Секретной миссии». А потом наступила пауза. Денег на кино выделялось по минимуму, снимали мало и все как-то не в наших местах.

В середине 50-х ситуация стала меняться. И вот в августе 1957-го в Калининграде опять появились киношники. На сей раз – со студии «Ленфильм».

Режиссер Иосиф Хейфиц – лауреат двух Сталинских премий, будущий народный артист СССР и Герой Социалистического Труда – приступил к съемкам картины по сценарию Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». А в ролях были заняты как маститые Борис Чирков, Петр Константинов, Иван Переверзев, Цецилия Мансурова, так и молодые звезды – Алексей Баталов, Инна Макарова, Леонид Быков, Юрий Медведев.

Сразу три звезды – Алексей Баталов (слева), Иван Переверзев и Борис Чирков (на заднем плане) – в одном из эпизодов, снятых в поселке Шоссейный под Калининградом.

Сразу три звезды – Алексей Баталов (слева), Иван Переверзев и Борис Чирков (на заднем плане) – в одном из эпизодов, снятых в поселке Шоссейный под Калининградом.

Фото: кадр из фильма

Всего за месяц требовалось успеть отснять в янтарном крае пятую часть будущей ленты. Тем не менее, несмотря на загруженность, было найдено время и на творческие встречи. И все, кто на них побывал, с нетерпением ждали завершения работы над новым фильмом.

На экраны он вышел под названием «Дорогой мой человек». Став одним из лучших в 1958 году по опросу журнала «Советский экран», теперь этот фильм занимает почетное место в золотой коллекции отечественного кино. И, конечно, приятно, что его снимали в том числе у нас.

70 лет назад:

Цирк приехал!

23 августа 1952-го в Калининграде начались первые в его истории цирковые гастроли. Шатер передвижного цирка № 4 вырос возле площади Победы – на пустыре за автобусной станцией. Под огромным брезентовым куполом было 1300 зрительских мест.

Завершились гастроли 21 сентября. В отдельные дни цирк давал сразу по четыре представления. В итоге за месяц их успели посмотреть 35 тысяч человек.

За месяц под сводами шапито побывало 35 тысяч калининградцев.

За месяц под сводами шапито побывало 35 тысяч калининградцев.

Фото: Архив автора

Гвоздем программы стал аттракцион с африканскими львами-великанами. Также зрителей ждали номера канатоходцев, акробатов-прыгунов с подкидными досками, воздушных гимнастов, политическая сатира и клоунада. А еще была презентована новая постановка – парад-пролог «В защиту мира».

Кроме того, передвижной цирк из Москвы давал шефские представления. Одно из них состоялось на вагоностроительном заводе – прямо на заводском дворе. Как отмечалось, это выступление под открытым небом прошло «с исключительным успехом».

История современностиКАРТИНА ДНЯНет повода не вспомнить