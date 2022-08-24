Туристический бум 1967-го: отдыхать в Калининград ехали даже из Крыма

Светлогорские пляжи были одной из главных приманок для советских отдыхающих из других регионов. Фото: Архив автора

Янтарный берег России

К тому времени страна уже оправилась от послевоенной разрухи. Как писали в газетах, «с каждым годом неуклонно растет благосостояние граждан СССР». В частности, все больше людей могли себе позволить путешествовать.

Позитивные изменения в различных сферах происходили и в нашей области. В 1966 году она отметила свое 20-летие и была награждена орденом Ленина – «за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства». Тогда же мы стали позиционировать себя как Янтарный берег России. И потянулись на крайний запад гости из других регионов Советского Союза (для иностранных туристов регион до начала 90-х был закрыт).

Конечно, прежде всего отдыхающих интересовало море. Так что основной туристический натиск принимали на себя Светлогорск и Зеленоградск. Однако не страдал от недостатка внимания и Калининград. Все чаще горожане видели группы экскурсантов. И, что греха таить, было приятно слышать от них, что права песня – у вас действительно город-сад!

Львиная доля туристов прибывала на поездах. Вносили свою лепту также самолеты, теплоходы, автобусы. А еще невольно бросалось в глаза то, сколько на улицах появилось машин с неместными номерами (кстати, вот одно из наглядных подтверждений тезиса про неуклонный рост благосостояния граждан).

По знакам госрегистрации можно было изучать географию страны: откуда только к нам не ехали счастливые обладатели личного авто! Особенно же калининградцам льстили номера с буквами КРА. Это была крымская серия – то есть на нашей Балтике стали проводить отпуск даже представители одного из главных туристических регионов СССР.

Встречались на знаках и забавные комбинации. Например, ЮАР. Но машины с такими номерами были не из Южно-Африканской Республики, как шутили, а… из Московской области.

Что за турист из Рязани?

А вот перед нами «Москвич» с номерным знаком 98-04 РЯА. Что за турист-автомобилист решился приехать на этом автомобильчике из Рязани? Александр Солженицын. Да-да, тот самый. Возможность купить машину у него появилась благодаря гонорарам за «Один день Ивана Денисовича». И, будучи заядлым путешественником, однажды он добрался даже до бывшего Кенигсберга, который ему не удалось увидеть в 1945 году.

Путешественник Александр Солженицын и его «Москвич». Фото: Архив автора

Когда войска 2-го Белорусского фронта с боями шли по Восточной Пруссии, среди его воинов был и командир разведывательной артиллерийской батареи капитан Солженицын. 9 февраля 1945-го батарея располагалась у Вормдитта (ныне – польский город Орнета). Там и арестовали за крамольные письма будущего нобелевского лауреата.

В Восточной Пруссии он не только воевал, но и напитывался впечатлениями для будущей книги «Август Четырнадцатого». Еще в 1937 году студент Солженицын начал заниматься темой гибели в 1914-м 2-й русской армии генерала Самсонова. Однако одно дело изучать по архивным материалам и совсем другое – увидеть те места своими глазами, пройти по ним, прочувствовать.

В 1945 году добраться довелось лишь до Вормдитта. И вот – снова приехал. Приехал, так сказать, инкогнито, не афишируя поездку. Он ведь уже был в опале. Тем не менее кое-что о том визите известно. Как рассказала председатель регионального фонда культуры Нина Перетяка, в Калининграде Солженицына прежде всего интересовали фортификационные сооружения, оставшиеся от Кенигсберга. Также он осмотрел Светлогорск, Зеленоградск, Куршскую косу. Хотелось увидеть и тот район, который после войны отошел Польше, и где оборвалась его фронтовая дорога. Но туда, понятное дело, ему хода не было.

65 лет назад:

Дубль четыре: «Дорогой мой человек»

В августе 1957-го в янтарном крае вновь снимали кино.

Первыми ласточками (в 1948 году) стали фильмы «Встреча на Эльбе» и «Сталинградская битва». В 1950-м у нас прошли съемки «Секретной миссии». А потом наступила пауза. Денег на кино выделялось по минимуму, снимали мало и все как-то не в наших местах.

В середине 50-х ситуация стала меняться. И вот в августе 1957-го в Калининграде опять появились киношники. На сей раз – со студии «Ленфильм».

Режиссер Иосиф Хейфиц – лауреат двух Сталинских премий, будущий народный артист СССР и Герой Социалистического Труда – приступил к съемкам картины по сценарию Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». А в ролях были заняты как маститые Борис Чирков, Петр Константинов, Иван Переверзев, Цецилия Мансурова, так и молодые звезды – Алексей Баталов, Инна Макарова, Леонид Быков, Юрий Медведев.

Сразу три звезды – Алексей Баталов (слева), Иван Переверзев и Борис Чирков (на заднем плане) – в одном из эпизодов, снятых в поселке Шоссейный под Калининградом. Фото: кадр из фильма

Всего за месяц требовалось успеть отснять в янтарном крае пятую часть будущей ленты. Тем не менее, несмотря на загруженность, было найдено время и на творческие встречи. И все, кто на них побывал, с нетерпением ждали завершения работы над новым фильмом.

На экраны он вышел под названием «Дорогой мой человек». Став одним из лучших в 1958 году по опросу журнала «Советский экран», теперь этот фильм занимает почетное место в золотой коллекции отечественного кино. И, конечно, приятно, что его снимали в том числе у нас.

70 лет назад:

Цирк приехал!

23 августа 1952-го в Калининграде начались первые в его истории цирковые гастроли. Шатер передвижного цирка № 4 вырос возле площади Победы – на пустыре за автобусной станцией. Под огромным брезентовым куполом было 1300 зрительских мест.

Завершились гастроли 21 сентября. В отдельные дни цирк давал сразу по четыре представления. В итоге за месяц их успели посмотреть 35 тысяч человек.

За месяц под сводами шапито побывало 35 тысяч калининградцев. Фото: Архив автора

Гвоздем программы стал аттракцион с африканскими львами-великанами. Также зрителей ждали номера канатоходцев, акробатов-прыгунов с подкидными досками, воздушных гимнастов, политическая сатира и клоунада. А еще была презентована новая постановка – парад-пролог «В защиту мира».

Кроме того, передвижной цирк из Москвы давал шефские представления. Одно из них состоялось на вагоностроительном заводе – прямо на заводском дворе. Как отмечалось, это выступление под открытым небом прошло «с исключительным успехом».