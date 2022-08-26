Шесть постоянных зубов и умение стоять на одной ноге: Калининградский эксперт назвал признаки готовности детей к школе

По мнению психолога, если у родителей воспоминания о школе неприятные, не стоит негативный взгляд транслировать ребенку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кандидат психологических наук, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра Светлогорска Маргарита Зыкова в сообществе «Правительство Калининградской области» в ВКонтакте подробно рассказала о признаках готовности детей к школе. Речь идет именно о первоклассниках. Вот на что обращает внимание родителей эксперт…

О крупной моторике

- Готовность ребенка к школе складывается из нескольких компонентов. В первую очередь мы понимаем, что человек — существо биологическое. Поэтому сначала мы смотрим на физиологическую и физическую готовность ребенка. Например, зрелость скелета нужна для того, чтобы ребенок мог усидеть на одном месте в течение длительного времени. Помимо психологических всяких аспектов. Как это проверяется? Как правило, физиологи говорят о том, что оптимальным показателем готовности к школе считается наличие от 6 до 8 постоянных зубов, потому что это свидетельствует о зрелости скелета в целом.

Также оптимальным показателем считается способность ребенка владеть основными приемами крупной моторики. То есть ребенок умеет прыгать на одной ноге, прыгать через препятствия, прыгать с закрытыми глазами, стоять на одной ноге, ловить и бросать мяч. К сожалению, у современных детей при высоком интеллектуальном уровне развития этот компонент может быть совсем не сформирован. И такие дети, насколько бы ни были интеллектуальными, будут приходить в недоумение, когда учительница будет просить их, например, положить линейку справа от себя. То есть важно понять, сформирована ли крупная моторика.

И специально для родителей есть еще такой забавный, но действительно проективный тест, так называемая «филиппинская проба»: попросите ребенка дотянуться правой рукой к левому уху через голову. Если ребенок не наклоняет голову при этом и закрывает ладонью ухо полностью, то физиологически он готов. Это самый простой тест, который можно выполнить самостоятельно дома.

ВАЖНО! Если вы заметили, что ребенок неуклюж, неповоротлив, значит, обратите внимание именно на это. Играйте в мяч вместе с ребенком, прыгайте на скакалке. Самые простые вещи здесь нужно делать.

Что папа делает на работе?

- Следующий компонент — это готовность интеллектуальная. Сейчас очень редко можно встретить детей, у которых этот компонент западает. Как правило, дети осведомлены о днях недели, о времени года, о том, как их зовут, где они живут, кем работают их родители. Но вот, кстати, это самое сложное. Дети говорят: «папа работает на работе, мама работает на работе». А что конкретно делают родители - неизвестно.

Также если ребенок умеет делать простейшие выводы, умозаключения, обладает неким общекультурным кругозором, то он интеллектуально готов. И запомните: интеллектуальный компонент готовности - это вовсе не умение читать и писать! Самый же главный компонент готовности - это личностная готовность. Она выражается в желании ребенка, в стремление ребенка идти учиться. Потому что все, он вырос из штанишек игры. Он вырос из круга общения со сверстниками. В его жизни ему нужен другой значимый взрослый, учитель, который будет проводником в мир истины, справедливости, поиска и эксперимента.

Про «читать и писать»

… Должен ли ребенок уметь читать и писать к первому классу? Этот вопрос чаще всего задают родители.

- Не стоит сейчас фиксироваться на прицельном обучении письму и чтению. Это сделает школа. Сейчас стоит позаботиться о том, чтобы у ребенка был хороший культурный багаж, верный позитивный настрой на школу. И самое главное, ребенок должен понимать, для чего существуют в жизни правила, - считает эксперт.

О чем говорить перед школой

- У ребенка нужно узнать, как он относится к школе. Беседы с современными дошкольниками показывают, что ребенок является носителем позиции родителей, братьев и сестер постарше (и это естественно), которые говорят, что школа - это отстой. Но помним, что у каждого разный опыт. Для кого-то школа была местом общения, поиска истины. А для кого-то школа была наказанием. Так вот если ваш родительский взгляд негативен, то, пожалуйста, не транслируйте его ребенку! Ребенок идет учиться впервые в своей жизни! - призывает Маргарита Зыкова.