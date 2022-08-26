«Единая Россия» сформировала перечень изменений в народную программу

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Для народной программы «Единой России» депутаты партии разработали 80 новых предложений. Они затрагивают сферы образования, медицинского обеспечения, строительства и коммунального хозяйства. Также поправки к программе касаются помощи населению ЛДНР и освобожденных территорий.

Утвержденные поправки к документу необходимо будет воплотить в жизнь на территориях народных республик, а поддержка Донбасса должна быть включена в программу в качестве особого пункта. Об этом заявил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.

Турчак пообещал, что как только состоится референдум в ЛНР и ДНР, все сомнения о том, что эти территории – часть Российской Федерации, будут развеяны. Они станут регионами РФ и получат полноценную помощь в рамках народной программы партии. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Александр Сидякин, возглавляющий центральный исполнительный комитет ЕР, подчеркнул, что все работы, ведущиеся на объектах в рамках народной программы, контролируются участниками проекта «Партийный десант».

Нововведения в образовательной сфере, которые в ближайшее время должны стать частью народной программы, презентовала лидер направления «Современное образование и передовая наука», председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. Она заявила, что в документ обязательно стоит включить программу капитального ремонта учебных заведений средне-специального образования и помощь учителям Донбасса, в том числе и обеспечение преподавателей необходимыми учебными материалами на русском языке.

Лидер комиссии «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелева считает необходимым организацию капитального ремонта студенческих общежитий в рамках народной программы, также она назвала полезной инициативу по модернизации системы целевого набора студентов в высшие учебные заведения.

В блок медицинского обеспечения программы также предполагается включить актуальные доработки. Так, координатор направления «Здоровье человека», председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов предлагает прописать особые положения, закрепляющие медицинскую помощь населению ЛДНР и обеспечение освобожденных территорий импортозамещающими лекарственными препаратами.

Эту идею одобрил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководящий комиссией ЕР по здравоохранению. Кроме того, он отметил важность предоставления лекарств гражданам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, предлагая также включить такую помощь в народную программу.

Руководитель комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи в ЕР Анна Кузнецова со своей стороны предложила еще несколько полезных инициатив. В первую очередь она предлагает убрать возрастные рамки для программы обеспечения жильем молодых семей, во-вторых – рекомендует формировать в субъектах РФ семейно ориентированное пространство при поддержке социальных учреждений и мультицентров социально-трудовой адаптации россиян с инвалидностью.

Как сообщает сайт er.ru, «Единая Россия» профинансирует инициативу по модернизации ЖКХ посредством ее включения в народную программу, что пообещал реализовать координатор направления народной программы партии, возглавляющий комитет Думы по строительству Сергей Пахомов.

«Реализация народной программы в Калининградской области идёт полным ходом, никаких сбоев и задержек не наблюдается. Партийным десантом было произведено уже 15 выездов. За реализацией наблюдают депутаты всех уровней, губернатор региона, секретари местных отделений партии «Единая Россия», созданы рабочие группы, идут непрерывные обсуждения, вносятся корректировки.

Все 5 детских садов, открытие которых запланировано на 2022 год, будут открыты в срок, их готовность составляет уже более 80 процентов. Две школы, в которых был проведен капитальный ремонт, готовы к приёму учеников. К концу года в области также будут открыты 35 новых ФАПов», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.