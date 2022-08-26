Публицист из Вены Патрик Поппель: Европа не должна бояться России

Патрик Поппель - частый гость в России. Фото: из архива героя публикации

Австрийский политик Патрик Поппель - частый гость в России. Только этим летом он уже во второй раз приезжает в Калининград, где завел много тесных контактов. Программа визита вновь оказалась насыщенной: публицист заглянул в торгово-промышленную палаты, встретился с представителями епархии, раздал несколько интервью и просто погулял по городу.

Одну из остановок Патрик сделал в редакции «Комсомолки», где рассказал о том, как меняется в европейских странах восприятие России и Калининграда в частности.

- К сожалению, европейские СМИ рассматривают Калининград как большую опасность для Европы в военном плане, - отмечает Поппель. - Моя цель заключается в том, чтобы европейская публика знала, что на самом деле здесь происходит. Европа не должна бояться России. Я лично нашел здесь много друзей.

- Сейчас идут разговоры о том, что жителям нашей стране могут начать отказывать в оформлении виз. К чему это может привести, на ваш взгляд?

- Это скандал. Россия будет реагировать симметрично, и тогда железный занавес окончательно опустится. Будут проблемы с путешествиями в обе стороны. Я вижу большую опасность в том, что люди не смогут общаться. Ты не знаешь правды и не можешь никуда поехать - в таких условиях рассказать человеку можно все, что угодно. Будет рождаться образ врага, и это очень опасная психологическая ситуация. Уже сейчас существует информационная блокада, потому что в Европе очень мало медиа, дающих альтернативную информацию. Очень много цензуры, журналисты боятся лишиться карьеры. В Австрии есть очень популярная газета, где еще недавно работал единственный, на мой взгляд, адекватный журналист, который старался быть нейтральным. В итоге ему пришлось прекратить публикации.

- А что с другими источниками информации? Соцсети, Telegram?

- Социальные сети под цензурой. В Telegram есть разные каналы, которые пытаются рассказать правду о Крыме, Донбассе, Калининграде. Но, возможно, скоро и это прекратится. В Австрии уже звучали призывы заблокировать Telegram.

- Как европейцы воспринимают санкции?

- Санкции мешают Европе, но не все до сих пор поняли, чем это грозит. Многие всерьез считают, что мы должны реже принимать душ и мыть руки, чтобы сэкономить энергоресурсы, и тогда мы победим Путина. Это официально говорят в энергетическом министерстве. И большое количество людей верят. Но никто не задумывается, что случится, если Европа получит мало газа. Дело не в том что не будут согреваться дома - заводы остановятся и люди останутся без работы, начнутся социальные проблемы. Европейское самоубийство - вот как это выглядит.