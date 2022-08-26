Неизвестная война: как советский танковый ас Ион Деген выполнили задание, считавшееся невыполнимым

Танки Т-34-85 с десантом на улице города в Восточной Пруссии. Фото: архив Минобороны РФ.

Доклад Черняховскому

Как сообщала сводка Советского Информбюро, 21 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии штурмом овладели городом Гумбиннен – «важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на Кенигсбергском направлении, а также с боями заняли более 200 других населенных пунктов». Среди последних был и поселок Малльвишкен – теперь Майское к северу от современного города Гусев. Именно на связывавшей их автомагистрали и принял свой последний бой один из наших танкистов-асов – гвардии лейтенант Ион Деген.

Накануне офицер был ранен. В неразберихе боя его танк и еще одна «тридцатьчетверка», сами того не ведая, углубились в немецкий тыл. Когда танкисты обнаружили, что оторвались от своих, решили пробиваться обратно в расположение родной 2-й отдельной гвардейской танковой бригады. Вышли из окружения удачно, уничтожив при этом немецкую самоходку. Но уже когда Деген вылез из машины, ему в левую руку угодил осколок – к счастью, некрупный и бывший уже на излете.

- В ту минуту я почти не почувствовал боли, - вспоминал Ион Лазаревич. - Увидел перед собой нашего комбрига и других старших офицеров, окруживших генерала. Это был генерал армии Черняховский. Я подошел с докладом. Но Черняховский сказал: «Отставить!» - и приказал перевязать меня. После перевязки я вновь обратился с рапортом: «Товарищ генерал армии, разрешите обратиться к товарищу гвардии полковнику?» Черняховский сказал: «Докладывайте мне». Я доложил. Черняховский сказал кому-то из своего окружения, чем наградить оба экипажа, сел в машину и уехал вместе с сопровождающими. Через месяц, находясь в госпитале, я узнал о гибели командующего фронтом. Было очень горько на душе от такой тяжелой потери.

Дуэль со «артштурмом»

В атаку 21 января Деген, по его собственному признанию, пошел крепко выпившим. На рассвете его вызвал командир батальона, лично налил лейтенанту стакан водки и поставил задачу взять под командование сводную роту танков и перекрыть важное в тактическом отношении шоссе, продержавшись до подхода подкреплений.

- Я понял, что пью последний раз в своей жизни, - признавался позже ветеран. - Это задание было гибельным.

Но в армии приказы не обсуждают, и Деген отправился к своему экипажу. Проходившего мимо ротного заметил повар у полевой кухни и угостил еще водкой и котлетой.

- Два стакана водки согрели меня. Утихла боль в раненной руке. Экипаж уже завтракал. У нас водка была не только пайковая. Механик разлил всем из «трофейного» бачка, и я выпил еще 200 грамм.

Гвардии лейтенант Ион Деген был награжден орденом Красного знамени в возрасте 20 лет. Фото: архив Минобороны РФ.

Сводная рота состояла из шести средних танков Т-34, двух тяжелых ИС-2 и четырех самоходных орудий СУ-152. В 8:00 машины завели моторы, взяли на броню десантников, и командир по рации скомандовал: «Вперед! Делай, как я!» Увы, всего метров через 300 атакующие нарвались на немецкое штурмовое орудие. Опытный фронтовик Деген интуитивно почувствовал опасность впереди справа, успел засечь «штуг» (или, «артштурм», как эти САУ называли наши солдаты) и скомандовать: «Пушку вправо! По самоходке бронебойным – огонь!» Противники выстрели одновременно, и оба оказались подбиты.

- Не знаю, были ли еще на войне подобные случаи, - говорил потом ветеран. - К счастью, наш танк не загорелся. Я был ранен в голову и в лицо, кровь заливала глаза и дико воняла водкой. Я подумал тогда, что если выживу, то больше никогда не буду пить эту гадость.

Весь экипаж, кроме командира танка, погиб. По вылезавшему из чадившей машины через верхний люк офицеру открыли огонь вражеские автоматчики, Деген получил три пули в правую руку и четыре – в левую. Свалившись на снег, он пытался отползти подальше, и тут немцы стали добивать «тридцатьчетверку» из минометов.

- Я почувствовал удар по ногам и нестерпимую боль в правом колене, - вспоминал Ион Лазаревич. - С трудом повернул голову и увидел, что ноги волочатся за мной. Не отсекло. Только перебило.

Фронтовик, доктор, поэт

Раненый оставался в сознании и отчетливо слышал немецкую речь из траншеи в полусотне метров от него. В плен обладателю типичной еврейской внешности, со знаком «Гвардия» на груди и партбилетом во внутреннем кармане лучше было не попадать. Ион решил застрелиться. Окоченевшими от холода пальцами с огромным трудом вытащил из кобуры свой ТТ, но осуществить свое намерение не успел.

- Потом я посчитал, что все-таки потерял сознание. Но ребята рассказали, что я даже подавал перебитой рукой команду танку, экипаж которого спас меня. Как я попал в санбат, помню смутно.

«В боях с 15.01 по 21.01 1945 года в единоборстве с танками и самоходными установками противника экипаж товарища Дегена уничтожил 2 танка, 4 самоходных орудия, 1 бронетранспортер и до взвода пехоты противника, - говорилось в представлении о награждении танкиста орденом Красного знамени. - Отбивая контратаки и удерживая шоссе, танк товарища Дегена был подбит прямым попаданием снарядом противника. Но отважный экипаж в подбитой машине продолжал отбивать контратаки немцев до подхода наших передовых частей. После чего танк эвакуирован с поля боя, а товарищ Деген был тяжело ранен».

Война для 20-летнего парня на этом закончилась, день Победы он встретил в госпитале, а затем был комиссован по инвалидности. На «гражданке» закончил мединститут, в итоге достигнув докторской степени. Но большинству из тех, кто интересуется литературой и историей Великой Отечественной, Деген известен по написанному им еще в 1944-м стихотворению:

«Мой товарищ, в смертельной агонии Не зови понапрасну друзей. Дай-ка лучше согрею ладони я Над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони ты, мой маленький. Ты не ранен, ты просто убит. Дай-ка лучше сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит».

Скончался Ион Лазаревич 28 апреля 2017 года в Израиле.