50 жемчужин Калининградской области. Черняховск: Два замка, прусское городище и моргенштерн в музее

Храм в честь Архангела Михаила находится в здании бывшей кирхи Инстербурга 1890 года постройки. Фото: prussia39.ru

Черняховск противоречив. С одной стороны, в этом городе сохранилось немало красивых довоенных зданий, здесь брусчатые мостовые и вообще чувствуется дух старины. С другой, архитектурный ансамбль не обладает целостностью и гармоничностью. Хочется почувствовать себя в старинном городке, а не получается. Изысканная вилла в стиле модерн может соседствовать с безликой серой коробкой, давно и настоятельно требующей ремонта, гранитная брусчатка местами идет волнами, а дыры в ней внезапно оказываются залатанными кляксами асфальта. Согласитесь, что-то здесь не то. Однако в последние пару лет город заметно преобразился. Благодаря Фонду капремонта здесь довольно активно приводят в порядок исторические дома, на центральных улицах появляются новые тротуары и вполне себе симпатичные объекты благоустройства.

«Ночью спускаются боги»

Рыцари Тевтонского ордена появились в этих местах во второй половине XIII века. Двигаясь вверх по Прегелю, они, в конце концов, оказались в Надровии – так называлась эта земля до прихода крестоносцев. Возможно, главной крепостью местных жителей был величественный Камсвикус – то ли укрепление, то ли целое городище, расположенное в излучине реки Ангерапп (старое название Анграпы). Тевтонцы не без труда взяли Камсвикус, а через несколько десятилетий, чтобы закрепить свою власть над Надровией, построили замок. Наверное, они могли бы воспользоваться валами, рвами и прочими остатками Камсвикуса, то есть просто модернизировали бы старую прусскую крепость (как, например, двумя десятилетиями раньше прусская крепость Хонеда превратилась в орденский замок Бальга). Но нет, замок вырос в другом месте – ниже по течению Анграпы. И получил название Инстербург.

Камсвикус, следы которого можно обнаружить возле поселка Тимофеевка под Черняховском, уже давно признан археологическим памятником. И теоретически он мог бы стать очень привлекательным местом для туристов – достаточно очистить от кустов и деревьев древние рвы и валы, проложить дорожки, поставить таблички. Место там очень красивое и атмосферное.

- Ночью сюда спускаются древние языческие боги, - говорил мне как-то один из местных жителей.

Однако пока до этого руки не дошли, и поэтому сегодня доходят до Камсвикуса лишь редкие любители старины глубокой.

Древние цитадели

Другое дело – замок Инстербург. Он хоть и сохранился далеко не полностью – от цитадели остались лишь голые стены, от форбурга чуть больше, - средневековая крепость пользуется популярностью. Побывать в Черняховске и не посетить замок Инстербург – это неправильно. Тем более, что время от времени в замковом дворе проходят интересные культурные мероприятия. Раньше, лет десять назад, здесь вовсю бились облаченные в железные латы реконструкторы, но сейчас латники повзрослели, и эта традиция, сошла на нет. Жаль.

Замок имеет древнюю и богатую историю. Он несколько раз был захвачен литовцами, горел, правда, всякий раз восстанавливался. Об этих драматичных перипетиях расскажет экспозиция в небольшом музее.

Не менее интересным должно получиться посещение еще одного местного замка – Георгенбурга, который находится в двух шагах от Черняховска в поселке Маевка. Он сохранился лучше, чем Инстербург, со стороны выглядит довольно впечатляюще. По замковым помещениям можно побродить с экскурсоводом. Кстати, если окажетесь в Маевке, обязательно прокатитесь до башни Бисмарка, которая находится в нескольких километрах к западу от поселка. Эта башня, сложенная из гранитных валунов, – одна из двух сохранившихся в нашей области (вторая находится под Неманом).

Кирхи, банки, «пестрый ряд»

В Черняховске обратите внимание на две церкви. Первая – это величественный храм в честь Архангела Михаила, бывшая кирха Инстербурга 1890 года постройки. Вторая – католический храм святого Бруно Кверфуртского, который возвели в 1904 году по проекту «крестного отца» района Амалиенау в Кенигсберге Фридриха Хайтманна.

Католический храм святого Бруно Кверфуртского возвели в 1904 году. Фото: prussia39.ru

Впечатляет архитектура жилых домов. Например, величественное здание, в котором до войны располагался Инстербургский банк, - он виден издалека благодаря высокой башне. Или желто-коричневый дом бывшего приюта для престарелых имени Фридриха. Или похожее на неприступный замок из красного кирпича здание военного казначейства… Да вообще, красивые здания в Черняховске чуть ли не на каждом шагу. Можно бродить часами и изучать стили. Взять тот же архитектурный комплекс «Пестрый ряд», появившийся в 1920-е годы по проекту молодого архитектора Ганса Шаруна – уникальный пример жилой застройки. Это хоть и окраина города, но посетить место определенно стоит.

Памятники и музей

В самом центре города находится памятник российскому полководцу, герою Наполеоновских войн Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли. Кстати, не очень далеко от Черняховска в поселке Нагорное стоит усадьба, названная именем фельдмаршала. Так получилось, что умер Барклай-де-Толли на территории Восточной Пруссии. А с другой стороны улицы Ленина, пересекающий центр города, стоит памятник еще одному выдающемуся военачальнику - герою Восточно-Прусской наступательной операции Ивану Даниловичу Черняховскому.

И еще рекомендую посетить местный музей, так называемый «музей Яновского» (по имени владельца). Внутри – множество очень интересных экспонатов.

Внутри так называемого «музея Яновского» (по имени владельца) множество очень интересных экспонатов. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Средневековое оружие моргенштерн. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

За 150 рублей можно побродить по двум просторным помещениям, увидеть рыцарские мечи, жутковатое средневековое оружие моргенштерн (связанные цепью ядра с шипами), пулеметы Первой мировой войны, обломок крыла «Мессершмитта», мотоцикл BMW, коллекцию касок, униформу советской армии и многое другое. Кстати, найти музей очень просто – возле входа стоит броневик, на котором написано: «За веру и Отечество».