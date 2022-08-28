30 лет Представительству МИД в Калининграде: Визы для звезд и разработка транзита... в обход Литвы

Один из лидеров культовой британской группы Depeche Mode Энди Флетчер прилетал с гастролями в 2004-м. Снимок сделан в Храброво. Фото: Людмила КЛИМЕНКОВА.

Круглую дату дипломаты отметили 14 августа: именно в этот день в 1992 году в Калининграде открылось представительство российского внешнеполитического ведомства. Минувшие 30 лет для работников нашего «филиала» Министерства иностранных дел России скучными точно не стали. По случаю юбилея дипломаты поделились с «Комсомолкой» воспоминаниями о наиболее запомнившихся событиях.

Паспортный вопрос

Большинству калининградцев Представительство МИД России известно прежде всего благодаря выдаче загранпаспортов. И здесь стоит напомнить, что документы с электронным носителем информации мы получили первыми из всех регионов страны.

Для Представительства «биометрия» поначалу стала испытанием: техническое оснащение претерпевало изменения, планшетов для электронной подписи еще не было. Зато фотографировать людей стали на месте и фото на паспорт получались вроде бы симпатичнее.

Не обходилось без забавных моментов. Работники Представительства до сих пор вспоминают одну из посетительниц. Очень бойкая женщина оглядев всех сотрудников, сидящих в кабинете, остановилась взглядом на старейшем дипломате Альберте Ивановиче Кынине и радостно произнесла: «Вот кто сделает мне загранпаспорт талантливо!». И, в общем, результат посетительницу действительно не разочаровал.

Успеть за 72 часа

В 2002 году появились визы для туристов сроком действия 72 часа. Изначально эксперимент затрагивал не только Калининградскую область, но и Ленинградскую, а также Санкт-Петербург и Москву. Это были первые визы, которые вклеивались в паспорт, а не были вкладышами. Такие визы выдавались Представительством МИД многим известным людям, например, музыкантам Depeche Mode, Haddaway, Boney M и Scooter, прилетавшим к нам с концертами.

В 1997 году Народный артист СССР Донатас Банионис при помощи дипломатов выступил в филармонии с концертом, посвященным 300-летию Великого Посольства. Фото: предоставлено Представительством МИД РФ.

Для обслуживания иностранных гостей области дипломатам приходилось постоянно ездить на автомобильные погранпереходы и в аэропорт, работать с целыми поездами. У двух-трех человек на все про все было около семи минут, пока состав прибудет на российскую сторону границы, чтобы вклеить 300 – 500 виз. У сотрудниц были свои методы, как распределить между собой паспорта, чтобы не задерживать туристов.

Туристы же порой трактовали правила своеобразно. Так, вместо фото на анкету один довольный иностранец с гордостью достал увесистую книгу на родном языке и предложил... вырезать свое изображение из групповой фотографии.

В особых случаях, по специальным указаниям из Москвы, Представительство выдавало не только 72-часовые визы. Сейчас действительно сложно в это поверить, но в начале 2000-х именно так в Калининград приезжали инспекторы НАТО, причем дважды.

В «большую Россию» - через Польшу

Транзит через Литву оставался болезненным вопросом фактически с распада СССР. Очередная подвижка в этом направлении произошла летом 2003 года. Тогда была запущена система упрощенного железнодорожного транзита (УПД ЖД).

Для сотрудников Представительства прямо на Южном вокзале Калининграда был оборудован консульский пункт, где приходилось решать все вопросы, возникавшие у пассажиров на первых порах. Некоторые россияне тогда оказались заложниками ситуации. Успев приехать к калининградским родственникам по обычному паспорту до нововведения, проделать обратный путь так же они уже не смогли – пришлось искать выход.

Запуску УПД ЖД предшествовали далеко не короткие консультации. Калининградская сторона настаивала на том, чтобы в Чернышевском в поезд садились сразу российские и литовские пограничники и проверяли документы во время движения состава. Как вариант – режим закрытых дверей от Железнодорожного до Молодечно, но Литва отказалась.

- На организацию транзита ЕС дал круглую сумму в евро. Как же от них отказываться? Вторая причина: у литовцев на «родном» поезде Вильнюс – Москва билеты стоили в два раза дороже, - рассуждал непосредственный участник событий, дипломат Представительства Борис Шереметьев.

Запуску системы упрощенного железнодорожного транзита (УПД ЖД) 19 лет назад предшествовали очень не простые переговоры. Фото: Александр Подгорчук

Проблемой транзита в ту пору занимался лично Представитель МИД Артур Кузнецов.

- Возникла мысль проложить трассу через северо-восток Польши, воспользовавшись дружественными тогда отношениями с республикой. Поэтому одним из моих первых усилий в 1995 году в Калининграде была разработка предложения о развитии сообщения региона с центром России через Польшу и Белоруссию, - вспоминал позже Артур Иванович. - Мы даже проехали по маршруту предполагаемой трассы. Дело вышло на уровень Президента России, и на одной из встреч Ельцин высказался о необходимости создания «польского коридора» с «большой Россией». Слово «коридор» для поляков прозвучало как взрыв бомбы – возник большой скандал в СМИ.

С поляками все же удалось договориться, но гораздо позже и по другому вопросу. В 2012 году началась подготовка к введению режима МПП - малого приграничного передвижения. В Представительство съехались представители польского МИД и пограничной службы. Прежде чем соглашение было выработано, шли дискуссии о границах зоны на польской территории, и Гданьск изначально туда вовсе не входил.

На высшем уровне

В организации празднования 750-летия города принимали участие все сотрудники Представительства без исключения. И если кто-то вел информационную подготовку, дежурил с визами в аэропорту и работал с делегациями московских коллег, то Борис Шереметьев сидел в одной машине как представитель российской стороны с представителем канцлера Германии Герхарда Шредера.

Сергей Ястржембский, работавший тогда помощником президента страны, Фото: предоставлено Представительством МИД РФ.

Чрезвычайному и полномочному посланнику Николаю Беловолу тоже довелось работать на встрече глав трех государств.

- В качестве сопровождающего французскую делегацию я имел удовольствие наблюдать вблизи дружественную беседу Владимира Путина, Герхарда Шредера и Жака Ширака. По нынешним временам такой формат общения европейских лидеров кажется чем-то нереальным, - рассказывает Николай Иванович и вспоминает такой эпизод:- Я невольно задержался напротив террасы, где шли переговоры. Неожиданно за моей спиной тихий голос произнес: «Проходите, не задерживайтесь». Оглянувшись, я даже не увидел того, кто это сказал, но совету, разумеется, последовал. Я и раньше слышал, как эффективно работает служба безопасности главы государства, но после этого случая лично снимаю шляпу перед «невидимыми» ребятами.

В 2010 году в Калининград прибыл с визитом еще один глава государства - президент Хорватии Иво Йосипович. Он получил степень почетного доктора тогда еще РГУ имени Канта. Вручение диплома и знаков отличия проходило в Кафедральном соборе. При подготовке к мероприятию дипломат Представительства рассказала сотрудникам собора о том, что президент еще и композитор. Организаторы воспользовались подсказкой. Как потом говорили, хорватский гость был очень тронут, когда во время музыкального приветствия в соборе он вдруг услышал музыку собственного сочинения!

Вне игры

Чемпионат мира по футболу-2018 придал работе Представительства новых красок. В город одна за другой приезжали иностранные делегации, а потенциальные гости задавали самые разные вопросы: от регистрации пребывания до транспортной системы «Платон» и временного ввоза авто.

Перед ЧМ приезжали как консульские и посольские делегации, так и отдельные иностранные дипломаты из Бельгии, Великобритании, Испании, Марокко и Швейцарии. Были и несбывшиеся планы: представители Бельгии хотели устроить матч болельщиков, швейцарцы – открыть мобильное консульство в центре Калининграда. Консул же Испании просто хотел, чтобы его сборная победила, но и это, как известно, не сбылось.

Иностранные болельщики нередко теряли паспорта и не могли вылететь на родину, терялись дети. Все инциденты отражались в специальной системе, куда нужно было вносить обновления по мере решения вопросов.

Некоторые болельщики удивляли своей целеустремленностью. Гражданин одной из игравших в Калининграде стран, представлявший себя глухонемым, уютно обосновался на полу зала приема граждан. Правда, пустить корни ему так и не удалось.

Об этом не пишут в газетах

О многих сторонах консульской работы обычно говорить не принято. Отсюда и стереотип о том, что дипломатические сотрудники все время только и делают, что ходят на приемы, причем постоянно с бокалом (правда, чтобы продуктивно общаться после рабочего дня тоже нужна сноровка). На самом деле все куда прозаичнее

- Розыск людей за границей, возврат детей российских граждан, истребование документов, решение вопросов, связанных с гибелью россиян и последующей доставкой их тел на Родину, инциденты с моряками, душевно больными иногражданами – все это обычное дело, - перечисляет сотрудница консульской группы Татьяна Иваникова. – Почти всегда у нас есть сложные дела, которые тянутся много времени и задействуют сразу несколько ведомств и стран, и, к сожалению, несколько раз в год наши соотечественники погибают на работе или отдыхе за рубежом. Приходится плотно общаться с родственниками погибших, и это накладывает сильный отпечаток. С работы ты уходишь, но мысли остаются с тобой.

Однажды к дипломатам обратилась мама калининградца с просьбой помочь найти сына, который выехал на велосипеде в Польшу и несколько дней не выходил на связь. При этом он страдал хроническим заболеванием и должен был постоянно принимать медикаменты. При содействии Представительства и Генконсульства оперативно удалось выяснить местоположение молодого человека. Оказалось, что он уже несколько дней находится в больнице без документов и вещей. Будучи в состоянии шока после ограбления, он был дезориентирован, не мог сказать кто он и откуда. Благодаря слаженной работе Представительства МИД через несколько дней он благополучно вернулся домой.

Был и нашумевший случай с освобождением экипажа судна «Тай Юнион-3», захваченного в 2009 году сомалийскими пиратами в Индийском океане. Представительство поддерживало контакт с судовладельцем, профсоюзом моряков и близкими родственниками, проживающими в Калининграде. Дело маленькой девочки Алины, вывезенной в Германию, дело Богданы Осиповой, арестованной в США за «похищение» собственных детей и дело Юрия Меля, арестованного властями Литвы – во всех этих резонансных случаях Представительство в силу своих возможностей принимало или принимает участие.

В начале этого года в водах Мавритании судовладелец бросил на произвол судьбы команду из 28 калининградских рыбаков: оставил их без еды, топлива и зарплаты. Сотрудники Представительства оказали максимальное содействие в возвращении наших соотечественников домой. Была проведена совместная работа не только с нашим Посольством в Мавритании, но и различными государственными и общественными организациями. В мае все члены экипажа благополучно вернулись домой.

Случается, что по каким-либо причинам российских граждан за границей арестовывают. В таких случаях консульская группа помогает родственникам получить достоверную информацию из-за рубежа и наладить связь с арестованными. Взять хотя бы арест в Новой Зеландии нашего земляка, которого обвинили в торговле наркотиками. Человек провел в тюрьме два года, был полностью оправдан и вернулся на родину.

Тревожные звонки

В 2020 году большая часть повседневных вопросов отошла на второй план. Началась пандемия, которая застала десятки тысяч калининградцев за границей.

- В первые несколько месяцев поток звонков не прекращался, - говорит третий секретарь Евгения Коновалова. – Сначала было много людей, которые не могли вернуться в Россию из-за отмены рейсов и введения ограничений, затем - тех, кто не мог расписаться со второй половиной или воссоединиться с родственниками. Например, был случай, когда совсем маленькие дети оказались в ловушке: приехали к бабушке в одну из стран СНГ, но болезнь внезапно приковала ее к постели, а границы закрылись. Состояние родителей, оказавшихся за тысячи километров, описать невозможно. И это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться.

Пандемия, по сути, стала репетицией не менее глобальных, но на этот раз геополитических, вызовов. После начала специальной военной операции на Украине связь с работниками Представительства МИД для многих россиян заменила собой горячие линии психологической помощи.

- Нам звонят калининградцы, которые, приехав в, скажем, Харьков, Мариуполь или Одессу по личным, часто печальным обстоятельствам, скажем, на похороны родственников, оказались в ситуации, когда опасно и остаться, и отправиться в путь. Нам звонят люди, которые вынуждены были бежать от украинских нацистов буквально с одним паспортом. Порой они не знают о судьбе оставшихся на Украине близких, а позже выясняется, что те погибли, - рассказывает Евгения Коновалова.

В сложный период традиционное сотрудничество с Агентством по международным и межрегиональным связям Правительства области, Пограничным управлением и Отделом разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции УМВД по Калининградской области стало еще более тесным.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Помимо иностранных дипломатов в Представительстве МИД в Калининграде побывали, в том числе, Князь Голицын, Князь Лопухин и Верховный судья Новой Зеландии.

- Сами сотрудники Представительства побывали в командировках в 23 странах.

- Статуя Петра I, находящаяся в офисе наших дипломатов, – это мини-копия созданного калининградскими скульпторами памятника, который установлен в парке Посольства России в Великобритании.

- Книга «Пуговица Пушкина» знаменитой итальянской исследовательницы Серены Витале впервые была опубликована на русском языке в Калининграде. Это произошло именно с подачи Представительства МИД.

В ТЕМУ

Псалом от немецкого консула

Иностранные дипломаты, работавшие в Калининграде, не раз удивляли коллег творческими способностями. Особенно удавался вокал: немецкий консул Макс Мюллер на вечере в Представительстве, вспомнив свою бытность в хоре, исполнил псалом, а генеральный консул Литвы Олегас Скиндерскис предпочитал классику и даже в дуэте с баритоном Й. Сакалаускасом спел арию из литовской оперы «Пилинай» на сцене Областной филармонии.