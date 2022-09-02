50 жемчужин Калининградской области. Гусев: Про лося, переселенцев из Зальцбурга и Эйфелеву башню

Бывшее здание окружного правительства, Зальцбургская кирха, храм Всех Святых – переплетение времен в архитектуре. Фото: Википедия

Неофициальным символом Гусева считается лось. Голова этого лесного великана украшает герб и флаг города, а бронзовый памятник лосю – уютный сквер в самом центре Гусева. Впрочем, не лосем единым – хватает в городе и других достопримечательностей. Сегодняшний рассказ о некоторых из них. Но вначале немного истории.

Переселенцы из Зальцбурга

Первое название Гусева звучит, как может показаться, несколько несерьезно – Писсеркайм. Или, если по-русски, - «деревня на реке Писсе». Лет через 30, точнее - в 1580 году, имя становится более солидным и благозвучным – Гумбиннен. Это имя сохранялось вплоть до 1946 года и вошло в историю: в частности, дало название двум крупным военным операциям XX века: Гумбинненскому сражению 1914 года, в ходе которого Русская императорская армия одержала победу над немцами, и Гумбиннен-Гольдапской операции в октябре 1944 года, когда Красная армия впервые за годы Великой Отечественной пересекла границу Германии.

Жизненную энергию в до поры крохотный и незаметный Гумбиннен вдохнул король Пруссии Фридрих Вильгельм I, даровавший в 1725 году поселению городские права. А через несколько лет произошло первое в истории молодого города по-настоящему важное событие: в Гумбиннен прибыли несколько сотен переселенцев-протестантов из австрийского Зальцбурга. Часть из них поселилась в самом Гумбиннене, остальные обосновались в соседних деревнях. Сегодня о том переселении напоминает роскошная фреска, украшающая актовый зал агропромышленного колледжа: король и прусские чиновники в синих мундирах встречают обозы с новыми жителями Пруссии. Фреску может посмотреть каждый желающий, правда, для этого нужно договариваться с администрацией колледжа, которая организует специальные экскурсии. Еще одно напоминание о «протестантском переселении» - Зальцбургская кирха, построенная в середине XIX века.

Зальцбургская кирха была построена в середине XIX века. Фото: Википедия

Внутри находится очень симпатичный витраж, изображающий, разумеется, встречу королем переселенцев из Австрии. Оригинальный витраж, к сожалению, не сохранился, но копия, сделанная на основе старых фотографий, также заслуживает внимания.

Здания, храм…

В XIX веке Гумбиннен начинает активно развиваться как промышленный центр, здесь строятся заводы, появляется множество новых красивых зданий. Несмотря на разрушения, которые принесли городу две мировые войны, значительная часть старой гумбинненской архитектуры сохранилась до наших дней. Грандиозно и фундаментально, например, выглядит бывшее здание администрации правительственного округа в самом центре города. Не менее интересно здание бывшего крайсхауса, то есть районного управления. Или - бывшая школа имени короля Фридриха Вильгельма I, где сегодня базируется агропромышленный колледж (именно там находится фреска с зальцбургскими переселенцами). И это, конечно, далеко не полный список архитектурных объектов, которые могли бы заинтересовать туриста.

Храм Всех Святых появился в центре города 2016 году. Фото: Википедия

Впечатляют, например, краснокирпичные комплексы казарм – кавалерийских и артиллерийских. А из нового – храм Всех Святых. Его построили в 2016 году в центре города возле набережной Писсы и посвятили памяти павших в годы Первой мировой войны. Освящал храм лично патриарх Кирилл.

…и памятники

В Гусеве вообще немало объектов связано с военной историей. К 100-летию начала Первой мировой в 2014 году в городе появилось сразу два очень колоритных памятника. Один из них – «Штыковая атака» работы народного художника России Владимира Суровцева – посвящен русским солдатам, героям Гумбинненского сражения. Другой носит название «Памяти забытой войны, изменившей ход истории». Автором этого монумента, расположенного в окрестностях Гусева на территории инновационного кластера «Технополис GS», является мастер с мировым именем – Михаил Шемякин. Композиция очень пронзительна: к распятому на колесе судьбы русскому солдату протягивают руки его мать и вдова.

«Памяти забытой войны, изменившей ход истории» - так называется работа Михаила Шемякина. Фото: Википедия

А на улице Победы находится памятник человеку, чьим именем назван город, – Герою Советского Союза капитану Сергею Ивановичу Гусеву. Он героически погиб в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 21 января 1945 года.

Памятник герою Гусеву установлен на улице Победы. Фото: prussia39.ru

Впрочем, есть в Гусеве и не столь серьезные монументы. Например, тот же лось. Скульптуру из бронзы работы берлинского мастера Людвига Фордемайера установили на берегу Писсы в 1912 году. После войны лось отправился в Калининград, где долгое время стоял там, где ему, казалось бы, самое место – в зоопарке. Но жители Гусева так не считали – благодаря их настоятельным просьбам в 1991 году сохатый вернулся на родину.

Лось – символ города. Фото: prussia39.ru

А еще в Гусеве находится единственная в Калининградской области Эйфелева башня. Пусть и не в натуральную величину, но тоже неплохо. Шедевр инженерного искусства, точнее - его макет, установили в одном из городских парков в 2005 году. И сегодня многие из тех, кто приезжает в Гусев, желают обязательно сфотографироваться рядом с этим макетом.

Как будто в Париж съездил…