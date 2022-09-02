АВТОТОР объявил набор кадров на топовые должности на будущих заводах автокомпонентов

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Крупнейшее автомобилестроительное предприятие Калининградкой области - «Автотор» открывает вакансии на должность руководителя подразделения - директора/технического директора на производствах электромобилей и автокомпонентов.

Соответствующие объявления появились на прошлой неделе в прессе. Причем приглашения на работу от имени дирекции «Автотор» размещаются не только в калининградских СМИ, но и в других регионах, где традиционно развито машиностроение. В тексте объявления уточняется, что новые заводы «Автотор» создает на территории Калининградской области «в целях ускоренного импортозамещения, внедрения транспорта на альтернативных видах топлива и создания высоколокализованной конкурентоспособной продукции российского производства в рамках действующего специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России и правительством региона».

Потенциальным соискателям предлагается занять соответствующие руководящие позиции на новых заводах, которые в настоящее время создаются на производственных площадках «Автотор»: это литейно-механический завод; завод электродвигателей, корпусных деталей, ротора, статора; завод тяговых аккумуляторных батарей; завод электронных систем управления электромобиля; завод пластиковых деталей для изготовления широкой номенклатуры продукции, в т.ч. бампера, детали обивки и интерьера; завод автомобильных сидений, обивки салона; завод подушек безопасности, рулевых колес с подушками безопасности, ремней безопасности полной комплектности; завод роботизированной техники, включая транспортные средства для маломобильных групп населения, компактных электротранспортных средств.

Среди прочих условий одним из главных требований для претендентов на топовые посты на новых предприятиях является обязательный опыт работы в отраслях автомобилестроения, электромашиностроения, общего машиностроения и управленческий опыт в указанных сферах свыше 5 лет.

Напомним, что о планах «Автотора» по созданию новых заводов по производству электромобилей и автокомпонентов стало известно еще в конце 2021 года.

На фоне введенных антироссийских санкций в марте 2022 года на заводе «Автотор» был приостановлено производство автомобилей BMW. Объем выпуска продукции по другим проектам резко сократился в несколько раз. На сегодняшний день большая часть мощностей предприятия простаивает. Однако несмотря на тяжелое экономическое положение, компания не отказывается от заявленных инвестиций и готовится к запуску новых производственных проектов. Первые лица компании неоднократно за последние несколько месяцев подтверждали намерения по выполнению этих планов и озвученные ранее сроки их реализации. В конце мая в интервью в прямом эфире на телеканале «Каскад» основатель «Автотор» Владимир Щербаков заявил: «выход из сегодняшней ситуации мы видим в том, чтобы быстро - в этом, максимум в следующем году создать производство электромобилей. Мы подписали специальный инвестиционный контракт с правительством. В следующем году пилотную партию не менее 200 электромобилей произведем здесь, на территории Калининградской области. Произведем в том числе главные агрегаты - электродвигатель полностью, т.е., металлургия, мех. обработка, сборка, испытания».

Он также подтвердил сроки по запуску новых заводов по выпуску автокомпонентов: «мы рассчитываем, что в этом году, максимум в первом квартале следующего года мы запустим примерно 7-8 новых заводов».

В июле 2022 года Председатель Совета директоров «Автотор» Валерий Горбунов в ответ на вопрос о перспективах запуска производства электромобилей, отметил, что «подготовка необходимых для этого производства мощностей идет по плану… На этапе создания производственной базы мы модернизируем существующие мощности и строим новые объекты, то есть занимаемся созданием основных и вспомогательных зданий и сооружений, используемых при выполнении технологических операций. В завершающей стадии строительство новых корпусов, в которых будет располагаться производство автокомпонентов. В следующем году мы должны запустить семь новых заводов по производству автокомпонентов».