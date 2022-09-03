Волшебные зеркала и старинные вещи: В «домике Канта» открылась новая экспозиция

Образ философа появляется в окне и в зеркальном отражении. Фото: Александр КАТЕРУША

Местечко Юдшен под Инстербургом, где в середине XVIII века Иммануил Кант работал домашним учителем в семье пастора Андерша, теперь называется Веселовка Черняховского района. Дом, в котором преподавал философ, еще несколько лет назад выглядел как типичная заброшка: окон и дверей не было, крыша прогнила, внутри мусор, остатки мебели и старых печек. СМИ, в том числе и «Комсомолка», рассказали о том, что уникальное историческое здание разрушается. Тогда власти пообещали здание восстановить и превратить в туристическую достопримечательность. Выделили деньги, начались ремонтные работы.

С XIX века дом перестраивался не раз, но подвалы, по словам экспертов, Канта точно помнят. Фото: Александр КАТЕРУША

Летом 2018 года обновленный домик открыли. Сначала как филиал областного историко-художественного музея, который быстренько сформировал экспозицию. В Веселовку привезли книги, кое-какие предметы, портрет философа. Позже «домик Канта» вдруг передали Кафедральному собору. И вот теперь в нем заработал Музей Канта с совершенно новой любопытной экспозицией.

Из столовой - в кухню

Круговая экспозиция построена так, что посетитель может переходить из комнаты в комнату. В доме есть пространства, стилизованные под жилые. Вот столовая с большим обеденным столом и буфетом, вот кухня с негаснущим очагом.

Так выглядит гостиная. Фото: Александр КАТЕРУША

Один из самых атмосферных залов – кабинет пастора, где расставлены скамейки для прихожан и звучит проникновенная органная музыка Баха, а на стены проецируется 70 фресок, в разное время украшавших кирхи и соборы Восточной Пруссии.

Соседний «Учебный класс» дает представление о тех науках, что преподавал Кант сыновьям пастора Андерша. Рядом можно посмотреть видеоверсию спектакля Московского Академического театра имени Владимира Маяковского «Кант».

- Я ни в коем случае не хочу сказать, что у нас сейчас люди необразованные. Просто мы хотели напомнить, что XVIII век был веком Просвещения и Кант жил в эту эпоху. Рассказывает экспозиция и о месте Юдшен, пасторе, его детях и педагогике Канта. Потому что мы находимся в историческом здании. Конечно, оно несколько раз перестраивалось, но расположено на оригинальном каменном фундаменте. Подвалы, я думаю, Канта помнят, - говорит Марина Ядова, руководитель Музея Канта.

Гости увидят антикварную мебель, оловянную и фарфоровую посуду, столовые приборы, часы, географические карты XVIII века. Старинные вещи соседствуют с современными технологиями. Необычные решения для выставки предложил литовский дизайнер Саулюс Валиус. На стенах волшебные зеркала, в которых то и дело появляется облик Канта, на полу светятся изречения философа. «Что есть человек?» – главный вопрос Канта.

Лютеранская библия XVIII века. Фото: Александр КАТЕРУША

На второй этаж ведет красивая деревянная лестница. В чердачном помещении с балками расположатся кабинеты для сотрудников и выставочное пространство. А в тех самых старинных подвалах дома хотят открыть выставку о переселенцах всех эпох – от Тевтонского ордена до наших дней.

На второй этаж ведет красивая деревянная лестница. Фото: Александр КАТЕРУША

Новая экспозиция в доме пастора открыта с 10 до 18 часов ежедневно. Понедельник и вторник – выходные дни. Стоимость билета - 150 рублей.

«Вложили свои средства»

Проект, связанный с Музеем Канта в Веселовке, был реализован по программе приграничного сотрудничества. Этот и другие гранты, которыми пользовались музейщики, были приостановлены по всем известным причинам. Экспозицию пришлось доделывать за счет собственных денег.

- Выход у нас был один – довести проекты до конца, - говорит директор Кафедрального собора Григорий Хуциев -. Конечно, планировалось не только создание экспозиции в доме Канта, но и ее продвижение, какие-то мероприятия в рамках открытия выставки. Мы пересмотрели бюджет, сфокусировались на окончании проекта. Для экспозиции требовалось 150 тысяч евро, мы потратили своих собственных 85 тысяч, но все завершили, закупили необходимое оборудование. Так же было и с другими грантами.

Старинные вещи соседствуют с современными технологиями. Фото: Александр КАТЕРУША

- Из-за ситуации с приостановкой проектов вы сильно попали на деньги?

- Просто мы потратим собственные средства. Кафедральный собор на сегодня – это успешное учреждение, которое в состоянии само финансировать какие-то проекты. Мы – главная достопримечательность города и стараемся это использовать во благо собора и Музея Канта. В прошлом году было заработано больше 200 миллионов рублей. В этом году, наверное, будет похожая цифра. Может быть, чуть поменьше, потому что было проседание в феврале-марте-апреле. Только в июле мы вышли на цифры, превышающие прошлый сезон.

- Возле дома пастора строится еще одно здание, по другому гранту. Когда мы его увидим и что там будет?

- Строительные работы завершим в этом году, к середине 2023 года сможем открыть. Его строительство мы ведем сегодня за свой счет. Мы давно использовали средства, которые получили по первому траншу, 14 миллионов рублей. Общая сумма затрат 40 миллионов рублей. 26 миллионов мы вложим из своих средств.

В здании расположится арт-резиденция для молодых композиторов, писателей, философов. Появится около 10 жилых номеров и пространства для занятий. Это будет место для проведения семинаров, лекций и событий научного и творческого характера.

СПРАВКА «КП»

Перебраться из города в глубинку Канта вынудили материальные трудности. Не окончив из-за смерти отца Кёнигсбергский университет, в 1748 году молодой Иммануил впервые покинул родной Кёнигсберг. Три года он провел в местечке Юдшен, работая учителем в доме пастора Даниэля Эрнста Андерша. В здании ему выделили небольшую угловую комнату на первом этаже.

8 лет назад дому пастора был присвоен статус памятника архитектуры регионального значения.