В Калининграде почтили память сотрудников спецподразделений органов ФСБ России

В мероприятии приняли участие губернатор Антон Алиханов, начальник областного УФСБ России Павел Гуляев, представители правоохранительных органов и общественности.

Церемония прошла в сквере Героев спецназа ФСБ, расположенном у пересечения улицы Театральной и переулка Дмитрия Донского. В мероприятии приняли участие губернатор Антон Алиханов, начальник УФСБ России по Калининградской области Павел Гуляев, представители правоохранительных органов и общественности.

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Участники вспоминали 18-ю годовщину трагических событий в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда группа международных террористов захватила в заложники школьников и учителей. В те дни погибли 333 человека, включая 186 детей. При освобождении людей спецназ понес наибольшие потери в своей истории, потеряв десять бойцов. В числе штурмовавших школу и освобождавших заложников были и сотрудники калининградского спецназа.

Память сотрудников специальных подразделений органов ФСБ России, проявивших мужество и героизм в борьбе с терроризмом, почтили минутой молчания, возложили цветы.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в этом году сквер Героев спецназа ФСБ планируется благоустроить: оборудовать скамейки и урны, уложить плитку, высадить кустарники, установить освещение и камеры видеонаблюдения.