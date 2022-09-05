Есенин вернулся 100 лет спустя: В Калининградскую область привезли личные вещи знаменитого поэта

Выставка в Мемориальном музее Кристионаса Донелайтиса содержит немало интересных экспонатов. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Сто лет назад, 10 мая 1922 года, поэт Сергей Есенин и его супруга Айседора Дункан прилетели на аэродром Девау в Кёнигсберг прямым авиарейсом из Москвы. Уже на следующий день с железнодорожного вокзала супруги отправились в Берлин. Так что наш город Есенину был знаком, и вот спустя век он вернулся. Причем в какой-то степени - в прямом смысле слова, поскольку в Калининград привезли личные вещи поэта.

Перчатки Есенина. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Это стало возможно благодаря выставочному проекту «Сергей Есенин: Я расскажу про свою тебе жизнь…» (6+), организованному Государственным музеем-заповедником Есенина совместно с Калининградским областным историко-художественным музеем. Проект состоит из двух частей.

1 сентября в историко-художественном музее открылась выставка, на которой представлены репродукции фотографий поэта и его близких, а также рукописи и современные снимки села Константиново (именно в нем 3 октября 1895 года родился поэт, там же расположен и музей-заповедник). Эта экспозиция будет работать до 2 октября.

И все же, если вы хотите глубже погрузиться в тему, стоит посетить поселок Чистые Пруды Нестеровского района. Там экспозиция открылась в Мемориальном музее Кристионаса Донелайтиса.

Мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса. Фото: Александр КАТЕРУША

На открытии состоялось выступление артистов музейного этнографического театра «Звонница», а еще не обошлось без угощений. Все участники праздника попробовали любимое блюдо Сергея Есенина – лушник. Это русский пирог, который готовят с репчатым или зеленым луком.

На выставке представлены живописные полотна рязанских художников, запечатлевших родину поэта, антикварные вещи, фотографии, прижизненные издания стихотворных сборников, рукописи поэта и даже счет из кафе, выписанный Есенину в ноябре 1923 года: поэт тогда заказывал содовую, кофе, пирожные и нарзан. Собственно, именно такие экспонаты считаются особо ценными. Увидят посетители выставки и мемориальные вещи, принадлежавшие поэту, – его перчатки и цилиндр.

Этот счет выписали Есенину в одном из кафе в ноябре 1923 года. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Проект реализован при грантовой поддержке Российского фонда культуры.

Выставка работает до 20 ноября.