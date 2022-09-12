Итоги выборов губернатора Калининградской области: Антон Алиханов получил 80,21% голосов избирателей

За действующего главу региона проголосовали 259 220 избирателей. Фото: Виктор Сергеев

В Калининградской области завершились выборы губернатора. В течение трех дней избирательные участки посетили 38,51% избирателей.

Антон Алиханов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получил 80,21% голосов избирателей. Всего за действующего главу региона проголосовали 259 220 человек. Наибольшую поддержку Антон Алиханов получил в Гусевском муниципальном округе. За действующего губернатора проголосовали 89,77% пришедших на участки избирателей.

Второе место на губернаторских выборах занял кандидат от ЛДПР Евгений Мишин – 6,4%, или 20 683 голоса. Замыкает тройку руководитель регионального отделения КПРФ Максим Буланов, получивший поддержку 4,88% пришедших на участки избирателей (15 783 голоса).

Кандидат от «Справедливой России» Юрий Шитиков набрал 3,74% голосов, представитель «Партии пенсионеров» Владимир Вуколов – 1,46%. Чуть меньше, 1,32% - результат кандидата от партии «Коммунисты России» Владимира Султанова.

Отметим, что на досрочных губернаторских выборах в 2017 году явка избирателей составила 39,33%. Антон Алиханов пять лет назад заручился поддержкой 80,06% избирателей, или 255 491 жителя региона.